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Abu Dhabi : मुस्लिम देशात वसलेल्या भारतीय संस्कृतीचा जगभर गौरव; अबू धाबीतील BAPS हिंदू मंदिराला ‘Global Tolerance Award 2026’

Updated On: Jun 04, 2026 | 04:15 PM IST
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सारांश

BAPS Hindu Mandir: अबू धाबीमधील या भव्य मंदिराला जागतिक शांतता आणि सलोख्याला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल प्रतिष्ठेचा 'ग्लोबल टॉलरन्स अवॉर्ड २०२६' प्रदान करण्यात आला आहे. हे जागतिक एकतेचे एक महान प्रतीक बनले आहे.

abu dhabi baps hindu mandir wins prestigious global tolerance award 2026 swamiji speech on ai

अबू धाबी येथील BAPS मंदिराला जागतिक स्तरावर सर्वोच्च सन्मान असलेला 'Global Tolerance Award 2026' प्रदान करण्यात आला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • जागतिक स्तरावर सर्वोच्च बहुमान
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मानवी मूल्ये
  • जागतिक एकतेचे अनोखे प्रतीक

BAPS Hindu Mandir Abu Dhabi Global Tolerance Award : संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ची राजधानी अबू धाबी येथे उभारण्यात आलेल्या भव्य आणि ऐतिहासिक ‘BAPS हिंदू मंदिराने’ पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर भारताची आणि भारतीय संस्कृतीची मान अभिमानाने उंचावली आहे. या मंदिराला जागतिक शांतता, मानवी सलोखा आणि विविध संस्कृतींमधील संवाद वाढवण्यासाठी केलेल्या अतुलनीय कार्याबद्दल अत्यंत प्रतिष्ठेचा ‘ग्लोबल टॉलरन्स अवॉर्ड २०२६’ (सहिष्णुता पुरस्कार २०२६) बहाल करण्यात आला आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय संस्कृती आणि सहिष्णुता संवाद परिषदे’त या सर्वोच्च सन्मानाची घोषणा करण्यात आली. हा पुरस्कार जागतिक पातळीवर शांततापूर्ण सहजीवन आणि वैश्विक बंधुत्वासाठी निस्वार्थपणे काम करणाऱ्या संस्थांना दिला जातो. अबू धाबीमधील हे मंदिर आता केवळ आराधनेचे स्थळ राहिले नसून, ते जागतिक एकतेचे आणि मानवतावादी मूल्यांचे एक जिवंत प्रतीक बनले आहे.

मानवतेची आणि परस्पर आदराची खरी पोचपावती

हा ऐतिहासिक पुरस्कार केवळ एका धार्मिक संस्थेला मिळालेली ओळख नाही, तर समाजात मानवता, करुणा, ऐक्य आणि परस्पर आदर दृढ करण्यासाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांची ही एक मोठी पोचपावती आहे. हे मंदिर स्थापन झाल्यापासून येथे केवळ धार्मिक विधीच होत नसून, विविध आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी मदत मोहिमा देखील राबवल्या जात आहेत. जगात जिथे कुठे संकट आले, तिथे या मंदिराच्या माध्यमातून मदतीचा हात पुढे करण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या धर्म आणि संस्कृतीच्या लोकांना एकाच छताखाली आणून या मंदिराने आधुनिक जगासमोर वैश्विक बंधुत्वाचे (Universal Brotherhood) एक सुंदर आणि अनुकरणीय उदाहरण प्रस्थापित केले आहे.

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कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मानवाचे भविष्य: स्वामीजींचे विचार

या परिषदेत पुरस्कार स्वीकारताना BAPS मंदिराचे प्रमुख पुजारी, पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी यांनी अत्यंत विचारप्रवर्तक आणि दिशादर्शक विचार मांडले. सध्याच्या डिजिटल आणि तांत्रिक युगात त्यांनी कुटुंब, अध्यात्म आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांच्या परस्पर संबंधांवर संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले. स्वामीजी म्हणाले की, आजच्या आधुनिक काळातील सर्वात मोठा प्रश्न हा नाही की AI किंवा यंत्रे मानवासाठी काय करू शकतात. उलट, खरा आणि गंभीर प्रश्न हा आहे की AI च्या वाढत्या प्रभावाखाली आपण कोणत्या प्रकारचा मानवी समाज आणि नवीन पिढी घडवत आहोत. यंत्रांच्या बुद्धिमत्तेपेक्षा मानवी मनाची करुणा टिकवणे हे आज सर्वात मोठे आव्हान आहे.

credit – social media and Twitter

‘वसुधैव कुटुंबकम’ आणि ‘घर सभा’ ही काळाची गरज

आपल्या भाषणात पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामीजींनी भारतीय संस्कृतीच्या शाश्वत आणि सनातन आदर्शांची आठवण करून दिली. त्यांनी “मातृदेवो भव,” “पितृदेवो भव,” आणि संपूर्ण जगाला एक कुटुंब मानणाऱ्या “वसुधैव कुटुंबकम” या मूल्यांचा उल्लेख केला. त्यांचा असा ठाम विश्वास आहे की, एक मजबूत आणि संस्कारित कुटुंब हाच एका सक्षम समाजाचा आणि समृद्ध राष्ट्राचा भक्कम पाया असतो. याच संदर्भात त्यांनी परमपूज्य प्रमुख स्वामी महाराजांपासून प्रेरित असलेल्या ‘घर सभा’ या महान संकल्पनेचे महत्त्व आधुनिक युगातील एक अनिवार्य गरज म्हणून विशद केले. या परंपरेत, कुटुंबातील सर्व सदस्य दररोज काही वेळ एकत्र बसून प्रार्थना करतात, अर्थपूर्ण संवाद साधतात आणि एकमेकांबद्दलचा जिव्हाळा व्यक्त करतात, ज्यामुळे नाती घट्ट होतात.

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मानवी भावनांनी युक्त ‘AI-सक्षम कुटुंबाची’ संकल्पना

भाषणाचा समारोप करताना स्वामीजींनी जागतिक समुदायाला एक अत्यंत मोलाचा संदेश दिला. ते म्हणाले की, जगाचे भविष्य केवळ अधिक बुद्धिमान किंवा हाय-टेक यंत्रांमुळे बदलणार नाही, तर ते अधिक संवेदनशील हृदये आणि करुणामय माणसांमुळे सुंदर होईल. आपल्याला केवळ तंत्रज्ञानावर अंधळेपणाने अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची गरज नाही, तर मानवी भावनांशी खोलवर जोडलेल्या आणि मानवी मूल्यांचा आदर करणाऱ्या ‘AI-सक्षम कुटुंबांची’ (AI-Enabled Families) गरज आहे. जिथे विविधतेचा पूर्ण आदर केला जातो, तिथेच खरी आणि चिरस्थायी शांतता निर्माण होऊ शकते. अबू धाबीचे हे भव्य मंदिर जगभरात प्रेम, शांतता आणि मानवी ऐक्याची एक नवीन आणि सकारात्मक लाट निर्माण करत राहील, असा विश्वास या प्रसंगी व्यक्त करण्यात आला.

Web Title: Abu dhabi baps hindu mandir wins prestigious global tolerance award 2026 swamiji speech on ai

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Published On: Jun 04, 2026 | 04:15 PM

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