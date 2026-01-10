Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘या’ कारचा मार्केटमध्ये खास Aura! फक्त करा 1 लाखाचं डाउन पेमेंट अन् दरमहा भरा 10000 पेक्षा कमी EMI

भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम ऑटो कंपन्या कार्यरत आहेत. अशीच एक आघाडीची ऑटो कंपनी म्हणजे ह्युंदाई मोटर्स. चला आज आपण कंपनीच्या लोकप्रिय कारच्या फायनान्सबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 10, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतीय ऑटो बाजारात Hyundai च्या कार्सला विशेष मागणी
  • Hyundai Aura कंपनीची लोकप्रिय कार
  • 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?
आपली स्वतःची कार खरेदी करणे हे अनेकांच्या आयुष्यातील महत्वाचा आणि स्वप्नपूर्तीचा क्षण. भारतात अनेक लोकप्रिय कार आहेत. ज्या त्यांच्या दमदार परफॉर्मन्स आणि उत्तम फीचर्समुळे ओळखल्या जातात. ऑटो कंपन्या विविध सेगमेंटमध्ये दमदार कार ऑफर करत असतात. यातही कॉम्पॅक्ट सेडान कारला भारतात चांगली मागणी मिळते. जर तुम्हीही उत्तम सेडान कारच्या शोधात असाल तर Hyundai Aura तुमच्यासाठी बेस्ट ऑप्शन ठरेल.

भारतातील आघाडीच्या वाहन उत्पादकांपैकी एक असलेल्या Hyundai कंपनीने अनेक सेगमेंटमध्ये वाहने ऑफर केली आहेत. कंपनी कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमध्ये ह्युंदाई ऑरा ऑफर करते. जर तुम्ही या सेडानचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला किती EMI द्यावा लागेल, त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

Nissan Tekton लाँच होण्यापूर्वी सोशल मीडियावर नवी टिझर झाला रिलीज, मिळाली ‘ही’ माहिती

Hyundai Aura ची किंमत किती?

Hyundai Aura चा बेस व्हेरिएंट म्हणून E व्हेरिएंट ऑफर करते. या सेडानचा बेस व्हेरिएंट 6 लाखांच्या एक्स-शोरूम किमतीत उपलब्ध आहे. जर तुम्ही हा व्हेरिएंट खरेदी केला तर 6 लाखांच्या एक्स-शोरूम किमतीत रजिस्ट्रेशन आणि इंश्युनरांस चार्जेस समाविष्ट असेल. या कारसाठी अंदाजे 24000 रजिस्ट्रेशन टॅक्स आणि अंदाजे 35000 इंश्युरन्स शुल्क आकारले जाईल. यामुळे या कारची ऑन-रोड किंमत 6.77 लाखांवर पोहोचते.

1 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती द्यावा लागेल EMI?

जर तुम्ही Hyundai Aura चा बेस व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. अशा परिस्थितीत 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला सुमारे 5.77 लाख रुपये बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागेल. बँकेने जर 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 5.77 लाख रुपये कार लोन दिले, तर तुम्हाला पुढील 7 वर्षे दरमहा 9295 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

Skoda Kylaq साठी 2 लाखाचं Down Payment केल्यास किती द्यावा लागेल EMI? ‘हा’ हिशोब लक्षात ठेवा

कार किती महाग पडेल?

जर तुम्ही 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 5.77 लाख रुपये कार लोन घेतले, तर तुम्हाला 7 वर्षे दरमहा 9295 रुपये EMI भरावी लागेल. या कालावधीत तुम्ही Hyundai Aura च्या बेस व्हेरिएंटसाठी सुमारे 2.03 लाख रुपये व्याज म्हणून भराल. त्यामुळे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून कारची एकूण किंमत सुमारे 8.80 लाख रुपये इतकी होईल.

