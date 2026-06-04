Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

F1 कार बनवण्यासाठी किती खर्च येतो? जाणून घ्या जगातील सर्वात महागड्या रेसिंग मशीनचे रहस्य!

Updated On: Jun 04, 2026 | 04:17 PM IST
जाहिरात
सारांश

जगातील सर्वात वेगवान आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत मोटरस्पोर्ट कार म्हणजे फॉर्म्युला वन (F1) ही कार. टीव्हीवर अवघ्या काही सेकंदांत 300 किमी/तासाहून अधिक वेगाने धावणारी ही कार पाहताना अनेकांच्या मनात प्रश्न येत असेल कि– “ही कार बनवण्यासाठी किती खर्च येत असावा?”

F1 कार बनवण्यासाठी किती खर्च येतो? जाणून घ्या जगातील सर्वात महागड्या रेसिंग मशीनचे रहस्य!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

जगातील सर्वात वेगवान आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत मोटरस्पोर्ट कार म्हणजे फॉर्म्युला वन (F1) ही कार. टीव्हीवर अवघ्या काही सेकंदांत 300 किमी/तासाहून अधिक वेगाने धावणारी ही कार पाहताना अनेकांच्या मनात प्रश्न येत असेल कि– “ही कार बनवण्यासाठी किती खर्च येत असावा?”

आजच्या आधुनिक F1 कारची किंमत साधारणपणे 12 ते 20 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर (जवळपास 100 ते 170 कोटी रुपये) इतकी असते. काही तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार अत्याधुनिक कारची एकूण किंमत 20 दशलक्ष डॉलरपेक्षाही जास्त जाऊ शकते.

तरुणाईला भुरळ घालणाऱ्या रेसिंग कार्स का असतात एवढ्या खास? जाणून घ्या …

F1 कार इतकी महाग असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिच्यामध्ये वापरले जाणारे हायटेक तंत्रज्ञान. कारचा कार्बन फायबर मोनोकोक (चेसिस) तयार करण्यासाठी लाखो डॉलर खर्च होतात. हा भाग अतिशय मजबूत आणि हलका असतो, ज्यामुळे चालकाचे संरक्षण होते.

याशिवाय 1.6 लिटर टर्बो-हायब्रिड पॉवर युनिट,  एनर्जी रिकवरी सिस्टम (ERS), गिअरबॉक्स, एरोडायनॅमिक विंग्स, ब्रेक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारखे घटकही अतिशय महागडे असतात. विशेषतः इंजिन आणि हायब्रिड सिस्टम कारच्या एकूण किमतीतील सर्वात मोठा हिस्सा व्यापतात.

विजेसारखा वेग अन् अपघाताचा धोका असूनही ‘फॉर्म्युलावन’मध्ये एअरबॅग का …

केवळ कार तयार करणेच नव्हे, तर संपूर्ण वेळ तिच्यावर सतत संशोधन, चाचण्या आणि सुधारणा केल्या जातात. त्यामुळे एका F1 टीमचा वार्षिक खर्च शेकडो दशलक्ष डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो.

म्हणूनच F1 कार ही केवळ एक रेसिंग कार नसून अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा सर्वोच्च नमुना मानली जाते. तिच्या वेगामागे केवळ चालकाचे कौशल्य नसून शेकडो अभियंते, वैज्ञानिक आणि कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक दडलेली असते.

 

Web Title: Formula 1 car manufacturing cost auto sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 04:17 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
F1 कार बनवण्यासाठी किती खर्च येतो? जाणून घ्या जगातील सर्वात महागड्या रेसिंग मशीनचे रहस्य!

F1 कार बनवण्यासाठी किती खर्च येतो? जाणून घ्या जगातील सर्वात महागड्या रेसिंग मशीनचे रहस्य!

Jun 04, 2026 | 04:17 PM
Abu Dhabi : मुस्लिम देशात वसलेल्या भारतीय संस्कृतीचा जगभर गौरव; अबू धाबीतील BAPS हिंदू मंदिराला ‘Global Tolerance Award 2026’

Abu Dhabi : मुस्लिम देशात वसलेल्या भारतीय संस्कृतीचा जगभर गौरव; अबू धाबीतील BAPS हिंदू मंदिराला ‘Global Tolerance Award 2026’

Jun 04, 2026 | 04:15 PM
1.5 बिलियनचा तुटवडा म्हणजे नेमकं काय? मनोज बाजपेयींचा रंजक खुलासा; भूमिकेसाठी केली ‘ही’ खास तयारी

1.5 बिलियनचा तुटवडा म्हणजे नेमकं काय? मनोज बाजपेयींचा रंजक खुलासा; भूमिकेसाठी केली ‘ही’ खास तयारी

Jun 04, 2026 | 04:15 PM
टाटा मोटर्सकडून ऑल-न्यू इंट्रा व्‍ही४० लाँच; स्‍मॉल कमर्शियल वेईकल्‍स आणि पिकअप श्रेणीतील पर्यायी इंधन नेतृत्वाला अधिक दृढ केले

टाटा मोटर्सकडून ऑल-न्यू इंट्रा व्‍ही४० लाँच; स्‍मॉल कमर्शियल वेईकल्‍स आणि पिकअप श्रेणीतील पर्यायी इंधन नेतृत्वाला अधिक दृढ केले

Jun 04, 2026 | 04:09 PM
IND vs AFG: 2 दिवसात 5 दिवसांच्या टेस्टचा उडाला होता धुव्वा! अफगाणिस्तानविरूद्ध कसा आहे भारताचा रेकॉर्ड, 8 वर्षापूर्वीचा धमाका

IND vs AFG: 2 दिवसात 5 दिवसांच्या टेस्टचा उडाला होता धुव्वा! अफगाणिस्तानविरूद्ध कसा आहे भारताचा रेकॉर्ड, 8 वर्षापूर्वीचा धमाका

Jun 04, 2026 | 04:08 PM
राज्यातील क्रीडांगणांवर आता CCTV, चेंजिंग रूम आणि स्वच्छतागृहे अनिवार्य; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा मोठा निर्णय

राज्यातील क्रीडांगणांवर आता CCTV, चेंजिंग रूम आणि स्वच्छतागृहे अनिवार्य; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा मोठा निर्णय

Jun 04, 2026 | 04:05 PM
भक्तीत लीन झाली जान्हवी कपूर,अनवाणी पायांनी ३५५० पायऱ्या चढून घेतले तिरूपती बालाजीचे दर्शन

भक्तीत लीन झाली जान्हवी कपूर,अनवाणी पायांनी ३५५० पायऱ्या चढून घेतले तिरूपती बालाजीचे दर्शन

Jun 04, 2026 | 04:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM