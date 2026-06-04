उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी नमूद केले की, राज्यातील महिला खेळाडू विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही स्तरांवर उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत. या खेळाडूंना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि प्रोत्साहनपर वातावरण मिळावे यासाठी, क्रीडांगणांच्या विकासाकरिता राज्यस्तरीय एकात्मिक धोरण तयार करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
सुनेत्रा पवार यांनी पुढे सांगितले की, राज्यातील महिला खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन विविध योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. महिलांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा आणि तरतुदी निर्माण केल्या जात आहेत. क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी भक्कम पायाभूत सुविधा, उच्च दर्जाची प्रशिक्षण प्रणाली, आर्थिक मदत, पौष्टिक आहाराचा आधार, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन (कोचिंग), सुरक्षित वातावरण आणि सामाजिक स्वीकारार्हता या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
सन २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नावरील आश्वासनाच्या अनुषंगानं आज संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर आढावा बैठक घेतली. महाराष्ट्रातील महिला खेळाडू… pic.twitter.com/HsTlMZ6oLl — Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) June 3, 2026
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उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी संबंधित सर्व विभागांना असेही निर्देश दिले की, राज्यातील सर्व क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंसाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध होतील याची खात्री करण्यासाठी त्यांनी परस्परांशी निकटचा समन्वय साधून काम करावे. शिवाय, या संदर्भात एक कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
क्रीडांगणांवर आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे, महिला खेळाडूंचा सहभाग आणि त्यांची कामगिरी या दोन्हीमध्ये लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने, संपूर्ण राज्यातील सर्व क्रीडांगणांवर या आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी एक कृती आराखडा तयार करण्याचे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
या बैठकीला नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, आमदार मिलिंद नार्वेकर, आमदार चित्रा वाघ, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, क्रीडा व युवक सेवा विभागाचे आयुक्त दीपक सिंगला, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अपर आयुक्त अविनाश ढाकणे आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
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