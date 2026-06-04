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Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Updated On: Jun 04, 2026 | 03:32 PM IST
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सारांश

कल्याण पूर्वेतील पिसवली, अडीवली आणि मलंग रोड परिसरात गेल्या महिनाभरापासून वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दिवसातून अनेक वेळा वीज खंडित होणे, कमी दाबाने वीजपुरवठा होणे आणि तक्रारींना प्रतिसाद न मिळणे यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

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कल्याण पूर्वेतील पिसवली, अडीवली आणि मलंग रोड परिसरात गेल्या महिनाभरापासून वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दिवसातून अनेक वेळा वीज खंडित होणे, कमी दाबाने वीजपुरवठा होणे आणि तक्रारींना प्रतिसाद न मिळणे यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. दरम्यान, आठवडाभरात परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास महावितरण कार्यालयासमोर जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा भाजप नगरसेवक मोरेश्वर भोईर यांनी दिला आहे.

Follow Us:
विस्तार

 

कल्याण पूर्वेतील पिसवली, अडीवली आणि मलंग रोड परिसरात गेल्या महिनाभरापासून वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दिवसातून अनेक वेळा वीज खंडित होणे, कमी दाबाने वीजपुरवठा होणे आणि तक्रारींना प्रतिसाद न मिळणे यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. दरम्यान, आठवडाभरात परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास महावितरण कार्यालयासमोर जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा भाजप नगरसेवक मोरेश्वर भोईर यांनी दिला आहे.

Web Title: Kalyan questions raised over mahavitarans functioning agitation threatened if improvements are not made within a week

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Published On: Jun 04, 2026 | 03:32 PM

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