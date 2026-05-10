Honda Amaze कार खरेदीचं प्लॅनिंग करताय? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती भरावा लागेल EMI? वाचा संपूर्ण हिशोब

Honda Amaze EMI Payment: 2 लाख डाउन पेमेंट करून तुम्ही देखील होंडा अमेझ घरी घेऊन येण्याचा विचार करत आहात का? पण डाऊन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला दर महिन्याला किती ईएमआय भरावा लागेल, याचा हिशोब तुम्ही केला का?

Updated On: May 10, 2026 | 10:41 AM
  • Honda Amaze च्या बेस व्हेरिअंटची ऑन-रोड किंमत सुमारे 8.45 लाख रुपये आहे.
  • 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर सुमारे 6.45 लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल.
  • 7 वर्षांसाठी 9% व्याजदराने दरमहा अंदाजे 10,368 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.
Honda Amaze: वाहन निर्माता Honda कॉम्‍पॅक्‍ट सेडान कार सेगमेंटमध्ये नव्या पीढीची Amaze विक्रीसाठी घेऊन येणार आहे. तुम्ही देखील नव्या पीढीची Honda Amaze चे बेस व्हेरिअंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. 2 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट करून तुम्ही ही गाडी घरी घेऊन येण्याचा विचार करताय का? तर सर्वात आधी जाणून घ्या की, दोन लाख रुपये डाऊन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला दर महिन्याला किती ईएमआय भरावा लागणार आहे. चला तर मग गाडी खरेदी करण्यापूर्वी संपूर्ण हिशोब जाणून घेऊया.

होंडा अमेझची किंमत

वाहन निर्माता होंडा कॉम्‍पॅक्‍ट सेडान कार सेगमेंटमध्ये नवीन होंडा अमेझ ऑफर करते. या गाडीच्या नव्या वर्जनची एक्‍स शोरूम किंमत 7.51 लाख रुपये आहे. जर तुम्ही ही गाडी दिल्लीमध्ये खरेदी केली तर सुमारे 53 हजार रुपये आरटीओ आणि सुमारे 40 हजार रुपये इंश्‍योरेंससाठी खर्च करावे लागणार आहेत. या सर्व हिशोबानंतर होंडा अमेझची ऑन रोड किंमत सुमारे 8.45 लाख रुपये होणार आहे.

दोन लाख डाऊन पेमेंट केल्यानंतर किती असेल ईएमआय?

जर तुम्ही या गाडीचे बेस व्हेरिअंट खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल, बँक तुम्हाला गाडीच्या एक्‍स शोरूम किंमतीवर कर्ज देणार आहे. त्यामुळे 2 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला बँकेकडून सुमारे 6.45 लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. बँक तुम्हाला 9 टक्के व्याजासह सात वर्षांसाठी 6.45 लाख रुपयांचे कर्ज देणार आहे. यानंतर तुम्हाला पुढील सात वर्षांसाठी दरमहा 10,368 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागेल.

किती पैसे मोजावे लागणार?

जर तुम्ही बँकेकडून 9 टक्के व्याजासह सात वर्षांसाठी 6.45 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले, तर तुम्हाला सात वर्षांसाठी दर महिन्याला 10,368 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागणार आहे. सात वर्षांत, तुम्हाला होंडा अमेझच्या बेस व्हेरिएंटसाठी व्याजापोटी अंदाजे 2.26 लाख रुपये भरावे लागतील. यानंतर, एक्स-शोरूम, ऑन-रोड आणि व्याजासह तुमच्या कारची एकूण किंमत अंदाजे 10.71 लाख रुपये होईल.

या गाड्यांसोबत थेट स्पर्धा

होंडा अमेझ ही कॉम्‍पॅक्‍ट सेडान कार सेगमेंटमध्ये सादर केली जाणारी कार आहे. कंपनीची अमेझ ही नव्या पिढीतील मारुती डिझायर, टाटा टिगोर आणि ह्युंदाई ऑरा यांसारख्या सेडान गाड्यांशी थेट स्पर्धा करते.

