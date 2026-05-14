TVS Motor Profit : टीव्हीएस मोटारची घोडदौड कायम; स्कूटर, EV आणि तीनचाकी विक्रीत मोठी वाढ

हे देखील वाचा : Uber India : उबर टॅक्सी आता ‘सायलेंट’ मोडवर! केंद्र सरकारचा मोठा आदेश; ‘असे’ बदलणार तुमच्या प्रवासाचे आणि खिशाचे गणित
शेअर बाजारांना दिलेल्या माहितीत (फायलिंगमध्ये), टीव्हीएस मोटर कंपनी लिमिटेडने नमूद केले की, चौथ्या तिमाहीत कंपनीचा एकत्रित परिचालन महसूल वाढून १५,०५२.७३ कोटी रुपयांवर पोहोचला. जो २०२४-२५ च्या याच तिमाहीत ११,५४२ कोटी रुपये इतका होता. कंपनीच्या माहितीनुसार या आढावा तिमाहीत दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांची एकूण विक्री त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाचाही समावेश असून २८ टक्क्यांनी वाढली. ही विक्री २०२४-२५ च्या याच तिमाहीतील १२.१६ लाख युनिट्सच्या तुलनेत वाढून १५.६० लाख युनिट्सवर पोहोचली.
टीव्हीएस मोटर कंपनी लिमिटेडच्या मोटरसायकल विक्रीत २३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. २०२४- २५ च्या याच तिमाहीतील ५.६४ लाख युनिट्सच्या तुलनेत जानेवारी-मार्च २०२५-२६ च्या तिमाहीत ही विक्री ६.९३ लाख युनिट्सवर पोहोचली. दरम्यान, स्कूटर विक्रीत ३२ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. जी २०२४-२५ च्या याच काळातील ५.०२ लाख युनिट्सच्या तुलनेत वाढून ६.६० लाख युनिट्सवर पोहोचली.
चौथ्या तिमाहीत इलेवट्रिक वाहनांच्या विक्रीत ५१ टक्क्यांची वाढ दिसून आली. ही विक्री १.१५ लाख युनिट्सवर पोहोचली, तर २०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीत ती ७६,००० युनिट्स इतकी होती. आढावा तिमाहीत तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत ६५ टक्क्यांची वाढ झाली. २०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीतील ३७,००० युनिट्सच्या तुलनेत विक्री वाढून ६०,००० युनिट्सवर पोहोचली.
हे देखील वाचा : आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.