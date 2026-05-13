१०० किलो वजनातून फिटनेस आयकॉनपर्यंत, प्रतीक यादवने लठ्ठपणाला कसे हरवले? जाणून घ्या परफेक्ट डाएट प्लॅन

प्रतीक यादवची शरीरयष्टी, फुगलेले बायसेप्स आणि एट-पॅक ॲब्स नेहमीच लोकांना आकर्षित करायचे. तुम्हाला माहित आहे का की, लखनौचा ‘आयर्न मॅन’ म्हणून म्हणून त्याला ओळखले जात होते. चला तर मग १०० किलो वजनातून फिटनेस आयकन बनण्यासाठी प्रतीकने नक्की काय केले ते सविस्तर जाणून घेऊया.
वजन बनली मोठी समस्या
प्रतीक यादवच्या आयुष्यात एक काळ असा होता, जेव्हा त्याचे वजन १०३ किलोपेक्षा जास्त होते. शाळेच्या काळात त्याचे वजन खूप जास्त होते ज्यामुळे त्याला गोलू या नावाने चिडवले जायचे. हा प्रश्न फक्त दिसण्याचा नव्हता तर याचा त्याच्या आरोग्यावरही परिणाम होत होता. जास्त वजनामुळे आणि चुकीच्या जीवनशैलीमुळे त्याला न्यूमोनिया झाला. त्याची प्रकृती इतकी जास्त ढासळली की त्याला स्टेरॉइड्सचे जास्त डोस घ्यावे लागले, ज्याचा त्याच्या शरीरावर हानिकारक परिणाम झाला.
प्रतीक यादवने एका मुलाखतीत सांगितले की, एके दिवशी त्याने आरशात स्वतःकडे पाहिले आणि ठरवले की आता पुरे झाले. त्याने आपल्या कमकुवतपणालाच आपली सर्वात मोठी ताकद बनवण्याचा निश्चय केला. त्याने स्वतःला वचन दिले की तो केवळ वजन कमी करणार नाही, तर एक चांगली शरीरयष्टीही घडवेल.
अशा प्रकारे परिवर्तन करण्यात आले
प्रतीक तासनतास आपला वेळ जीममध्ये घालवायचा. तिथे कठोर परिश्रम करुन, घाम गाळून त्याने आपले वजन कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले.
व्यायामासोबतच प्रतीकने आपल्या आहाराकडेही विशेष लक्ष दिले. त्याने गोड पदार्थ, जंक फूड आणि तेलकट पदार्थांना पूर्णपणे रामराम ठोकला.
याउलट आपल्या आहारात त्याने प्रथिने आणि नैसर्गिक पदार्थांचा अधिक समावेश केला. घरात समांरभ असो वा काही महत्त्वाचे काम, त्याने आपले जिम रुटीन कधीही मोडले नाही.
जेव्हा जगाने एक ‘नवीन प्रतीक’ पाहिले
या सर्व गोष्टी नित्यनियमाने फाॅलो करुन प्रतीकने आपले ३० किलो वजन कमी केले. या यशाने त्याला इतकी प्रेरणा दिली की, त्याने लखनौमध्ये ‘द आयर्न कल्ट’ नावाची एक जागतिक दर्जाची व्यायामशाळा उघडली. तिथे तो स्वतः लोकांना प्रशिक्षण देत होता. त्याने तरुणांना अमली पदार्थांसारख्या वाईट सवयींऐवजी फिटनेसकडे अधिक लक्ष देण्यास प्रोत्साहित केले.