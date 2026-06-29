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‘नो कॅप’ ते ‘स्ले’! आजच्या Gen Z तरुणाईच्या या आहे काही भन्नाट ट्रेंडी स्लँग्स! एका क्लिकवर पाहून घ्या

Updated On: Jun 29, 2026 | 09:06 PM IST
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सारांश

आजच्या डिजिटल युगातील तरुणाईच्या संभाषणात 'नो कॅप', 'रिझ' आणि 'लो-की' यांसारख्या अनोख्या 'Gen Z स्लॅंग्स'चा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.

‘नो कॅप’ ते ‘स्ले’! आजच्या Gen Z तरुणाईच्या या आहे काही भन्नाट ट्रेंडी स्लँग्स! एका क्लिकवर पाहून घ्या
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विस्तार

आजकालच्या कॉलेज कट्ट्यांवर किंवा सोशल मीडियावर तरुणांचे संभाषण ऐकले, तर अनेकदा डोक्यावरून विमाने जातात. १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेल्या ‘जेन झी’ (Gen Z) पिढीची इंग्रजी शब्दांना मोडून-तोडून तयार केलेली स्वतःची एक वेगळीच ‘स्लँग भाषा’ आहे. जर तुम्हाला या डिजिटल जगासोबत अपडेट राहायचे असेल, तर हे २० लोकप्रिय स्लँग्स आणि त्यांचे मराठीतील मजेशीर अर्थ नक्की समजून घ्या:

१. Rizz (रिझ): एखाद्याला आकर्षित करण्याची किंवा भुरळ घालण्याची कला (रोमँटिक चार्म).

२. No Cap (नो कॅप): ‘खरोखरच’ किंवा ‘मी अजिबात खोटे बोलत नाहीये’.

३. Cap (कॅप): खोटे बोलणे किंवा थापा मारणे.

४. Bet (बेट): ‘नक्कीच’ किंवा ‘चला, मंजूर आहे’. एखाद्या गोष्टीला सहमती दर्शवण्यासाठी हा शब्द वापरतात.

५. G.O.A.T (गोट): ‘Greatest Of All Time’ (सर्वकालीन सर्वोत्तम). क्रिकेटमध्ये सचिन किंवा मेस्सीला ‘गोट’ म्हटले जाते.

६. Slay (स्ले): काहीतरी अप्रतिम करणे किंवा कपड्यांमध्ये खूप सुंदर, कडक दिसणे.

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७. Flex (फ्लेक्स): स्वतःकडील वस्तूंचा किंवा पैशांचा इतरांसमोर बडेजाव करणे, तोरा दाखवणे.

८. Sus (सस): ‘शंकास्पद’ (Suspicious). काहीतरी गडबड किंवा संशयास्पद वाटल्यास हा शब्द वापरतात.

९. Delulu (डेलुलू): भाबड्या भ्रमात किंवा कल्पनेत जगणारी व्यक्ती (Delusional).

१०. Simp (सिम्प): एखाद्याच्या प्रेमात वेडे होऊन तिच्यासाठी/त्याच्यासाठी वाटेल ते करायला तयार असणारा ‘मजनू’.

११. Vibe Check (वाइब चेक): एखाद्या व्यक्तीची किंवा जागेची ऊर्जा आणि वातावरण कसे आहे, हे तपासणे.

१२. Main Character Energy (मेन कॅरेक्टर एनर्जी): स्वतःला एखाद्या चित्रपटाचा मुख्य नायक किंवा नायिका समजून जगणारा आत्मविश्वास.

१३. Ate (एट): एखाद्या कामात किंवा परफॉर्मन्समध्ये अगदी उत्कृष्ट कामगिरी करणे (उदा. “She ate that dance!”).

१४. Era (इरा): आयुष्यातील एखादा विशिष्ट काळ किंवा फेज (उदा. ‘फिटनेस इरा’).

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१५. Glow Up (ग्लो अप): रूप, व्यक्तिमत्त्व किंवा मानसिकतेमध्ये झालेला कमालीचा सकारात्मक बदल.

१६. Tea (टी): ‘गॉसिप’ किंवा आतील मसालेदार बातमी (उदा. “Spill the tea” म्हणजे काय ती गुपिते सांग).

१७. Ghosting (घोस्टिंग): अचानक कोणत्याही कारणाशिवाय समोरच्याशी संपर्क तोडणे किंवा गायब होणे.

१८. Valid (व्हॅलिड): योग्य, पटण्यासारखे किंवा रास्त असणे.

१९. Gucci (गुच्ची): ब्रँडचे नाव असले तरी स्लँगमध्ये याचा अर्थ ‘सगळं काही मस्त, ठीक चालू आहे’ असा होतो.

२०. Lowkey (लो-की): गुपचूप, शांतपणे किंवा मनातून (उदा. मला लो-की ती आवडते).

तर हे आहेत आजच्या तरुणाईचे संवाद सोपे करणारे शब्द. आता पुढच्या वेळी जेव्हा एखादा मित्र ‘नो कॅप’ किंवा ‘रिझ’ वापरेल, तेव्हा गोंधळून न जाता ‘व्हाइब’ मॅच करा!

Web Title: Gen z slangs meaning in marathi

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Published On: Jun 29, 2026 | 09:06 PM

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