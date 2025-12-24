Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Nissan Magnite आताच घ्या खरेदी करून! नवीन वर्षात किंमत वाढण्याची शक्यता

भारतात निसान मॅग्नाइटला चांगली मागणी आहे. मात्र, आता येणाऱ्या नवीन वर्षात या कारची किंमत वाढणार असल्याची शक्यता आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 24, 2025 | 10:21 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय ऑटो बाजारात Nisaan Magnite एक लोकप्रिय कार
  • नवीन वर्षात किंमत वाढण्याची शक्यता
  • इनपुट कॉस्ट वाढल्याने किंमत वाढण्याची शक्यता
भारतीय बाजारातील कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये Nissan Magnite ची विक्री केली जाते. आता निर्माता कंपनीकडून या SUV च्या किमती वाढवण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही दरवाढ कधी लागू होऊ शकते आणि किमतीत किती वाढ होण्याची शक्यता आहे, याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

वाढू शकते Nissan Magnite ची किंमत

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, Nissan Magnite खरेदी करणे लवकरच महाग पडू शकते. मात्र, या दरवाढीबाबत निसानकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

हम खडे तो सबसे बडे! Tata Motors च्या ‘या’ Electric Car ने ग्राहकांची मनं जिंकली, 1 लाख युनिट्स सोल्ड आऊट

किती वाढू शकते किंमत?

अहवालांनुसार, या SUV च्या किमतीत सुमारे 3 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. ही दरवाढ प्रत्येक व्हेरिएंटनुसार वेगवेगळी असू शकते. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

का होणार दरवाढ?

मिळालेल्या माहितीनुसार, इनपुट कॉस्टमध्ये वाढ झाल्यामुळे त्याचा भार नवीन वर्षापासून ग्राहकांवर टाकला जाऊ शकतो. याच कारणामुळे Nissan Magnite च्या किमतीत वाढ करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

फीचर्स

Nissan कडून Magnite मध्ये अनेक आधुनिक आणि उपयुक्त फीचर्स देण्यात आले आहेत. या SUV मध्ये की-लेस एंट्री, LED टेल लॅम्प्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, LED टर्न इंडिकेटर्स, 17.78 सेमी कंट्रोल स्क्रीन, क्रूझ कंट्रोल, ॲम्बियंट लाइटिंग, Android Auto, Apple CarPlay, PM 2.5 फिल्टर, 8 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, ऑटो डिमिंग IRVM यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात.

Tata Motors चा नाद नाही करायचा! ‘या’ कारमध्ये मिळेल Range-Rover मधील फीचर्स अन् 500 किमीपेक्षा जास्त रेंज

किती दमदार आहे इंजिन?

Nissan Magnite मध्ये कंपनीकडून 1 लिटर नॅचरल ॲस्पिरेटेड आणि टर्बो पेट्रोल इंजिनचे पर्याय दिले जातात. या इंजिन्समधून 72 PS आणि 100 PS पॉवर मिळते. तसेच 96 Nm आणि 160 Nm टॉर्क निर्माण होतो. यासोबतच या SUV मध्ये 5-स्पीड मॅन्युअल, 5-स्पीड AMT आणि CVT ट्रान्समिशनचे पर्याय उपलब्ध आहेत.

किंमत

भारतीय बाजारात Nissan Magnite ची एक्स-शोरूम किंमत 5.61 लाख रुपये पासून सुरू होते. तर या SUV च्या टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 9.64 लाख रुपये आहे. याशिवाय Kuro Edition देखील ऑफर करण्यात येते, ज्याची एक्स-शोरूम किंमत 7.59 लाख रुपये ते 9.94 लाख रुपये दरम्यान आहे.

कोणत्या बाईकसोबत असते स्पर्धा?

कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये Nissan Magnite चे थेट स्पर्धक म्हणून Renault Kiger, Tata Nexon, Maruti Brezza, Kia Sonet आणि Mahindra XUV 3XO या SUV समोर आहेत.

Web Title: Nissan magnite price may increase in 2026 due to high input cost

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 10:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक
1

फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन
2

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही
3

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter
4

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
2200 वर्ष आधी हिंदू धर्मातील विवाह समारंभ कसे होते ? जाणून घ्या सविस्तर

2200 वर्ष आधी हिंदू धर्मातील विवाह समारंभ कसे होते ? जाणून घ्या सविस्तर

Jan 19, 2026 | 04:28 PM
War Alert: शांततेच्या नोबेलवरून राडा! डोनाल्ड ट्रम्पची ग्रीनलँड नाही तर ‘या’ देशाला युद्धाची धमकी; स्वार्थासाठी जगाला धरले वेठीस

War Alert: शांततेच्या नोबेलवरून राडा! डोनाल्ड ट्रम्पची ग्रीनलँड नाही तर ‘या’ देशाला युद्धाची धमकी; स्वार्थासाठी जगाला धरले वेठीस

Jan 19, 2026 | 04:19 PM
अफवांना थारा देऊ नका, संघटनात्मक ताकदीवरच…; आमदार रोहित पाटील यांचा निर्धार

अफवांना थारा देऊ नका, संघटनात्मक ताकदीवरच…; आमदार रोहित पाटील यांचा निर्धार

Jan 19, 2026 | 04:18 PM
Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला

Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला

Jan 19, 2026 | 04:04 PM
IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

Jan 19, 2026 | 04:02 PM
नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर

नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर

Jan 19, 2026 | 03:54 PM
Taloja MIDC Pollution: तळोजा एमआयडीसी नक्की उद्योगांचे केंद्र की अपघातांचे माहेरघर?

Taloja MIDC Pollution: तळोजा एमआयडीसी नक्की उद्योगांचे केंद्र की अपघातांचे माहेरघर?

Jan 19, 2026 | 03:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM