10 वेळा किक मारली आणि सेल्फ स्टार्टवर सुद्धा बाईक चालू होईना! ‘या’ सोप्या टिप्स वापरून पाहाच

बाईकच्या उजव्या हँडलबारवर लाल इंजिन कट-ऑफ स्विच असतो. लोक अनेकदा या स्विचचा वापर बाईक बंद करण्यासाठी करतात आणि नंतर ती परत चालू करायला विसरतात. अशा परिस्थितीत, तुमची बाईक अगदी नवीन असली तरी ती सुरू होत नाही. बाईक सुरू करण्यापूर्वी नेहमीच किल स्विच तपासा. ती चालू स्थितीत असल्याची खात्री करा. ही एक छोटीशी गोष्ट आहे, परंतु यामुळेच लोक निराश होतात.
स्पार्क प्लग हा इंजिनचा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. तोच इंजिनमध्ये स्पार्क निर्माण करतो. जर स्पार्क प्लगची वायर सैल झाली किंवा त्यावर मळ साचला, तर इंजिनपर्यंत योग्य सिग्नल पोहोचत नाही आणि बाईक स्टार्ट होत नाही. अशा वेळी स्पार्क प्लग बाहेर काढा. स्वच्छ कपड्याने नीट पुसा आणि वायर घट्टपणे परत बसवा. त्यानंतर बाईक स्टार्ट करून पाहा. अनेक वेळा हा छोटासा उपाय मोठी समस्या दूर करतो.
हिवाळ्यात बॅटरी लवकर कमकुवत होते, विशेषतः बाईक काही दिवस स्टार्ट न केली असल्यास. जर तुम्ही सेल्फ स्टार्ट दाबला आणि बाईक प्रतिसाद देत नसेल, तर बॅटरी डाऊन झाल्याचे हे स्पष्ट लक्षण आहे. बाईक मेन स्टँडवर लावा. गिअर चौथ्या गियरमध्ये टाका. मागील चाक हाताने वेगाने फिरवा. या पद्धतीने बाईक स्टार्ट होऊ शकते. यालाच सर्वसाधारण भाषेत ‘पुश स्टार्ट’ म्हणतात.
अनेकदा आपल्याला कळतही नाही की बाईकमधील पेट्रोल संपले आहे. पेट्रोलशिवाय इंजिन चालूच होऊ शकत नाही, त्यामुळे बाईक स्टार्ट करणे अशक्य होते. फ्युएल गेजवर पूर्णपणे अवलंबून राहू नका. बाईक अचानक स्टार्ट होत नसेल, तर टाकीतील पेट्रोल नक्की तपासा. अनेक वेळा समस्या आपल्याला वाटते तितकी मोठी नसते.
जर बाईक गिअरमध्ये असेल आणि क्लच लीव्हर पूर्णपणे दाबला गेला नसेल, तर बाईक स्टार्ट होत नाही. कधी कधी क्लच योग्य प्रकारे डिसएंगेज होत नाही आणि स्टार्टिंगमध्ये अडचण येते. त्यामुळे बाईक न्यूट्रल गिअरमध्ये आणा. क्लच लीव्हर पूर्ण दाबा आणि मग बाईक स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न करा. ही सवय लावल्यास स्टार्टिंगशी संबंधित अनेक समस्या आपोआप दूर होतात.