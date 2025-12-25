Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

2026 मध्ये ‘या’ Sedan Cars फुल ऑन मार्केट गाजवण्याच्या तयारीत, तुम्ही फक्त बजेट ठेवा तयार

भारतीय ऑटो बाजारात सेडान कार्सला देखील चांगली मागणी मिळताना दिसते. आता येत्या 2026 मध्ये सुद्धा मार्केटमध्ये नवीन सेडान कार्स लाँच होण्यास सज्ज होत आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात सेडान वाहनांना सुद्धा चांगली मागणी
  • येत्या 2026 मध्ये येणार दमदार Sedan Cars
  • जाणून घ्या कोणती कार होणार लाँच
भारतीय बाजारात SUV कार्सची मागणी वाढली असली, तरीही सेडान कार्सची लोकप्रियता अजूनही कायम आहे. मिड-साइज सेडान पसंत करणाऱ्या ग्राहकांसाठी 2026 खास ठरणार आहे. कारण या वर्षी अनेक लोकप्रिय सेडान कार्स नवीन फेसलिफ्ट अवतारात बाजारात दाखल होणार आहेत. यामध्ये Hyundai Verna, Honda City, Skoda Slavia आणि Volkswagen Virtus या मॉडेल्सचा समावेश आहे. या कार्समध्ये नवे डिझाइन, अधिक प्रीमियम इंटिरिअर आणि अ‍ॅडव्हान्स फीचर्स पाहायला मिळणार आहेत. चला तर मग याबद्दलची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

Nissan Magnite आताच घ्या खरेदी करून! नवीन वर्षात किंमत वाढण्याची शक्यता

Hyundai Verna Facelift होणार अधिक स्टायलिश

Hyundai Verna चा सध्याचा मॉडेल 2023 मध्ये सादर करण्यात आला होता. आता 2026 मध्ये त्याचा फेसलिफ्ट येण्याची शक्यता आहे. नव्या वर्नामध्ये पुढील आणि मागील भागात बदल करण्यात येणार असून, नवी ग्रिल, अपडेटेड हेडलॅम्प्स आणि नवे टेललॅम्प्स मिळू शकतात. केबिनमध्ये मोठी स्क्रीन आणि अधिक प्रीमियम लूक अपेक्षित आहे. फीचर्सच्या बाबतीत अ‍ॅडव्हान्स सेफ्टी सिस्टीम्स आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स यांसारखे पर्याय मिळू शकतात. मात्र, इंजिन ऑप्शन्स पूर्वीप्रमाणेच ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.

Honda City Facelift ला मिळणार नवा लूक

Honda City ही भारतीय ग्राहकांची एक विश्वासार्ह सेडान म्हणून ओळखली जाते. 2026 मध्ये येणारा फेसलिफ्ट हा सध्याच्या जनरेशनचा शेवटचा मोठा अपडेट ठरू शकतो. या फेसलिफ्टमध्ये एक्सटिरिअर डिझाइन अधिक आकर्षक करण्यात येईल, तर केबिनमध्ये सुधारित आणि प्रीमियम इंटिरिअर मिळण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि हायब्रिड इंजिनचे पर्याय कायम ठेवले जातील. उत्तम मायलेज आणि स्मूथ ड्रायव्हिंग अनुभव ही City ची ओळख पुढेही कायम राहणार आहे.

हम खडे तो सबसे बडे! Tata Motors च्या ‘या’ Electric Car ने ग्राहकांची मनं जिंकली, 1 लाख युनिट्स सोल्ड आऊट

Skoda Slavia Facelift मध्ये सेफ्टीवर भर

Skoda Slavia ला देखील 2026 मध्ये नवा अवतार मिळणार आहे. कारच्या लुकमध्ये हलके बदल करण्यात येतील आणि काही नवे फीचर्स जोडले जातील. यावेळी कंपनीकडून सेफ्टी फीचर्सवर विशेष भर दिला जाऊ शकतो. केबिनमध्येही काही प्रमाणात अपडेट करण्यात येणार आहेत. इंजिनच्या बाबतीत टर्बो पेट्रोल पर्याय कायम ठेवले जातील, जे परफॉर्मन्स प्रेमींना विशेष पसंत आहेत.

Volkswagen Virtus Facelift

Volkswagen Virtus ही या सेगमेंटमधील एक मजबूत आणि विश्वासू सेडान मानली जाते. 2026 मध्ये येणाऱ्या फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये अधिक फ्रेश डिझाइन आणि अतिरिक्त फीचर्स देण्यात येण्याची शक्यता आहे. सुधारित सेफ्टी आणि अधिक आरामदायक इंटीरियर या कारला आणखी खास बनवतील. इंजिन पर्यायांमध्ये बदल न होता, पूर्वीप्रमाणेच उत्तम परफॉर्मन्स देणारे इंजिन्स कायम ठेवले जाणार आहेत.

Web Title: Latest auto news upcoming sedan cars in 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 06:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात
1

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?
2

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश
3

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री
4

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM