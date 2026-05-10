Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Honda CB1000 Hornet SP साठी HMSI कडून रिकॉल; महत्त्वाची अपडेट जारी

Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने आपल्या Honda CB1000 Hornet SP या सुपरबाईकसाठी स्वेच्छिक रिकॉल मोहीम जाहीर केली आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 07:59 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • Honda Selectable Torque Control आणि पाच रायडिंग मोड्ससारखी प्रीमियम फीचर्स देण्यात आली आहेत
  • कंपनीकडून संबंधित ग्राहकांना कॉल, ई-मेल किंवा SMS द्वारे माहिती दिली जाणार आहे.
  • ड्युअल-चॅनेल ABS फीचरही उपलब्ध आहे.
Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने आपल्या Honda CB1000 Hornet SP या सुपरबाईकसाठी स्वेच्छिक रिकॉल जाहीर केला आहे. ३० सप्टेंबर २०२४ ते २२ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत तयार झालेल्या काही बाइक्समध्ये तांत्रिक अडचणी आढळल्यामुळे कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. फ्युएल फीड होजच्या राऊटिंगमध्ये त्रुटी तसेच इंजिनमधील ऑइल वापरात अनियमितता दिसून आल्याचे कंपनीने सांगितले आहे.

Tata Motors : टाटा मोटर्सची मोठी घोषणा; सनरूफसह नेक्सॉन Pure+ PS व्हेरिएंट बाजारात दाखल

या त्रुटींमुळे बाईकच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे HMSI कडून देशभरातील अधिकृत बिगविंग टॉपलाइन डीलरशिपवर मोफत तपासणी आणि दुरुस्ती मोहीम राबवली जाणार आहे. आवश्यक असल्यास फ्युएल होजची रचना दुरुस्त केली जाईल आणि इंजिनमधील काही पार्ट्स बदलले जातील. विशेष म्हणजे, वाहन वॉरंटीमध्ये असो किंवा नसो, ही संपूर्ण सेवा ग्राहकांना विनामूल्य मिळणार आहे.

कंपनीकडून संबंधित ग्राहकांना कॉल, ई-मेल किंवा SMS द्वारे माहिती दिली जाणार आहे. तसेच डीलरशिपवर जाण्यापूर्वी सर्व्हिस अपॉइंटमेंट बुक करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. ग्राहक कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर VIN नंबर टाकून त्यांची बाईक रिकॉल मोहिमेत समाविष्ट आहे की नाही, हे तपासू शकतात.

Honda CB1000 Hornet SP मध्ये ९९९cc इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजिन देण्यात आले असून ते १५५ bhp पॉवर आणि १०७ Nm टॉर्क निर्माण करते. यामध्ये स्लिपर क्लच, बाय-डायरेक्शनल क्विक-शिफ्टर, Honda Selectable Torque Control आणि पाच रायडिंग मोड्ससारखी प्रीमियम फीचर्स देण्यात आली आहेत.

EV Car Features : इलेक्ट्रिक कार चालवताना बॅटरी आपोआप होणार चार्ज? काय आहे ‘हे’ जादुई फिचर?

सेफ्टीसाठी या बाईकमध्ये पुढील बाजूस ३१०mm ड्युअल डिस्क ब्रेक्ससह Brembo रेडियल-माउंट कॅलिपर्स आणि मागील बाजूस २४०mm डिस्क ब्रेक देण्यात आले आहेत. तसेच ड्युअल-चॅनेल ABS फीचरही उपलब्ध आहे. भारतीय बाजारात या सुपरबाईकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे १३.२९ लाख रुपये आहे.

Web Title: Recall from hmsi for the honda cb1000 hornet sp

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 07:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

होंडाची नवीन sub-4m SUV येणार भारतीय बाजारात, ब्रेझ्झा आणि नेक्सनला देणार टक्कर!
1

होंडाची नवीन sub-4m SUV येणार भारतीय बाजारात, ब्रेझ्झा आणि नेक्सनला देणार टक्कर!

Honda ने लाँच केली नवीन NX500 बाईक; एक्स-शोरूम किंमत पोहोचली 7.44 लाखांवर
2

Honda ने लाँच केली नवीन NX500 बाईक; एक्स-शोरूम किंमत पोहोचली 7.44 लाखांवर

Powerful Engine, शानदार फीचर्स आणि बरंच काही…, Honda भारतात प्रीमियम स्कूटर लाँचच्या तयारीत
3

Powerful Engine, शानदार फीचर्स आणि बरंच काही…, Honda भारतात प्रीमियम स्कूटर लाँचच्या तयारीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्याची चाकूने भोसकून हत्या, मोशीतील घटनेनं खळबळ; कार्यकर्ते संतापले

आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्याची चाकूने भोसकून हत्या, मोशीतील घटनेनं खळबळ; कार्यकर्ते संतापले

May 14, 2026 | 06:34 PM
मुख्यमंत्र्याचां मोठा निर्णय! मंत्र्यांच्या ताफ्यांची संख्या निम्म्यावर; सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याच्या सूचना

मुख्यमंत्र्याचां मोठा निर्णय! मंत्र्यांच्या ताफ्यांची संख्या निम्म्यावर; सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याच्या सूचना

May 14, 2026 | 06:28 PM
Adani Airports आणि IHG हॉटेल्सचा ऐतिहासिक करार; देशातील 5 प्रमुख विमानतळांवर उभारणार 1500 हून अधिक रूम्स

Adani Airports आणि IHG हॉटेल्सचा ऐतिहासिक करार; देशातील 5 प्रमुख विमानतळांवर उभारणार 1500 हून अधिक रूम्स

May 14, 2026 | 06:24 PM
राजकीय वर्तुळात शोककळा; दौंडच्या पहिल्या महिला आमदार यांचं निधन

राजकीय वर्तुळात शोककळा; दौंडच्या पहिल्या महिला आमदार यांचं निधन

May 14, 2026 | 06:21 PM
Pimpri-Chinchwad मध्ये विकासकामांचा धडाका! पाणीपुरवठा आणि रस्त्यांसाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर

Pimpri-Chinchwad मध्ये विकासकामांचा धडाका! पाणीपुरवठा आणि रस्त्यांसाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर

May 14, 2026 | 06:15 PM
Pushkar Jog : ‘जबरदस्त!’ Cannes च्या रेड कार्पेटवर पडले मराठमोळे पाऊल! अभिनेता पुष्कर जोगची कान्सवारी

Pushkar Jog : ‘जबरदस्त!’ Cannes च्या रेड कार्पेटवर पडले मराठमोळे पाऊल! अभिनेता पुष्कर जोगची कान्सवारी

May 14, 2026 | 06:13 PM
पंढरीची वाट झाली सुखकर, पालखी मार्गाचे 80 टक्के काम पूर्ण; वारकऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका अन् लिफ्टची सुविधा

पंढरीची वाट झाली सुखकर, पालखी मार्गाचे 80 टक्के काम पूर्ण; वारकऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका अन् लिफ्टची सुविधा

May 14, 2026 | 05:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM