Honda Amaze कार खरेदीचं प्लॅनिंग करताय? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती भरावा लागेल EMI? वाचा संपूर्ण हिशोब

Mahindra Bolero साठी आता मोजावे लागणार जास्त पैसे! कंपनीने केली नव्या किंमतीची घोषणा, या कारणामुळे घेतला निर्णय
वाहन निर्माता होंडा कॉम्पॅक्ट सेडान कार सेगमेंटमध्ये नवीन होंडा अमेझ ऑफर करते. या गाडीच्या नव्या वर्जनची एक्स शोरूम किंमत 7.51 लाख रुपये आहे. जर तुम्ही ही गाडी दिल्लीमध्ये खरेदी केली तर सुमारे 53 हजार रुपये आरटीओ आणि सुमारे 40 हजार रुपये इंश्योरेंससाठी खर्च करावे लागणार आहेत. या सर्व हिशोबानंतर होंडा अमेझची ऑन रोड किंमत सुमारे 8.45 लाख रुपये होणार आहे.
जर तुम्ही या गाडीचे बेस व्हेरिअंट खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल, बँक तुम्हाला गाडीच्या एक्स शोरूम किंमतीवर कर्ज देणार आहे. त्यामुळे 2 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला बँकेकडून सुमारे 6.45 लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. बँक तुम्हाला 9 टक्के व्याजासह सात वर्षांसाठी 6.45 लाख रुपयांचे कर्ज देणार आहे. यानंतर तुम्हाला पुढील सात वर्षांसाठी दरमहा 10,368 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागेल.
जर तुम्ही बँकेकडून 9 टक्के व्याजासह सात वर्षांसाठी 6.45 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले, तर तुम्हाला सात वर्षांसाठी दर महिन्याला 10,368 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागणार आहे. सात वर्षांत, तुम्हाला होंडा अमेझच्या बेस व्हेरिएंटसाठी व्याजापोटी अंदाजे 2.26 लाख रुपये भरावे लागतील. यानंतर, एक्स-शोरूम, ऑन-रोड आणि व्याजासह तुमच्या कारची एकूण किंमत अंदाजे 10.71 लाख रुपये होईल.
Harley Davidson Sprint 440: भारतात तयार होणारी सर्वात स्वस्त हार्ले, जाणून घ्या फीचर्स आणि लाँच डेट
होंडा अमेझ ही कॉम्पॅक्ट सेडान कार सेगमेंटमध्ये सादर केली जाणारी कार आहे. कंपनीची अमेझ ही नव्या पिढीतील मारुती डिझायर, टाटा टिगोर आणि ह्युंदाई ऑरा यांसारख्या सेडान गाड्यांशी थेट स्पर्धा करते.