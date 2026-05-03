Hyundai Aura CNG घरी आणण्याचा प्लॅन करताय? 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? जाणून घ्या पूर्ण हिशोब

भारतात कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमध्ये ह्युंदाई ऑरा ही कार ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे. जर तुम्ही या कारचा सीएनजी व्हेरिअंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर 1 लाख रुपये डाउन पेमेंटनंतर ईएमआय किती बसेल, जाणून घ्या.

Updated On: May 03, 2026 | 02:11 PM
  • ह्युंदाई ऑरा सीएनजी बेस व्हेरिअंटची एक्स-शोरूम किंमत 6.90 लाख रुपये असून ऑन-रोड किंमत सुमारे 7.95 लाख रुपये आहे.
  • 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर सुमारे 6.95 लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल आणि 9% व्याजदराने 7 वर्षांसाठी ईएमआय सुमारे 11,177 रुपये येईल.
  • पूर्ण कालावधीत व्याजासह एकूण खर्च सुमारे 10.38 लाख रुपये होतो, म्हणजेच सुमारे 2.44 लाख रुपये अतिरिक्त भरावे लागतात.
भारतातील प्रमुख वाहन निर्माता कंपन्यांपैकी एक असलेल्या Hyundai द्वार वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये गाड्यांची विक्री केली जाते. वाहन निर्माता कंपनी कॉम्‍पॅक्‍ट सेडान कार सेगमेंटमध्ये Hyundai Aura ऑफर करते. आता जर तुम्ही सेडान कारचे सीएनजी व्हेरिअंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर एक लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला दर महिना किती ईएमआय भारावा लागणार आहे, याबाबत आता जाणून घेऊया.

ह्युंदाई ऑराची किंमत

ह्युंदाईद्वारे सादर करण्यात आलेले ऑराचे सीएनजी व्हेरिअंट म्हणून ‘ई’ ची विक्री केली जाते. या सेडान कारच्या बेस व्हेरिअंटची एक्‍स शोरूम किंमत 6.90 लाख रुपये आहे. जर तुम्ही दिल्लमध्ये ही गाडी खरेदी केली तर 6.90 लाख रुपयांच्या एक्‍स शोरूम किंमतीसह या गाडीवर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस देखील द्यावा लागणार आहे. ही गाडी खरेदी करण्यासाठी सुमारे 54 हजार रुपयांचा रजिस्‍ट्रेशन टॅक्‍स, सुमारे 49 हजार रुपये इंश्‍योरेंस द्यावा लागणार आहे. यानंतर दिल्लीमध्ये या गाडीची ऑन रोड किंमत 7.95 लाख रुपये होणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

एक लाख रुपयांच्या डाऊन पेमेंटनंतर किती असणार ईएमआय?

जर तुम्ही ह्युंदाई ऑराचे सीएनजी खरेदी करत असाल तर बँकेद्वारे एक्स-शोरूम किमतीवर कर्ज देईल. त्यामुळे 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला सुमारे 6.95 लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल. बँक जर तुम्हाला 9 टक्क्यांच्या व्याजासह 7 वर्षांसाठी 6.95 लाख रुपये देत असेल, तर दरमहिना तुम्हाला केवळ 11177 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागणार आहे.

2.44 लाख रुपये जास्त खर्च?

जर तुम्ही 9 टक्क्यांच्या व्याजासह 7 वर्षांसाठी बँकेकडून 6.94 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले, तर 7 वर्षांपर्यंत तुम्हाला दर महिन्यांला 11177 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागणार आहे. संपूर्ण हिशोब मांडला तर 7 वर्षांत, तुम्हाला ह्युंदाई ऑराच्या सीएनजी व्हेरिएंटसाठी व्याजापोटी अंदाजे 2.44 लाख रुपये भरावे लागतील. यानंतर तुमच्या गाडीची किंमत एकूण एक्‍स शोरूम, ऑन रोड आणि व्याज मिळून सुमारे 10.38 लाख रुपये होणार आहे.

ह्युंदाई कंपनीने ऑरा कॉम्‍पॅक्‍ट सेडान कार सेगमेंटमध्ये सादर केली आहे. या सेगमेंटमध्ये या गाडीची थेट स्पर्धा मारुती डिझायर, टाटा टिगोर आणि होंडा अमेझ यांसारख्या गाड्यांसोबत आहे.

