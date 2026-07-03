नवी रेनॉल्ट क्विड २०२६ भारतात लॉन्च; नवीन लोगो, सोपे व्हेरिएंट्स आणि आकर्षक किंमत

रेनॉल्ट इंडियाने भारतीय बाजारपेठेत आपली लोकप्रिय हॅचबॅक कार ‘क्विड’चे २०२६ चे अपडेटेड मॉडेल लॉन्च केले आहे. पहिल्यांदाच कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कंपनीने या कारच्या डिझाइनमध्ये बदल केले असून व्हेरिएंट्सची संख्या कमी केली आहे. या नवीन कारची एक्स-शोरूम किंमत ४.५२ लाख रुपयांपासून सुरू होऊन ५.६० लाख रुपयांपर्यंत जाते. विशेष म्हणजे, कंपनीने ‘क्लायंबर’ व्हेरिएंटवर १५,००० रुपयांचा ऑनलाईन कॅश बेनिफिट जाहीर केला आहे, ज्यामुळे या मॉडेलची प्रभावी किंमत ४.९९ लाख रुपये होते.
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काय आहेत नवीन बदल?
नवीन ब्रँड लोगो: २०२६ क्विडमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे कारच्या पुढील बाजूस रेनॉल्टचा नवीन ब्रँड लोगो देण्यात आला आहे, ज्यामुळे कारला अधिक आधुनिक लूक मिळाला आहे.
सोपे व्हेरिएंट्स: ग्राहकांचा गोंधळ टाळण्यासाठी कंपनीने जुने अनेक व्हेरिएंट्स बंद करून आता केवळ दोनच पर्याय उपलब्ध केले आहेत – इव्होल्युशन आणि क्लायंबर.
दमदार इंजिन: कारमध्ये पूर्वीप्रमाणेच १.०-लिटर, ३-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे, जे ६९ बीएचपी पॉवर आणि ९१ एनएम टॉर्क जनरेट करते. यात ५-स्पीड मॅन्युअल आणि ५-स्पीड एएमटी ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय मिळतो.
व्हेरिएंट्स आणि किमती (एक्स-शोरूम)
नवीन क्विडच्या इव्होल्युशन मॅन्युअल (MT) व्हेरिएंटची किंमत ४.५२ लाख रुपये आणि ऑटोमॅटिक (AMT) व्हेरिएंटची किंमत ४.८९ लाख रुपये आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, जास्त फीचर्स असलेल्या क्लायंबर मॅन्युअल (MT) व्हेरिएंटची किंमत ५.१४ लाख रुपये आणि क्लायंबर ऑटोमॅटिक (AMT) व्हेरिएंटची किंमत ५.६० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.
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फीचर्स आणि सुरक्षा
या कारमध्ये ८-इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम (वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो सपोर्टसह), डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, रिव्हर्स कॅमेरा, पॉवर विंडोज आणि रिमोट की-लेस एंट्री यांसारखे आधुनिक फीचर्स मिळतात. कारचा ग्राउंड क्लीअरन्स १८४ मिमी आणि बूट स्पेस २७९ लिटर आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने यात ड्युअल फ्रंट एअरबॅग्ज, एबीएससह ईबीडी आणि सीट बेल्ट रिमाइंडरसह एकूण १७ स्टँडर्ड सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले आहेत. २०१५ मध्ये लॉन्च झाल्यापासून आतापर्यंत भारतात ४.५ लाखांपेक्षा जास्त क्विड कारची विक्री झाली आहे.