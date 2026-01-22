फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

जर तुम्ही मारुती सुझुकी वॅगन आरचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करून घरी आणायचा प्लॅन करत असाल. तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. चला जाणून घेऊयात, 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर तुम्हाला या कारसाठी किती EMI द्यावा लागेल.
मारुती सुझुकी वॅगन आर देखील विक्रीसाठी ऑफर केली जाते. बेस व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 4.99 लाख रुपये आहे. जर ही खरेदी केली, तर तुम्हाला 48000 नोंदणी शुल्क आणि विम्यासाठी 23000 रुपये द्यावे लागतील. यामुळे ऑन-रोड किंमत 5.70 लाख रुपये होईल.
जर तुम्ही Maruti Wagon R चा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज दिले जाते. अशा परिस्थितीत 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर उर्वरित 3.70 लाख रुपये बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात घ्यावे लागतील. जर बँकेकडून 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 3.70 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले, तर तुम्हाला पुढील 7 वर्षे दरमहा 5962 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.
जर तुम्ही 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 3.70 लाख रुपयांचा कार लोन घेतले, तर संपूर्ण कालावधीत तुम्ही दरमहा 5962 रुपये EMI भराल. अशा प्रकारे 7 वर्षांत सुमारे 1.30 लाख रुपये व्याज भरावे लागतील. यानंतर एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून Maruti Suzuki Wagon R च्या बेस व्हेरिएंटची एकूण किंमत सुमारे 7 लाख रुपये इतकी होईल.
Wagon R ही कार कंपनीने एंट्री-लेव्हल हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये सादर केली आहे. या सेगमेंटमध्ये ही कार मारुतीच्या Alto K10, S-Presso, Celerio आणि Celerio सारख्या बजेट कारशी थेट स्पर्धा करते.