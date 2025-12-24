Nissan Magnite आताच घ्या खरेदी करून! नवीन वर्षात किंमत वाढण्याची शक्यता

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, Nissan Magnite खरेदी करणे लवकरच महाग पडू शकते. मात्र, या दरवाढीबाबत निसानकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
अहवालांनुसार, या SUV च्या किमतीत सुमारे 3 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. ही दरवाढ प्रत्येक व्हेरिएंटनुसार वेगवेगळी असू शकते. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इनपुट कॉस्टमध्ये वाढ झाल्यामुळे त्याचा भार नवीन वर्षापासून ग्राहकांवर टाकला जाऊ शकतो. याच कारणामुळे Nissan Magnite च्या किमतीत वाढ करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
Nissan कडून Magnite मध्ये अनेक आधुनिक आणि उपयुक्त फीचर्स देण्यात आले आहेत. या SUV मध्ये की-लेस एंट्री, LED टेल लॅम्प्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, LED टर्न इंडिकेटर्स, 17.78 सेमी कंट्रोल स्क्रीन, क्रूझ कंट्रोल, ॲम्बियंट लाइटिंग, Android Auto, Apple CarPlay, PM 2.5 फिल्टर, 8 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, ऑटो डिमिंग IRVM यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात.
Nissan Magnite मध्ये कंपनीकडून 1 लिटर नॅचरल ॲस्पिरेटेड आणि टर्बो पेट्रोल इंजिनचे पर्याय दिले जातात. या इंजिन्समधून 72 PS आणि 100 PS पॉवर मिळते. तसेच 96 Nm आणि 160 Nm टॉर्क निर्माण होतो. यासोबतच या SUV मध्ये 5-स्पीड मॅन्युअल, 5-स्पीड AMT आणि CVT ट्रान्समिशनचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
भारतीय बाजारात Nissan Magnite ची एक्स-शोरूम किंमत 5.61 लाख रुपये पासून सुरू होते. तर या SUV च्या टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 9.64 लाख रुपये आहे. याशिवाय Kuro Edition देखील ऑफर करण्यात येते, ज्याची एक्स-शोरूम किंमत 7.59 लाख रुपये ते 9.94 लाख रुपये दरम्यान आहे.
कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये Nissan Magnite चे थेट स्पर्धक म्हणून Renault Kiger, Tata Nexon, Maruti Brezza, Kia Sonet आणि Mahindra XUV 3XO या SUV समोर आहेत.