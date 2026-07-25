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मार्केटमध्ये आलीय ही ‘वन इन ऑल’ ई-बाईक! ‘Hercules Jarvis 5’ क्रेझी सस्पेंशन, प्रीमियम लुक आणि लो मेंटेनन्स! पाहा डिटेलमध्ये

Updated On: Jul 25, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

हर्क्युलस कंपनीने प्रीमियम फीचर्स, बॉश मोटर आणि फुल-सस्पेन्शनसह नवीन 'Jarvis 5' ई-ट्रेकिंग बाइक लाँच केली आहे. ४.५ ते ५ लाख रुपये किंमत असलेली ही सायकल शहरातील खड्ड्यांमध्ये आणि लांबच्या प्रवासात सोफ्यासारखा अत्यंत आरामदायक अनुभव देते.

मार्केटमध्ये आलीय ही ‘वन इन ऑल’ ई-बाईक! ‘Hercules Jarvis 5’ क्रेझी सस्पेंशन, प्रीमियम लुक आणि लो मेंटेनन्स! पाहा डिटेलमध्ये
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विस्तार
  • फुल-सस्पेन्शन अन् भारी कम्फर्ट: ‘सनतूर’ एअर सस्पेन्शनमुळे शहरातील खड्ड्यांमध्ये आणि कच्च्या रस्त्यांवरही सोफ्यासारखा आरामदायक प्रवास मिळतो.
  • झंझट-फ्री बेल्ट ड्राईव्ह: पारंपारिक साखळीऐवजी बेल्ट ड्राईव्ह आणि शिमानो 5-स्पीड इन-हब गिअरमुळे ऑयलिंग आणि मेंटेनन्सची कटकट पूर्णपणे संपते.
  • बॉशची पॉवर अन् तगडी रेंज: 75 Nm टॉर्क देणारी ‘Bosch Performance’ मोटर आणि 720 Wh बॅटरीमुळे लांबच्या प्रवासासाठी उत्तम परफॉर्मन्स मिळतो.

प्रसिद्ध जागतिक सायकल उत्पादक कंपनी हर्क्युलसने चांगला आराम आणि मल्टीपल युज यांचा मेळ घालत आपली नवीन Jarvis 5 ही ई-ट्रेकिंग बाइक मार्केटमध्ये आणली आहे. फुल-सस्पेन्शन, बेल्ट ड्राईव्ह आणि बॉश मोटरची ताकद असलेल्या या ई-बाइकची किंमत जवळपास ४.५ ते ५ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. दैनंदिन प्रवास आणि लांबच्या टूरसाठी ही प्रीमियम ई-बाइक कशी आहे, याचा हा सविस्तर आढावा,

थोडक्यात निष्कर्ष: आरामदायक, बहुगुणी आणि दैनंदिन वापरासाठी उत्तम

हर्क्युलस जार्व्हिस 5 ही खास अशा लोकांसाठी डिझाइन केली आहे ज्यांना रोजच्या प्रवासात सर्वोच्च आराम हवा आहे. शहरातील खडखडीत रस्ते असोत किंवा गावाकडचे कच्चे रस्ते, यातील ‘सनटूर’ एअर सस्पेन्शन दोन्ही ठिकाणी उत्तम कामगिरी करते. मेंटेनन्स फ्री बेल्ट ड्राईव्ह, इन-हब गिअर सिस्टीम आणि मोठी बॅटरी यामुळे ही बाइक जॉब वाले लोक आणि सायकल टूरिंग करणाऱ्यांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरते.

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फ्रेम आणि फुल-सस्पेन्शन: जार्व्हिस 5 चा मुख्य भाग

  • फ्रेम डिझाईन: याची ॲल्युमिनियम फ्रेम कंपनीच्या ई-एमटीबी सिरीजवरून इन्स्पयारड आहे. यामुळे चालकाला सायकल चालवताना सरळ आणि आरामदायक मिळते.
  • वेव्ह व्हर्जन: ही सायकल फक्त ‘लो स्टेप-थ्रू’ फ्रेममध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामुळे यावर चढणे आणि उतरणे अत्यंत सोपे होते. त्याचबरोबर ही ४ आकारात (42, 44, 47 आणि 50) उपलब्ध आहे.
  • सस्पेन्शन फ्रंट: पुढे 130 mm ट्रॅव्हल असणारा Suntour एअर सस्पेन्शन फॉर्क दिला आहे, जो लॉकआउट वैशिष्ट्यासह येतो.
  • सस्पेन्शन रियर: मागे Suntour Edge Evo एअर स्प्रिंग सस्पेन्शन आहे.
  • फायदा: दोन्ही सस्पेन्शन हवेच्या दाबाने वजनानुसार ॲडजस्ट करता येतात आणि प्लेन रस्त्यावर लॉक करता येतात, ज्यामुळे खडखडीत रस्त्यांवरही धक्के जाणवत नाहीत.
मोटर आणि बॅटरी: लांब पल्ल्यासाठी बॉशची ताकद
  • मोटर: यामध्ये Bosch Performance मोटर देण्यात आली आहे, जी 75 Nm चा कमाल टॉर्क जनरेट करते. ही मोटर लांबच्या प्रवासात अत्यंत स्मूथ वर्क करते.
  • बॅटरी: फ्रेमच्या आत सुरक्षित बसवलेली 720 Wh Bosch PowerTube बॅटरी मिळते, जी उत्तम रेंज देते.
  • डिस्प्ले: यात Bosch Purion 200 हा कॉम्पॅक्ट आणि स्पष्ट दिसणारा डिस्प्ले दिला आहे.
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ड्राईव्ह सिस्टीम: चेनऐवजी बेल्ट – आरामाचा नवा अनुभव

  • गेट्स कार्बन ड्राईव्ह: यात ओल्ड टाईप साखळीऐवजी बेल्ट ड्राईव्ह दिला आहे.
  • शिमानो 5-स्पीड गिअर: इन-हब गिअरबॉक्समुळे ऑयलिंग, चेन साफ करणे किंवा गंज पकडण्याची कटकट उरत नाही.
ब्रेक्स आणि चाके: सुरक्षित प्रवासाची हमी
  • ब्रेक्स: सुरक्षिततेसाठी यात 203 mm डिस्क्ससह Shimano BR-MT420 हायड्रॉलिक डिस्क ब्रेक्स देण्यात आले आहेत.
  • चाके आणि टायर्स: 29-इंच चाकांसोबत Schwalbe Marathon Mondial टायर्स जोडले आहेत. हे टायर्स पंक्चर-प्रतिबंधक म्हणून ओळखले जातात.
इतर वैशिष्ट्ये आणि सुविधा
  • राइडिंग पोझिशन: ॲडजस्टेबल स्टेम आणि ॲल्युमिनियम रायझर हँडलबारमुळे पाठीवर ताण येत नाही. लिमोटेक्स सीटपोस्टमुळे सीटची उंची 100 ते 150 mm पर्यंत सहज बदलता येते.
  • ॲक्सेसरीज: यात रॅकटाइम लगेज रॅक, उडणाऱ्या चिखलापासून संरक्षणासाठी ॲल्युमिनियम मडगार्ड्स, अबुस बॅटरी लॉक, 100 lux क्षमतेचा हेडलाइट आणि साईड स्टँड आधीच इन-बिल्ट मिळतात.

Web Title: Hercules jarvis 5 e bike review

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Published On: Jul 25, 2026 | 08:00 AM

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