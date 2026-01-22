Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

मारुती सुझुकीच्या अनेक कार भारतात लोकप्रिय आहेत. अशीच एक भारतीयांची लोकप्रिय कार म्हणजे Maruti Wagon R. चला या कारच्या फायनान्स प्लॅनबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 22, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • Maruti Wagon R ही एक लोकप्रिय कार
  • 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?
  • जाणून घ्या संपूर्ण फायनान्स प्लॅन
भारतात Maruti Suzuki विविध सेगमेंटमध्ये दमदार कार ऑफर करत असते. यातही कंपनीच्या काही कार मार्केटमध्ये वर्षानुवर्षे विशेष लोकप्रिय ठरल्या आहेत. अशीच एक कार म्हणजे Maruti Wagon R. आज भारतीय रस्त्यांवर प्रत्येक 10 वाहनांमध्ये 1 कार तरी मारुती वॅगन आर असते. यावरूनच आपण या कारच्या लोकप्रियतेचा अंदाज लावू शकतो.

जर तुम्ही मारुती सुझुकी वॅगन आरचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करून घरी आणायचा प्लॅन करत असाल. तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. चला जाणून घेऊयात, 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर तुम्हाला या कारसाठी किती EMI द्यावा लागेल.

Honda वाहनधारकांनो लक्ष द्या! कंपनीच्या ‘या’ 2 बाईकमध्ये आली खराबी! जारी झाला रिकॉल

Maruti Wagon R ची किंमत किती?

मारुती सुझुकी वॅगन आर देखील विक्रीसाठी ऑफर केली जाते. बेस व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 4.99 लाख रुपये आहे. जर ही खरेदी केली, तर तुम्हाला 48000 नोंदणी शुल्क आणि विम्यासाठी 23000 रुपये द्यावे लागतील. यामुळे ऑन-रोड किंमत 5.70 लाख रुपये होईल.

दोन लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर किती EMI

जर तुम्ही Maruti Wagon R चा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज दिले जाते. अशा परिस्थितीत 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर उर्वरित 3.70 लाख रुपये बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात घ्यावे लागतील. जर बँकेकडून 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 3.70 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले, तर तुम्हाला पुढील 7 वर्षे दरमहा 5962 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

कार किती महाग पडेल?

जर तुम्ही 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 3.70 लाख रुपयांचा कार लोन घेतले, तर संपूर्ण कालावधीत तुम्ही दरमहा 5962 रुपये EMI भराल. अशा प्रकारे 7 वर्षांत सुमारे 1.30 लाख रुपये व्याज भरावे लागतील. यानंतर एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून Maruti Suzuki Wagon R च्या बेस व्हेरिएंटची एकूण किंमत सुमारे 7 लाख रुपये इतकी होईल.

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

कोणाशी असेल स्पर्धा?

Wagon R ही कार कंपनीने एंट्री-लेव्हल हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये सादर केली आहे. या सेगमेंटमध्ये ही कार मारुतीच्या Alto K10, S-Presso, Celerio आणि Celerio सारख्या बजेट कारशी थेट स्पर्धा करते.

Web Title: Emi of maruti suzuki wagon r after 2 lakh rupees down payment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 06:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी
1

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार
2

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा
3

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने खरेदी केली ‘या’ दोन आलिशान कार, किंमत वाचाल तर धडकीच भरेल
4

बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने खरेदी केली ‘या’ दोन आलिशान कार, किंमत वाचाल तर धडकीच भरेल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM