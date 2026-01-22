Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला 'या' कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम ऑटो कंपन्या आहेत. अशीच एक ऑटो कंपनी म्हणजे Kia Motors. नुकतेच या कंपनीच्या कारने एक महत्वाचा टप्पा पार केला आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 03:40 PM
  • भारतात अनेक आघाडीच्या ऑटो कंपन्या
  • किआ मोटर्सच्या Kia Sonet ने बनवला दमदार रेकॉर्ड
  • तब्बल 5 लाख युनिट्सची झाली विक्री
भारतीय ऑटो बाजार म्हणजे अनेक विदेशी ऑटो कंपन्यांसाठी व्यापाराची संधी. म्हणूनच भारतात आपल्याला वेगवेगळ्या देशाच्या कंपन्या पाहायला मिळतात. अशीच एक लोकप्रिय कंपनी म्हणजे Kia Motors. या साऊथ कोरियाच्या कंपनीने भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम कार ऑफर केल्या आहेत. मात्र, नुकतेच किआच्या एका कारने एका विक्रमी टप्पा गाठला आहे. ज्यामुळे Maruti, Tata, आणि Mahindra सारख्या कंपन्यांना धडकी भरली आहे.

भारतातील आघाडीच्या वाहन उत्पादकांपैकी एक असलेल्या किआने कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Kia Sonet ची विक्री केली आहे. या एसयूव्हीने अलीकडेच विक्रीचा एक नवीन टप्पा गाठला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

किआ सोनेट बनली ग्राहकांची आवडती कार

किआ कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Kia Sonet एसयूव्ही देखील देते. अलीकडेच, कंपनीने जाहीर केले की या एसयूव्हीचे तब्बल 5 लाख युनिट्स विकले गेले आहेत.

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

अधिकाऱ्यांचे मत

किआ इंडियाचे मुख्य विक्री अधिकारी सनहॅक पार्क यांनी सांगितले की, सोनेटने ५ लाख विक्रीचा टप्पा पार करणे हा किआ इंडिया परिवारासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. विकली गेलेली प्रत्येक सोनेट म्हणजे किआवर विश्वास ठेवणारा एक ग्राहक आहे आणि भारतीय ग्राहकांनी आमच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाचा हा ठोस पुरावा आहे. या यशात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या आमच्या सर्व ग्राहकांचे आम्ही मनापासून आभार मानतो.

फीचर्स

कंपनीकडून या एसयूव्हीमध्ये एलईडी लाईट्स, ड्युअल-टोन एक्सटेरिअर, 16 इंच अलॉय व्हील्स, 10.25 इंचाचा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, अ‍ॅपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो सपोर्ट, बोस ऑडिओ सिस्टम, समोर व्हेंटिलेटेड सीट्स, 10.25 इंचाचा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, एअर प्युरिफायर, कूल्ड ग्लोव्ह बॉक्स, मागील एसी व्हेंट्स आणि ऑटोमॅटिक टेम्परेचर कंट्रोलसारखे अनेक आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत.

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

इंजिन

किआ सोनेटमध्ये 1.2-लिटर स्मार्टस्ट्रीम, 1.2-लिटर टर्बो पेट्रोल आणि 1.5-लिटर सीआरडीआय डिझेल इंजिन आहे. ही एसयूव्ही विविध ट्रान्समिशन पर्याय देते, ज्यामध्ये 5-स्पीड मॅन्युअल, 6-स्पीड आयएमटी, 7-स्पीड डीसीटी, 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक यांचा समावेश आहे.

किंमत

किआने ऑफर केलेल्या सोनेटची किंमत 7.30 लाख (एक्स-शोरूम) आहे आणि टॉप व्हेरिएंटची किंमत 14 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये आहे.

Published On: Jan 22, 2026 | 03:40 PM

