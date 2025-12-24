Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

हम खडे तो सबसे बडे! Tata Motors च्या ‘या’ Electric Car ने ग्राहकांची मनं जिंकली, 1 लाख युनिट्स सोल्ड आऊट

टाटा मोटर्सने एक महत्वाची घोषणा केली आहे. कंपनीची Tata Nexon EV च्या 1 लाख युनिट्सची विक्री करत कंपनीने महत्वाचा टप्पा गाठला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 24, 2025 | 09:24 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • टाटा नेक्सॉन ईव्हीने 100000 युनिट्सची विक्री ओलांडली
  • एलईडी लाईट्स आणि सनरूफसारखे फिचर
  • किंमती 12.49 लाखांपासून सुरू
भारताच्या प्रमुख वाहन उत्पादक कंपन्यांपैकी एक असलेल्या Tata Motors कडून विविध सेगमेंटमध्ये कार्स विक्रीसाठी ऑफर केल्या जातात. इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये सुद्धा कंपनी दमदार कार ऑफर करत असते. अशीच एक लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार म्हणजे Tata Nexon EV.

अलीकडेच Tata Nexon EV ने विक्रीच्या बाबतीत एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. हा विक्रम नेमका कोणता आहे, या इलेक्ट्रिक SUV मध्ये कोणते फीचर्स मिळतात आणि ती किती किमतीत खरेदी करता येते, याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

Tata Nexon EV चा नवा विक्रम

Tata Motors कडून इलेक्ट्रिक SUV म्हणून ऑफर केली जाणारी Tata Nexon EV अलीकडेच विक्रीच्या बाबतीत मोठा टप्पा पार करण्यात यशस्वी ठरली आहे. कंपनीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, Tata Nexon EV ने 1 लाख युनिट्स विक्रीचा आकडा पार केला आहे. भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात ही एक महत्त्वाची कामगिरी मानली जात आहे.

फीचर्स

Tata Nexon EV मध्ये कंपनीकडून अनेक आधुनिक आणि प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत. या इलेक्ट्रिक SUV मध्ये LED हेडलॅम्प्स, LED टेल लॅम्प्स, पॅडल शिफ्टर्स, चार्जिंग पोर्ट, कूल्ड ग्लोव्ह बॉक्स, रिअर AC वेंट्स, फ्रंट सीट व्हेंटिलेशन, पॅनोरमिक सनरूफ, पार्किंग सेन्सर्स, चारही चाकांमध्ये डिस्क ब्रेक्स, ऑटो होल्ड, हिल असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट व्ह्यू मॉनिटर, 6 एअरबॅग्स, ESP, ABS, EBD, SOS कॉल, TPMS, 360 डिग्री कॅमेरा, ऑटो हेडलॅम्प्स, रेन सेन्सिंग वायपर्स, OTA अपडेट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, एअर प्युरिफायर, Apple CarPlay, Android Auto, वायरलेस चार्जर आणि 31.24 सेमी इन्फोटेनमेंट सिस्टीम यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात.

किती दमदार मोटर आणि बॅटरी?

Tata Nexon EV च्या 30 kWh व्हेरिएंटमध्ये दिलेली मोटर 95 किलोवाट पॉवर आणि 215 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. ही SUV 0-100 किमी/तास वेग 9.2 सेकंदात गाठते. सिंगल चार्जमध्ये या व्हेरिएंटला 210-230 किमी इतकी रिअल-वर्ल्ड रेंज मिळू शकते.

तर 45 kWh व्हेरिएंटमध्ये 106 किलोवाट पॉवर आणि 215 न्यूटन मीटर टॉर्क मिळतो. हा व्हेरिएंट 0-100 किमी/तास वेग 8.9 सेकंदात गाठतो आणि सिंगल चार्जमध्ये 350-375 किमी पर्यंत चालवता येतो. या SUV मध्ये विविध ड्रायव्हिंग मोड्सही देण्यात आले आहेत.

किंमत किती?

भारतीय बाजारात Tata Nexon EV ची एक्स-शोरूम किंमत 12.49 लाख रुपये पासून सुरू होते. तर या इलेक्ट्रिक SUV चा टॉप व्हेरिएंट 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किमतीत खरेदी करता येतो.

