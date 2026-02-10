Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nagpur Crime: दारूसाठी पैसे न दिल्याच्या रागातून घटना; ‘लिव्ह इन पार्टनर’वर प्राणघातक हल्ला

नागपुरात ‘लिव्ह इन’ प्रेयसीने दारूसाठी पैसे न दिल्याने तरुणाने चाकूने हल्ला करून तिला जखमी केले; आरोपी फरार आहे. दरम्यान सावनेरमध्ये १३ वर्षीय मुलीचा बालविवाह समुपदेशनाने रोखून तिला पुन्हा शिक्षणात दाखल करण्यात आले.

Feb 10, 2026
  • दारूसाठी पैसे न दिल्याने प्रेयसीवर चाकू हल्ला
  • महिला गंभीर जखमी; आरोपी योगेश फरार
  • गणेशपेठ पोलिसांत गुन्हा नोंद
नागपूर: ‘लिव्ह इन’ मध्ये राहणाऱ्या प्रेयसीने दारू पिण्यासाठी पैसे न दिल्याच्या रागातून एका तरुणाने तिच्यावर चाकूने हल्ला केला. मांडी व पायावर वार करून गंभीर जखमी केले. ही खळबळजनक घटना गणेशपेठ पोलिस ठाण्यांतर्गत गाडीखाना परिसरात घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी जखमी प्रेयसीच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदविला आहे. योगेश चंद्रभान खरकर (३६) असे आरोपीचे नाव आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित महिला ही ११ वर्षाच्या मुलासह गत एक वर्षांपासून आरोपी योगेश याच्यासोबत ‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’मध्ये राहात आहे. तिघेही गाडीखाना परिसरात भाड्याच्या खोलीत राहतात. आरोपी योगेशला दारूचे व्यसन आहे. तो कुठलेही काम करीत नाही. महिला लोकांच्या घरी काम करून तिघांचाही उदरनिर्वाह करते. योगेश वारंवार महिलेकडे दारूसाठी पैसे मागत असे व नकार दिल्यास शिवीगाळ व धमकी द्यायचा. रविवारी सकाळी १०.३० वाजताच्या सुमारास योगेशने पुन्हा महिलेला दारूसाठी पैसे मागितले. पैसे देण्यास नकार दिल्याने योगेश संतप्त झाला.

रागाच्या भरात त्याने घरातील भाजी कापण्याचा चाकू उचलून महिलेवर हल्ला केला. महिलेच्या डाव्या मांडीवर व पायावर चाकूने वार केल्याने ती गंभीर जखमी झाली. योगेशच्या अंगात सैतान संचारला होता. महिलेने जीव वाचविण्यासाठी घराबाहेर पळ काढला. तोपर्यंत भांडणाचा आवाज ऐकून शेजारी बाहेर गोळा झाले होते. लोकांना पाहताच योगेश तेथून पसार झाला. जखमी महिलेला मेयो रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. उपचारानंतर महिलेने गणेशपेठ पोलिस ठाण्यात जाऊन योगेशविरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून त्याचा शोध सुरू केला आहे.

सावनेर तालुक्यातील बडेगाव परिसरात १३ वर्षीय मुलीचा ठरलेला बालविवाह विद्यार्थ्यांच्या जागरुकतेने आणि पालकांच्या समुपदेशनामुळे रोखला गेला. मुलीला शाळेपासून दूर ठेवले होते तर विवाहाची बोलणी नातलगांमध्ये सुरू होती. जिल्हा बालरक्षण व पर्यायी शिक्षण समन्वयक प्रसेनजित गायकवाड यांना माहिती मिळाल्यानंतर जिल्हा महिला व बालविकास विभाग, चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ आणि ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्टच्या संयुक्त टीमने तातडीने कारवाई केली. टीमने मुलीच्या घरी भेट देऊन विवाहाची स्थिती तपासली आणि पालकांशी संवाद साधला. पालकांना बालविवाहाचे दुष्परिणाम आणि कायद्यानुसार होणाऱ्या कठोर शिक्षेबाबत समुपदेशन देण्यात आले. पालकांकडून प्रतिज्ञापत्र घेतल्यावर मुलीला तत्काळ शाळेत दाखल केले.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नागपुरात काय घडले?

    Ans: दारूसाठी पैसे न दिल्याने तरुणाने ‘लिव्ह इन’ प्रेयसीवर चाकूने हल्ला केला.

  • Que: आरोपीची स्थिती काय?

    Ans: गुन्हा नोंद असून आरोपी फरार आहे, पोलिस शोध घेत आहेत.

  • Que: सावनेरमध्ये कोणती कारवाई झाली?

    Ans: १३ वर्षीय मुलीचा बालविवाह रोखून तिला शिक्षणात पुन्हा दाखल करण्यात आले.

Feb 10, 2026

