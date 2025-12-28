Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘हा’ एक फायनान्स प्लॅन आणि थेट शोरुममधून Honda City तुमच्या घरी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

भारतीय मार्केटमध्ये Honda कडून मिड साइझ सेडान म्हणून होंडा सिटी ऑफर करते. हीच कार तुम्ही 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर घरी आणली तर तुम्हाला किती EMI द्यावाला लागेल, त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 28, 2025 | 08:15 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • होंडा सिटी बेस व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग
  • 2 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटसह खरेदी करा कार
  • मासिक ईएमआय फक्त 19273 रुपये
भारतीय ऑटो बाजारात SUVs सह Sedan Cars ला सुद्धा ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो. भारतात आपल्याला अनेक सेडान कार्स पाहायला मिळतील, ज्या लोकप्रिय असण्यासोबतच उत्तम रायडींग अनुभव सुद्धा प्रदान करतात. अशीच एक उत्तम सेडान कार म्हणजे Honda City.

होंडा सिटी ही मिड साइझ सेडान कार म्हणून ऑफर केली जाते. ही कार अनेक व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. जर तुम्हाला 2 लाखांचे डाउन पेमेंट भरल्यानंतर बेस व्हेरिएंट SV खरेदी करायचे असेल, तर तुम्हाला दरमहा किती ईएमआय भरावा लागेल? त्याबद्दल आपण सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

Honda City SV ची किंमत किती?

Honda City SV ची एक्स-शोरूम किंमत 11.95 लाख रुपये आहे. जर तुम्ही ही कार खरेदी केली तर तुम्हाला आरटीओसाठी अंदाजे 1.29 लाख आणि इंश्युरन्ससाठी अंदाजे 43000 रुपये द्यावे लागतील. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला 11,953 रुपयांचा टीसीएस शुल्क भरावा लागेल. यामुळे होंडा सिटी एसव्हीची ऑन-रोड किंमत अंदाजे 13.85 लाख रुपये होईल.

10 वेळा किक मारली आणि सेल्फ स्टार्टवर सुद्धा बाईक चालू होईना! ‘या’ सोप्या टिप्स वापरून पाहाच

2 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती द्यावा लागेल EMI?

जर तुम्ही या कारचा बेस व्हेरिएंट SV मध्ये खरेदी करत असाल, तर बँककडून एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. अशा परिस्थितीत 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर उर्वरित रक्कम सुमारे 11.85 लाख रुपये तुम्हाला बँकेतून कर्जाच्या स्वरूपात घ्यावे लागतील. बँकेकडून जर 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी हे कर्ज मंजूर झाले, तर तुम्हाला पुढील 7 वर्षे दरमहा सुमारे 19,273 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

शोरुमचा मालक हसत हसत देईल Maruti Suzuki Baleno CNG ची चावी, जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

लोन घेतल्यास कार किती महाग होईल?

9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 11.85 लाख रुपयांचे कार लोन घेतल्यास, तुम्ही एकूण सात वर्षांत दरमहा 19,273 रुपयांचा EMI भराल. या कालावधीत तुम्हाला सुमारे 4.33 लाख रुपये फक्त व्याज द्यावा लागेल. त्यामुळे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज एकत्र धरले तर Honda City SV ची एकूण किंमत अंदाजे 18.18 लाख रुपये इतकी होईल.

Web Title: Honda city base variant emi after 2 lakh rupees down payment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते
1

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना
2

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज
3

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री
4

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM