Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

शोरुमचा मालक हसत हसत देईल Maruti Suzuki Baleno CNG ची चावी, जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

मारुती सुझुकी बलेनो ही देशातील स्वस्त कारपैकी एक मानली जाते. मात्र, जर तुम्ही याच्या CNG व्हेरिएंटसाठी 2 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला दरमहा किती EMI भरावा लागेल? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 28, 2025 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात CNG Cars ला चांगली मागणी
  • Maruti Suzuki Baleno ही एक लोकप्रिय कार
  • जाणून घ्या या कारचा डाउन पेमेंट आणि ईएमआय
भारतात इलेक्ट्रिक कार्सच्या विक्रीत जरी मोठी वाढ होत असली तरी बहुतांश ग्राहक CNG कार्स देखील खरेदी करतात. त्यामुळेच ऑटो कंपन्या सुद्धा त्यांच्या लेटेस्ट कार्स सीएनजी पर्यायासह लाँच करतात. भारतात अनेक लोकप्रिय सीएनजी कार्स आहेत.

मारुती सुझुकीने सुद्धा त्यांच्या अनेक कार सीएनजी पर्यायसह बाजारात आणल्या आहेत. मार्केटमध्ये Maruti Suzuki Baleno च्या सीएनजी व्हर्जनला सुद्धा चांगली मागणी मिळतेय. जर तुम्ही या प्रीमियम हॅचबॅकचा सीएनजी व्हेरिएंट खरेदी करण्याच्या विचार करत असाल, तर 2 लाखांच्या डाउन पेमेंट केल्यानंतर, तुम्हाला दरमहा किती रुपयांचा EMI भरावा लागेल त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

जून 2026 पर्यंत Nissan Tekton होऊ शकते लाँच! डिझाइन मस्क्युलर आणि फीचर्स एकदम किलर

Maruti Baleno ची किंमत किती?

मारुती बलेनोच्या सीएनजी व्हेरिएंट Delta ऑफर करते. कंपनी ही कार 7.70 लाखांच्या एक्स-शोरूम किमतीत ऑफर करते. तुम्हाला 7.70 लाखांच्या एक्स-शोरूम किमतीत नोंदणी आणि विमा शुल्क समाविष्ट असेल. या वाहनासाठी अंदाजे 54 हजार रजिस्ट्रेशन टॅक्स आणि अंदाजे 41 हजार रुपयांचा विमा शुल्क आकारला जाईल. यामुळे दिल्लीमध्ये वाहनाची ऑन-रोड किंमत 8.64 लाखांवर पोहोचते.

2 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?

तुम्ही Maruti Baleno चा CNG व्हेरिएंट (Delta) खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर बँक एक्स-शोरूम किमतीवरच तुमहाला कर्ज देईल. अशा परिस्थितीत 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर उर्वरित सुमारे 6.64 लाख रुपये बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात घ्यावी लागेल.

जर बँकेने 9% व्याजदराने 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी 6.64 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर केले, तर तुम्हाला पुढील सात वर्षांसाठी दरमहा सुमारे 10,806 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

पहिल्यांदाच Mahindra XUV 7XO मध्ये मिळणार ‘हे’ खास फीचर्स, ‘या’ दिवशी पहिली झलक येणार समोर

लोनमुळे कार किती महाग पडेल?

9% व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 6.64 लाख रुपयांचे कार लोन घेतल्यास, तुम्ही दरमहा 10,806 रुपयांचा EMI भराल. या कालावधीत एकूण सुमारे 2.42 लाख रुपये केवळ व्याजाच्या स्वरूपात भरावे लागतील. परिणामी, Maruti Baleno CNG Delta व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज धरून कारची एकूण किंमत अंदाजे 11.07 लाख रुपये इतकी होईल.

Web Title: Maruti suzuki baleno cng monthly emi after 2 lakh rupees down payment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 06:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात
1

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?
2

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश
3

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री
4

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM