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  • Mumbai From Security Guard To Successful Entrepreneur How Did This Young Man From Dharavi Make History

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Updated On: Jun 04, 2026 | 03:21 PM IST
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सारांश

जेव्हा आपण यशस्वी उद्योजकाला पाहतो, तेव्हा फक्त त्यांची प्रगती दिसते; त्यामागचा संघर्ष नाही. आज आपल्यासोबत आहेत 'माय फिटनेस क्लब'चे सर्वेसर्वा महेश गायकवाड.

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जेव्हा आपण यशस्वी उद्योजकाला पाहतो, तेव्हा फक्त त्यांची प्रगती दिसते; त्यामागचा संघर्ष नाही. आज आपल्यासोबत आहेत ‘माय फिटनेस क्लब’चे सर्वेसर्वा महेश गायकवाड. घर चालवण्यासाठी ‘सिक्युरिटी गार्ड’ म्हणून काम करण्यापासून ते आज धारावी आणि दादरमध्ये भव्य जिम चालवण्यापर्यंतचा त्यांचा १५ वर्षांचा प्रवास थक्क करणारा आहे.

Follow Us:
विस्तार

 

जेव्हा आपण यशस्वी उद्योजकाला पाहतो, तेव्हा फक्त त्यांची प्रगती दिसते; त्यामागचा संघर्ष नाही. आज आपल्यासोबत आहेत ‘माय फिटनेस क्लब’चे सर्वेसर्वा महेश गायकवाड. घर चालवण्यासाठी ‘सिक्युरिटी गार्ड’ म्हणून काम करण्यापासून ते आज धारावी आणि दादरमध्ये भव्य जिम चालवण्यापर्यंतचा त्यांचा १५ वर्षांचा प्रवास थक्क करणारा आहे.

Web Title: Mumbai from security guard to successful entrepreneur how did this young man from dharavi make history

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Published On: Jun 04, 2026 | 03:21 PM

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