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IND vs AFG: 2 दिवसात 5 दिवसांच्या टेस्टचा उडाला होता धुव्वा! अफगाणिस्तानविरूद्ध कसा आहे भारताचा रेकॉर्ड, 8 वर्षापूर्वीचा धमाका

Updated On: Jun 04, 2026 | 04:08 PM IST
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सारांश

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकमेव कसोटी सामना ६ जून ते १० जून दरम्यान न्यू चंदीगड येथील मुल्लानपूर स्टेडियमवर खेळला जाईल. अफगाणिस्तान संघ भारताला कडवी झुंज देण्याचा प्रयत्न करेल

भारत आणि अफगाणिस्तानचा हेड टू हेड रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - X.com)

भारत आणि अफगाणिस्तानचा हेड टू हेड रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • भारत विरूद्ध अफगाणिस्तान काय आहे रेकॉर्ड 
  • ६ ते १० जून रंगणार पहिला कसोटी सामना
  • न्यू चंदीगढमधील मुल्लानपूरमध्ये खेळणार सामना 
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकमेव कसोटी सामना ६ जून ते १० जून दरम्यान न्यू चंदीगड येथील मुल्लानपूर स्टेडियमवर खेळला जाईल. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ या सामन्यात दमदार कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान, अफगाणिस्तान संघही क्रिकेटच्या या सर्वात मोठ्या फॉरमॅटमध्ये भारताला कडवी झुंज देण्याचा प्रयत्न करेल. भारतीय संघाने अफगाणिस्तानविरुद्ध आपला शेवटचा कसोटी सामना आठ वर्षांपूर्वी खेळला होता.

पाच दिवसांचा तो कसोटी सामना दोन दिवसांतच संपला 

आतापर्यंत भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात फक्त एकच कसोटी सामना खेळला गेला आहे. हा कसोटी सामना २०१८ मध्ये बंगळूरु येथे खेळला गेला होता. भारतीय संघाने उत्कृष्ट कामगिरी करत तो सामना एक डाव आणि २६२ धावांनी जिंकला होता. तो कसोटी सामना अवघ्या दोन दिवसांतच संपला होता. मात्र, गेल्या आठ वर्षांत अफगाणिस्तान संघात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. या एकमेव कसोटी सामन्यासाठी देवदत्त पडिक्कलचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. आयपीएल २०२६ आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पडिक्कलची कामगिरी प्रभावी ठरली आहे.

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अफगाणिस्तानविरुद्ध भारत मजबूत

केवळ देवदत्त पडिक्कलच नाही, तर अनेक युवा खेळाडूंना या मालिकेत संधी देण्यात आली आहे. मानव सुथारचा भारतीय संघात पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आला आहे. वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारचाही संघात समावेश आहे. हर्ष दुबे देखील अफगाणिस्तानविरुद्ध आपल्या फिरकी गोलंदाजीने फलंदाजांना अडचणीत आणताना दिसू शकतो. शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल आणि ऋषभ पंत यांच्या उपस्थितीमुळे भारतीय फलंदाजीची फळी खूपच मजबूत दिसत आहे.

सर्वांच्या नजरा ऋषभ पंतवर

खराब फॉर्मशी झगडणाऱ्या ऋषभ पंतला या कसोटीत दमदार कामगिरी करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. यशस्वी जैस्वाल आणि पडिक्कल यांनाही संधी मिळाल्यास आपली छाप पाडण्याचा प्रयत्न करतील. नितीश कुमार रेड्डी आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. मोहम्मद सिराज वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व करेल, त्याला प्रसिद्ध कृष्णाची साथ मिळेल. पंतसोबतच ध्रुव जुरेलचाही यष्टिरक्षक म्हणून संघात समावेश करण्यात आला आहे.

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दोन्ही संभाव्य संघः 

भारताचा संघः  शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकर्णधार), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराडर, हर्ष दुबे आणि ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक)

अफगाणिस्तानचा संघः हशमतुल्लाह शाहिदी (कर्णधार), अफसर जजई (यष्टीरक्षक), इकराम अलीखिल (यष्टीरक्षक), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी आणि सलीम सफी

Web Title: India vs afghanistan head to head to head records in test cricket

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Published On: Jun 04, 2026 | 04:08 PM

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