TVS Motor Profit : टीव्हीएस मोटारची घोडदौड कायम; स्कूटर, EV आणि तीनचाकी विक्रीत मोठी वाढ

TVS Motor Company : टीव्हीएस मोटर्सच्या नफ्यात १७.५% वाढ झाली आहे. विक्री १५.६० लाख युनिटवर पोहोचल्याने महसूलही वाढला आहे. ईव्ही आणि तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीतही वाढ झाली आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 05:25 PM
TVS Motor Major Rise in Scooter, EV and Three-Wheeler Sales

TVS Motor Profit : टीव्हीएस मोटारची घोडदौड कायम; स्कूटर, EV आणि तीनचाकी विक्रीत मोठी वाढ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • टीव्हीएस मोटारची घोडदौड कायम
  • स्कूटर, EV आणि तीनचाकी विक्रीत मोठी वाढ
  • नफ्यात १७.५ टक्क्यांनी वाढ
TVS Motor Profit : वाहन उत्पादक कंपनी टीव्हीएस मोटार कंपनी लिमिटेडने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या जानेवारी-मार्च तिमाहीसाठी आपला एकत्रित निव्वळ नफा १७.५ टक्क्यांनी वाढल्याचे जाहीर केले. वाहनांच्या जोरदार विक्रीमुळे कंपनीचा हा नफा वाढून ८१९.५५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या याच तिमाहीत कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा ६९७.५१ कोटी रुपये इतका होता.

महसूल आणि विक्री

शेअर बाजारांना दिलेल्या माहितीत (फायलिंगमध्ये), टीव्हीएस मोटर कंपनी लिमिटेडने नमूद केले की, चौथ्या तिमाहीत कंपनीचा एकत्रित परिचालन महसूल वाढून १५,०५२.७३ कोटी रुपयांवर पोहोचला. जो २०२४-२५ च्या याच तिमाहीत ११,५४२ कोटी रुपये इतका होता. कंपनीच्या माहितीनुसार या आढावा तिमाहीत दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांची एकूण विक्री त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाचाही समावेश असून २८ टक्क्यांनी वाढली.  ही विक्री २०२४-२५ च्या याच तिमाहीतील १२.१६ लाख युनिट्सच्या तुलनेत वाढून १५.६० लाख युनिट्सवर पोहोचली.

मोटारसायकल आणि स्कूटर विक्री

टीव्हीएस मोटर कंपनी लिमिटेडच्या मोटरसायकल विक्रीत २३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.  २०२४- २५ च्या याच तिमाहीतील ५.६४ लाख युनिट्सच्या तुलनेत जानेवारी-मार्च २०२५-२६ च्या तिमाहीत ही विक्री ६.९३ लाख युनिट्सवर पोहोचली. दरम्यान, स्कूटर विक्रीत ३२ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. जी २०२४-२५ च्या याच काळातील ५.०२ लाख युनिट्सच्या तुलनेत वाढून ६.६० लाख युनिट्सवर पोहोचली.

इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री

चौथ्या तिमाहीत इलेवट्रिक वाहनांच्या विक्रीत ५१ टक्क्यांची वाढ दिसून आली. ही विक्री १.१५ लाख युनिट्सवर पोहोचली, तर २०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीत ती ७६,००० युनिट्स इतकी होती. आढावा तिमाहीत तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत ६५ टक्क्यांची वाढ झाली. २०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीतील ३७,००० युनिट्सच्या तुलनेत विक्री वाढून ६०,००० युनिट्सवर पोहोचली.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: May 14, 2026 | 05:25 PM

