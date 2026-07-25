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CommonWealth Games 2026: भारताचा श्रीगणेशा! Zandu Kumar ने जिंकले कांस्यपदक, PM Modi म्हणाले…

Updated On: Jul 25, 2026 | 02:30 PM IST
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सारांश

झंडू कुमार बिहारच्या नालंदा जिल्ह्याचा रहिवासी आहे. 29 वर्षीय झंडू कुमारने भारतासाठी कांस्यपदकाची कमाई केली आहे. कौटुंबिक परिस्थिती बेताची असल्याने भाजी विक्री करायचा.

CommonWealth Games 2026: भारताचा श्रीगणेशा! Zandu Kumar ने जिंकले कांस्यपदक, PM Modi म्हणाले...

झंडू कुमारने जिंकले कांस्यपदक (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • झंडू कुमारने जिंकले पहिले पदक 
  • पंतप्रधान मोदींनी केले अभिनंदन 
  • स्कॉटलंडमध्ये सुरू आहे कॉमनवेल्थ स्पर्धा 2026 
Commonwealth Games 2026: स्कॉटलंड येथे कॉमनवेल्थ स्पर्धा 2026 सुरू आहे. या स्पर्धेत भारत देशाने पदकांचे खाते उघडले आहे. बिहारच्या पॅरा-पॉवरलिफ्टर झंडू कुमारने पुरुषांच्या जास्त हेवीवेट श्रेणीमध्ये भारताला पदक मिळवून दिले आहे. झंडू कुमारने भारतासाठी पहिले पदक जिंकले आहे. भारताने कांस्यपदकाची कमाई केली आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी झंडू कुमारचे सोशल मिडियावर पोस्ट करत अभिनंदन केले आहे.

झंडू कुमारने पहिल्या प्रयत्नांत 181 किलो आणि दुसऱ्या फेरीत 190 किलो वजन उचचल्याचे दिसून आले. यानुसार त्याला त्या ठिकाणी 130.9 किलो गटात कांस्यपदक मिळाले आहे. 196 किलोचे वजन उचलण्यात खेळाडू झंडू कुमार यशस्वी ठरला. दरम्यान भारताने राष्ट्रकूल स्पर्धेत पहिले पदक मिळवले आहे.

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काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी?

स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे आयोजित राष्ट्राकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ च्या दुसऱ्या दिवशी भारताचे पदकांचे खाते उघडले आहे. ‘झंडू कुमार यांनी कामगिरी अत्यंत शानदार! कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये  पुरुषांच्या हेवीवेट पॅरा-पावरलिफ्टिंग प्रकारात कांस्यपदक जिंकून भारताच्या पदकांचे खाते उघडले आहे. त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. त्यांनी मिळवलेले यश म्हणजे त्यांची मेहनत, संकल्प आणि शिस्तबद्ध मेहनतीचे उदाहरण आहे. त्यांनी केलेली कामगिरी असंख्य भारतीयांना प्रेरणा देणारी आहे.

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झंडू कुमार बिहारच्या नालंदा जिल्ह्याचा रहिवासी आहे. 29 वर्षीय झंडू कुमारने भारतासाठी कांस्यपदकाची कमाई केली आहे. कौटुंबिक परिस्थिती बेताची असल्याने भाजी विक्री करायचा. तसेच ई-रिक्शा देखील चालवली आहे. 2017 मद्धये त्याने पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये सुरुवात केली. त्यानंतर त्याने पॉवरलिफ्टिंगमध्ये लक्ष घालण्यास सुरुवात केली.

 

‘कॉमनवेल्थ स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकल्यावर जेव्हा आपल्या देशाचा तिरंगा उंचावला गेला. हे माझे पहिले कॉमनवेल्थमधील पदक आहे. तसेच संपूर्ण देशासाठी पदक जिंकल्याचा मला अभिमान आहे, असे झंडू कुमारने प्रतिक्रिया दिली आहे.

Web Title: Pm narendra modi share congratulations post to zandu kumar win bronze medal for commonwealth games 2026

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Published On: Jul 25, 2026 | 02:28 PM

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