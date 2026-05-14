Electric Cars : कमी किंमत, जबरदस्त फीचर्स! भारतात धुमाकूळ घालण्यासाठी येतेय Hyundai ची सर्वात स्वस्त EV; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे आणि जवळपास प्रत्येक प्रमुख कार कंपनी एक नवीन ईव्ही (EV) लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. ह्युंदाई देखील भारतीय बाजारपेठेसाठी एका नवीन आणि परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीवर (SUV) काम करत आहे. ही एसयूव्ही विशेषतः भारताला डोळ्यासमोर ठेवून डिझाइन केली जात आहे. अहवालानुसार, कंपनी २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला ही गाडी लॉन्च करू शकते.
अहवालानुसार, ह्युंदाईच्या या नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्हीला HE1i असे सांकेतिक नाव देण्यात आले आहे. ही एक सब-४-मीटर कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही असेल, म्हणजेच आकाराने ती टाटा पंच ईव्ही (Tata Punch EV) आणि आगामी महिंद्रा एक्सयूव्ही ३एक्सओ ईव्ही (Mahindra XUV 3XO EV) सारख्या वाहनांशी तुलना करण्याजोगी असेल. ह्युंदाई या गाडीचे भारतात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करेल. खर्च कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकांना पैशाचे अधिक चांगले मूल्य देण्यासाठी, शक्य तितके स्थानिक भाग वापरून या ईव्हीचे उत्पादन करण्यावर कंपनीचे लक्ष केंद्रित आहे.
नवीन ह्युंदाई ईव्हीचे डिझाइन बरेचसे बॉक्सी आणि आधुनिक असण्याची अपेक्षा आहे. स्पाय इमेजेसच्या आधारे, असे मानले जाते की तिचा लूक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विकल्या जाणाऱ्या ह्युंदाई इन्स्टर ईव्ही (Hyundai Inster EV) पासून प्रेरित असेल. यात स्प्लिट हेडलॅम्प्स, पातळ एलईडी डीआरएल (LED DRLs) आणि पिक्सेल-स्टाईल एलईडी टेललाइट्स असू शकतात. गाडीचे डिझाइन तरुण ग्राहकांना डोळ्यासमोर ठेवून विकसित केले जात आहे, ज्यामुळे रस्त्यावर एक वेगळा आणि प्रीमियम लुक सुनिश्चित होईल.
वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, ह्युंदाई या एसयूव्हीमध्ये लक्षणीय तंत्रज्ञान देईल अशी अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, यात मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, व्हेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि लेदरेट सीट्स यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश असू शकतो. यात लेव्हल-२ एडीएएस (ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम) देखील असू शकते, ज्यामुळे सुरक्षितता लक्षणीयरीत्या सुधारेल.
ह्युंदाई या एसयूव्हीमध्ये सुरक्षिततेवरही लक्ष केंद्रित करत आहे. अहवालानुसार, यात एक मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर आणि अनेक प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये असतील. असे मानले जाते की ही एसयूव्ही क्रॅश टेस्टमध्ये ५-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिळवण्यास सक्षम असेल. कंपनीला आपली नवीन ईव्ही केवळ किफायतशीरच नव्हे तर सुरक्षितही असावी असे वाटते.
बॅटरी आणि रेंजच्या बाबतीत, ह्युंदाई दोन बॅटरी पॅकचे पर्याय देऊ शकते. पहिला ४२kWh आणि दुसरा ४९kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक असू शकतो. दोन्ही बॅटरी ३०० किलोमीटरपेक्षा जास्त ड्रायव्हिंग रेंज देतील अशी अपेक्षा आहे. लहान मॉडेल दैनंदिन शहरी वापरासाठी अधिक योग्य असेल, तर मोठे मॉडेल लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी अधिक उपयुक्त मानले जाते.
