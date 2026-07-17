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‘Tesla Model Y L’ चा जलवा! टेस्ला ‘Model X’ बंद! त्याची जागा घेण्यासाठी आली ही ६ सीटर, आरामदायी आणि  प्रशस्त कार!

Updated On: Jul 17, 2026 | 04:58 PM IST
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सारांश

टेस्लाने आपली मोठी एसयूव्ही 'Model X' बंद करून, ग्राहकांसाठी अधिक मोकळी जागा आणि तिसरी रांग असणारे नवीन 'Model Y L' हे मॉडेल ६३,६३० डॉलर्समध्ये लाँच केले आहे.

‘Tesla Model Y L’ चा जलवा! टेस्ला ‘Model X’ बंद! त्याची जागा घेण्यासाठी आली ही ६ सीटर, आरामदायी आणि  प्रशस्त कार!
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विस्तार

टेस्लाने आपली लोकप्रिय ‘Model X’ ही मोठी एसयूव्ही बंद करून, तिची जागा घेण्यासाठी आता अधिक प्रशस्त आणि आरामदायी अशी ‘2027 Model Y L’ मार्केटमध्ये आणली आहे. सहा सीटर येणारी ही कार जिची बांधणी २+२+२ अशी आहे, आता टेस्लाच्या ताफ्यातील सर्वात प्रशस्त मॉडेल ठरली आहे. अमेरिकेत हिच्या ‘प्रीमियम लाँच एडिशन’ची किंमत ६३,६३० डॉलर्स म्हणजे जवळपास ५३ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

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अधिक जागा आणि सुटसुटीत रचना

आकारमानाचा विचार करता, ‘Model Y L’ ही बंद झालेल्या ‘Model X’ च्या जवळपासचीच आहे. जरी तिची लांबी थोडी कमी असली, तरी जास्त व्हीलबेसमुळे केबिन मध्ये प्रवाशांना हवी तशी मोकळी जागा मिळते. विशेषतः तिसऱ्या रो मधील प्रवाशांच्या सोयीसाठी हेड आणि लेग-रूममध्ये केलेली वाढ ही या मॉडेलची मोठी जमेची बाजू आहे. सामान ठेवण्यासाठी तर ही गाडी ‘Model X’ पेक्षाही सरस ठरते; तिचे कार्गो स्पेस x पेक्षा ही मोठे आहे. तिसऱ्या रांगेतील सीट फोल्ड केल्यास यात ३८ क्युबिक फूट इतकी मोठी जागा मिळते.

 

 

तांत्रिक क्षमता आणि रेंज

टेस्लाच्या दाव्यानुसार, ही गाडी एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर  जवळपास ५२३ किमी धावू शकते. कामगिरीच्या बाबतीतही असा दावा आहे कि कार ४.४ सेकंदात ० ते १०० किमी प्रतितास असा वेग गाठण्यास सक्षम आहे.

 

 

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प्रीमियम लक्झरी अनुभव

इंटिरिअरमध्ये टेस्लाने लक्झरी आणि तंत्रज्ञानाचा उत्तम मेळ घातला आहे. यात पॅनोरामिक ग्लास रूफ, हीटेड आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स, तसेच समोर १६ इंच आणि मागे ८ इंचाच्या स्वतंत्र स्क्रीन देण्यात आल्या आहेत. लाँच सिरीजच्या मॉडेल्समध्ये ‘फुल सेल्फ-ड्रायव्हिंग’ चे १२ महिन्यांचे सबस्क्रिप्शन, विशेष बॅजिंग आणि प्रीमियम ऑडिओ सिस्टम यांसारखी आकर्षक फीचर्स मिळतील.या कारची बुकिंग प्रोसेस आता सुरू झाली असून, ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत पहिल्या डिलिव्हरी मिळण्यास सुरुवात होईल.

Web Title: Tesla model y l first look automobile news marathi

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Published On: Jul 17, 2026 | 04:58 PM

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