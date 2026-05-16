Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

Silent Heart Attack Symptoms: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय आणि याची लक्षणे कोणती, जाणून घ्या.

Updated On: May 16, 2026 | 05:32 PM
photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
  • सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय?
  • सायलेंट हार्ट अटॅक का येतो?
  • याची लक्षणे कोणती?
आजच्या धावपळीच्या जीवनात आपल्या आरोग्याची योग्य काळजी घेणे गरजेचे आहे. बदलती जीवनशैली आणि खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी यामुळे लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हृदयरोग सारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढत आहे. त्यातच हार्ट अटॅक हा पूर्वी हा फक्त वृद्धांमध्येच दिसून येत होता, पण आजकाल तरुणांमध्येही हार्ट अटॅक येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. हार्ट अटॅकमध्ये ४५ टक्के प्रकरणे हे सायलेंट हार्ट अटॅकची असतात. पण सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? आणि याची लक्षणे कशी ओळखायची, जाणून घेऊयात.

Weight Loss Tips: पोटाचा घेर कमी करायचाय? ‘हे’ हेल्दी ड्रिंक्स ठरतील वरदान, क्रेव्हिंगही होईल कंट्रोल

सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय?

सायलेंट हार्ट अटॅकला सायलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (SMI) असेही म्हणतात. या परिस्थितीत, हार्ट अटॅक आलेल्या व्यक्तीला छातीत वेदना जाणवत नाही आणि तिला हार्ट अटॅक आल्याची जाणीवही होत नाही. सायलेंट हार्ट अटॅकमध्ये सामान्य हार्ट अटॅकप्रमाणे सहसा कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. यामुळे ते ओळखणे कठीण होते.

सायलेंट हार्ट अटॅक का येतो?

सायलेंट हार्ट अटॅक येण्याचे सर्वात सामान्य कारण म्हणजे कोरोनरी आर्टरी डिसीज. या स्थितीत, रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लाक नावाचा कोलेस्ट्रॉलचा थर जमा होतो, ज्यामुळे रक्तवाहिन्या जाड होतात. जर रक्ताची गुठळी तयार झाली, तर शरीरात ऑक्सिजनचा पुरवठा योग्यरित्या होत नाही. यामुळे रक्ताभिसरण पूर्णपणे थांबू शकते.

सायलेंट हार्ट अटॅकची लक्षणे कोणती?

सामान्यतः, हार्ट अटॅक येण्याआधी छातीत तीव्र वेदना जाणवतात. परंतु, सायलेंट हार्ट अटॅकमध्ये अनेकदा सौम्य लक्षणे दिसतात किंवा कोणतीही लक्षणे नसतात.

  • छातीत किंवा पाठीच्या वरच्या भागात स्नायूंमध्ये वेदना जाणवणे.
  • जबड्यात, हातांमध्ये वेदना जाणवणे.
  • विश्रांती करुनही थकवा जाणवणे.
  • गॅस, अपचन झाल्यासारखे वाटणे.

निरोगी हृदयासाठी करा या गोष्टी

  • आपल्या आहारात सॅलड आणि भाज्यांचा अधिक समावेश करा.
  • दररोज वॉक करा. तसेच, व्यायाम आणि योगा करण्याचा प्रयत्न करा.
  • सिगारेट आणि दारू यांसारख्या व्यसनांपासून दूर राहा.
  • शक्य तेवढे ताणतणाव टाळा.
  • नियमित वैद्यकीय तपासणी करून घ्या.
टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Health Tips: 60 दिवस साखर न खाल्ल्यास शरीरात होतात ‘हे’ मोठे बदल?

Web Title: Silent heart attack symptoms causes and heart health tips marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 05:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हार्ट अटॅक येण्याच्या १ महिना आधी शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, छातीतील वेदनांसह इतर अवयवांमध्ये दिसतात संकेत
1

हार्ट अटॅक येण्याच्या १ महिना आधी शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, छातीतील वेदनांसह इतर अवयवांमध्ये दिसतात संकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

May 18, 2026 | 02:23 PM
Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

May 18, 2026 | 02:15 PM
Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

May 18, 2026 | 02:08 PM
Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

May 18, 2026 | 02:07 PM
India Inflation Rate: गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

India Inflation Rate: गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

May 18, 2026 | 01:56 PM
Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

May 18, 2026 | 01:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM