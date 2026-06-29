‘नो कॅप’ ते ‘स्ले’! आजच्या Gen Z तरुणाईच्या या आहे काही भन्नाट ट्रेंडी स्लँग्स! एका क्लिकवर पाहून घ्या

आजकालच्या कॉलेज कट्ट्यांवर किंवा सोशल मीडियावर तरुणांचे संभाषण ऐकले, तर अनेकदा डोक्यावरून विमाने जातात. १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेल्या ‘जेन झी’ (Gen Z) पिढीची इंग्रजी शब्दांना मोडून-तोडून तयार केलेली स्वतःची एक वेगळीच ‘स्लँग भाषा’ आहे. जर तुम्हाला या डिजिटल जगासोबत अपडेट राहायचे असेल, तर हे २० लोकप्रिय स्लँग्स आणि त्यांचे मराठीतील मजेशीर अर्थ नक्की समजून घ्या:
१. Rizz (रिझ): एखाद्याला आकर्षित करण्याची किंवा भुरळ घालण्याची कला (रोमँटिक चार्म).
२. No Cap (नो कॅप): ‘खरोखरच’ किंवा ‘मी अजिबात खोटे बोलत नाहीये’.
३. Cap (कॅप): खोटे बोलणे किंवा थापा मारणे.
४. Bet (बेट): ‘नक्कीच’ किंवा ‘चला, मंजूर आहे’. एखाद्या गोष्टीला सहमती दर्शवण्यासाठी हा शब्द वापरतात.
५. G.O.A.T (गोट): ‘Greatest Of All Time’ (सर्वकालीन सर्वोत्तम). क्रिकेटमध्ये सचिन किंवा मेस्सीला ‘गोट’ म्हटले जाते.
६. Slay (स्ले): काहीतरी अप्रतिम करणे किंवा कपड्यांमध्ये खूप सुंदर, कडक दिसणे.
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७. Flex (फ्लेक्स): स्वतःकडील वस्तूंचा किंवा पैशांचा इतरांसमोर बडेजाव करणे, तोरा दाखवणे.
८. Sus (सस): ‘शंकास्पद’ (Suspicious). काहीतरी गडबड किंवा संशयास्पद वाटल्यास हा शब्द वापरतात.
९. Delulu (डेलुलू): भाबड्या भ्रमात किंवा कल्पनेत जगणारी व्यक्ती (Delusional).
१०. Simp (सिम्प): एखाद्याच्या प्रेमात वेडे होऊन तिच्यासाठी/त्याच्यासाठी वाटेल ते करायला तयार असणारा ‘मजनू’.
११. Vibe Check (वाइब चेक): एखाद्या व्यक्तीची किंवा जागेची ऊर्जा आणि वातावरण कसे आहे, हे तपासणे.
१२. Main Character Energy (मेन कॅरेक्टर एनर्जी): स्वतःला एखाद्या चित्रपटाचा मुख्य नायक किंवा नायिका समजून जगणारा आत्मविश्वास.
१३. Ate (एट): एखाद्या कामात किंवा परफॉर्मन्समध्ये अगदी उत्कृष्ट कामगिरी करणे (उदा. “She ate that dance!”).
१४. Era (इरा): आयुष्यातील एखादा विशिष्ट काळ किंवा फेज (उदा. ‘फिटनेस इरा’).
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१५. Glow Up (ग्लो अप): रूप, व्यक्तिमत्त्व किंवा मानसिकतेमध्ये झालेला कमालीचा सकारात्मक बदल.
१६. Tea (टी): ‘गॉसिप’ किंवा आतील मसालेदार बातमी (उदा. “Spill the tea” म्हणजे काय ती गुपिते सांग).
१७. Ghosting (घोस्टिंग): अचानक कोणत्याही कारणाशिवाय समोरच्याशी संपर्क तोडणे किंवा गायब होणे.
१८. Valid (व्हॅलिड): योग्य, पटण्यासारखे किंवा रास्त असणे.
१९. Gucci (गुच्ची): ब्रँडचे नाव असले तरी स्लँगमध्ये याचा अर्थ ‘सगळं काही मस्त, ठीक चालू आहे’ असा होतो.
२०. Lowkey (लो-की): गुपचूप, शांतपणे किंवा मनातून (उदा. मला लो-की ती आवडते).
तर हे आहेत आजच्या तरुणाईचे संवाद सोपे करणारे शब्द. आता पुढच्या वेळी जेव्हा एखादा मित्र ‘नो कॅप’ किंवा ‘रिझ’ वापरेल, तेव्हा गोंधळून न जाता ‘व्हाइब’ मॅच करा!