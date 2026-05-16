Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

सायलेंट हार्ट अटॅकला सायलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (SMI) असेही म्हणतात. या परिस्थितीत, हार्ट अटॅक आलेल्या व्यक्तीला छातीत वेदना जाणवत नाही आणि तिला हार्ट अटॅक आल्याची जाणीवही होत नाही. सायलेंट हार्ट अटॅकमध्ये सामान्य हार्ट अटॅकप्रमाणे सहसा कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. यामुळे ते ओळखणे कठीण होते.
सायलेंट हार्ट अटॅक येण्याचे सर्वात सामान्य कारण म्हणजे कोरोनरी आर्टरी डिसीज. या स्थितीत, रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लाक नावाचा कोलेस्ट्रॉलचा थर जमा होतो, ज्यामुळे रक्तवाहिन्या जाड होतात. जर रक्ताची गुठळी तयार झाली, तर शरीरात ऑक्सिजनचा पुरवठा योग्यरित्या होत नाही. यामुळे रक्ताभिसरण पूर्णपणे थांबू शकते.
सामान्यतः, हार्ट अटॅक येण्याआधी छातीत तीव्र वेदना जाणवतात. परंतु, सायलेंट हार्ट अटॅकमध्ये अनेकदा सौम्य लक्षणे दिसतात किंवा कोणतीही लक्षणे नसतात.
