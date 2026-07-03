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स्कूल बसचा रंग पिवळा का असतो? मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्कूल बसच्या स्ट्रक्चर मध्ये काय काळजी घेतली जाते?

Updated On: Jul 03, 2026 | 05:08 PM IST
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सारांश

स्कूल बसचा पिवळा रंग हा शास्त्रीयदृष्ट्या जास्त दृश्यमान असल्याने अपघातांचा धोका कमी करतो. तसेच मुलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी बसच्या रचनेत मजबूत सांगाडा, सुरक्षित खिडक्या आणि आणीबाणीच्या दरवाजाची विशेष काळजी घेतली जाते.

स्कूल बसचा रंग पिवळा का असतो? मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्कूल बसच्या स्ट्रक्चर मध्ये काय काळजी घेतली जाते?
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विस्तार

शाळकरी मुलांची सुरक्षा हा प्रत्येक पालकासाठी आणि शाळा प्रशासनासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. रस्त्यावरून धावणाऱ्या वाहनांच्या गर्दीत ‘पिवळ्या रंगाची स्कूल बस’ दुरूनही आपले लक्ष वेधून घेते. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की स्कूल बसचा रंग पिवळाच का असतो? आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी तिच्या रचनेत काय काळजी घेतली जाते? चला, यामागील रंजक आणि शास्त्रीय कारणे जाणून घेऊया.

बसचा रंग पिवळा असण्यामागचे शास्त्रीय कारण

स्कूल बसला पिवळा रंग देण्यामागे केवळ सौंदर्य नसून वैज्ञानिक कारणे आहेत,

  • सर्वोच्च दृश्यमानता: मानवी डोळ्यांना इतर कोणत्याही रंगापेक्षा पिवळा रंग सर्वात आधी आणि स्पष्टपणे दिसतो. शास्त्रज्ञांच्या मते, पिवळा रंग लाल रंगापेक्षाही  पट अधिक वेगाने डोळ्यांना आकर्षित करतो.
  • परिसंघीय दृष्टी: जर तुमचे लक्ष समोर असेल, तरीही तुमच्या बाजूने येणारी पिवळी वस्तू तुम्हाला सहज जाणवते. यामुळे बाजूने जाणाऱ्या इतर वाहनचालकांना स्कूल बस दुरूनच दिसते.
  • खराब हवामानात उपयुक्तता: धुके, पाऊस किंवा अंधारामध्ये पिवळा रंग उठून दिसतो. यामुळे अपघात होण्याची शक्यता खूप कमी होते.
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सुरक्षेसाठी स्कूल बसच्या रचनेतील महत्त्वाची काळजी

मुलांचा प्रवास सुरक्षित व्हावा म्हणून स्कूल बसचे डिझाइन सामान्य बसेसपेक्षा खूप वेगळे आणि मजबूत केले जाते:

१. मजबूत सांगाडा: स्कूल बसचा बाह्य सांगाडा अतिशय मजबूत धातूचा बनवलेला असतो. एखादा अपघात झाल्यास बस पलटी झाली तरी आत बसलेल्या मुलांना इजा होऊ नये, अशी त्याची रचना असते.

२. कमी उंचीच्या पायऱ्या: लहान मुलांना बसमध्ये चढणे आणि उतरणे सोपे जावे म्हणून बसची पहिली पायरी जमिनीपासून खूप कमी उंचीवर असते.

३. सुरक्षित खिडक्या आणि ग्रिल्स: खिडक्यांना मजबूत लोखंडी जाळ्या असतात, जेणेकरून मुले चालत्या बसमधून हात किंवा डोके बाहेर काढू शकणार नाहीत. तसेच काचा न फुटणाऱ्या असतात.

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४. उंच आणि सुरक्षित जागा: बसमधील जागांमध्ये विशेष तंत्रज्ञान वापरले जाते. जागा एकमेकांच्या खूप जवळ आणि उंच पाठीच्या असतात, ज्यांना मऊ पॅडिंग असते. अचानक ब्रेक लागल्यास मुले पुढच्या सीटवर आदळून त्यांना दुखापत होत नाही.

५. आणीबाणीचा दरवाजा: कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत मुलांना त्वरित बाहेर काढण्यासाठी बसच्या मागे किंवा बाजूला एक विशेष आपत्कालीन दरवाजा दिलेला असतो.

६. घसरन-प्रतिबंधक चटया: पावसाळ्यात मुलांचे पाय घसरून पडू नयेत म्हणून बसच्या फरशीवर घसरन-प्रतिबंधक मॅट्स वापरल्या जातात.

थोडक्यात सांगायचे तर स्कूल बसचा पिवळा रंग आणि तिची विशेष रचना हे केवळ नियम नसून, देशाचे भविष्य असलेल्या लहान मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाचे एक भक्कम कवच आहे.

Web Title: Why school buses are yellow auto news marathi

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Published On: Jul 03, 2026 | 05:08 PM

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