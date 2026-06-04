Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Shambhuraj Desai And Dhairyasheel Kadam Depart In The Same Car

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Updated On: Jun 04, 2026 | 03:39 PM IST
जाहिरात
सारांश

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. भाजपचे अधिकृत उमेदवार धैर्यशील कदम यांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली असून, दोघेही एकाच वाहनातून सांगलीकडे रवाना झाले आहेत. तानाजी पाटील यांनी भरलेला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी मनधरणीचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा

Follow Us:
विस्तार

 

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. भाजपचे अधिकृत उमेदवार धैर्यशील कदम यांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली असून, दोघेही एकाच वाहनातून सांगलीकडे रवाना झाले आहेत. तानाजी पाटील यांनी भरलेला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी मनधरणीचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. यामध्येच धैर्यशील कदम आणि पालकमंत्री शंभूराजे यांची एकाच गाडीतून प्रवासामध्ये नेमकी काय चर्चा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई कशा पद्धतीने शिवसेनेचेबंडखोर उमेदवार तानाजी पाटील यांची मनधरणी करण्यात महत्वाचं ठरणार आहे.. त्याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी ओंकार सोनावले यांनी..

Follow Us:
विस्तार

 

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. भाजपचे अधिकृत उमेदवार धैर्यशील कदम यांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली असून, दोघेही एकाच वाहनातून सांगलीकडे रवाना झाले आहेत. तानाजी पाटील यांनी भरलेला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी मनधरणीचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. यामध्येच धैर्यशील कदम आणि पालकमंत्री शंभूराजे यांची एकाच गाडीतून प्रवासामध्ये नेमकी काय चर्चा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई कशा पद्धतीने शिवसेनेचेबंडखोर उमेदवार तानाजी पाटील यांची मनधरणी करण्यात महत्वाचं ठरणार आहे.. त्याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी ओंकार सोनावले यांनी..

Web Title: Shambhuraj desai and dhairyasheel kadam depart in the same car

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 03:39 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
कोकणात ठाकरे गटाला मोठा धक्का! मविआ उमेदवार बाळ माने यांनी घेतला अर्ज मागे, पक्षातून तडकाफडकी हकालपट्टी

कोकणात ठाकरे गटाला मोठा धक्का! मविआ उमेदवार बाळ माने यांनी घेतला अर्ज मागे, पक्षातून तडकाफडकी हकालपट्टी

Jun 04, 2026 | 03:36 PM
ICC: न भूतो न भविष्यती! Women’s T20 World Cup विजेत्यांवर कोट्यवधींचा वर्षाव; बक्षीस रक्कम पाहून व्हाल थक्क

ICC: न भूतो न भविष्यती! Women’s T20 World Cup विजेत्यांवर कोट्यवधींचा वर्षाव; बक्षीस रक्कम पाहून व्हाल थक्क

Jun 04, 2026 | 03:35 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
NEET UG Re-Exam: परीक्षेआधीच प्रश्नपत्रिका विक्रीसाठी उपलब्ध? विद्यार्थ्यांची फसवणूक तर होत नाही ना?

NEET UG Re-Exam: परीक्षेआधीच प्रश्नपत्रिका विक्रीसाठी उपलब्ध? विद्यार्थ्यांची फसवणूक तर होत नाही ना?

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Shaktipeeth Mahamarg : महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला वेग! वर्ध्यात ‘शक्तीपीठ संवाद यात्रा’ला शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Shaktipeeth Mahamarg : महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला वेग! वर्ध्यात ‘शक्तीपीठ संवाद यात्रा’ला शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Jun 04, 2026 | 03:30 PM
Amravati News: वन्यप्राण्यांच्या दहशतीने शेती संकटात! पिकांचे नुकसान मोठे, भरपाई मात्र अपुरी; शेतकरी हवालदिल

Amravati News: वन्यप्राण्यांच्या दहशतीने शेती संकटात! पिकांचे नुकसान मोठे, भरपाई मात्र अपुरी; शेतकरी हवालदिल

Jun 04, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM