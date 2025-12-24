Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नवीन Bajaj Pulsar 150 लाँच! 2010 नंतर मिळाला सर्वात मोठा अपडेट

बजाज पल्सर म्हणजे अनेक तरुणांची आवडती बाईक. नुकतेच Bajaj Pulsar 150 एका नवीन अपडेटसह लाँच झाली आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 24, 2025 | 10:01 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • Bajaj Pulsar 150 नवीन अपडेटसह झाली लाँच
  • 2010 नंतर मिळाला सर्वात मोठा अपडेट
  • जाणून घ्या या नवीन बाईकबद्दल
भारतात अनेक उत्तम बाईक उत्पादक कंपन्या आहेत. अशीच एक कंपनी म्हणजे Bajaj. बजाजने उत्तम बाईक्स ऑफर केल्या आहेत. अशीच एक बाईक म्हणजे बजाज पल्सर. भारतीयांना तर ही बाईक प्रचंड आवडते. नुकतेच Bajaj Pulsar 150 अपडेट करण्यात आली आहे.

Bajaj Pulsar ही अनेक वर्षांपासून परफॉर्मन्स बाईक म्हणून भारतीय ग्राहकांमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहे. विशेषतः Pulsar 150 ने मोठे डिझाइन बदल न करता देखील वर्षानुवर्षे आपली लोकप्रियता कायम ठेवली आहे. हाच दृष्टिकोन पुढे नेत कंपनीने आता नवीन Bajaj Pulsar 150 बाजारात सादर केली आहे. चला तर जाणून घेऊया, या बाईकमध्ये कोणते खास अपडेट्स देण्यात आले आहेत.

हम खडे तो सबसे बडे! Tata Motors च्या ‘या’ Electric Car ने ग्राहकांची मनं जिंकली, 1 लाख युनिट्स सोल्ड आऊट

2010 नंतरचा सर्वात मोठा अपडेट

Bajaj Pulsar 150 ला 2010 नंतरचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा अपडेट देण्यात आला आहे. हा अपडेट दिसायला लहान वाटत असला तरी वापराच्या दृष्टीने तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या बाईकला आता LED हेडलॅम्प आणि LED टर्न इंडिकेटर्स देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ती सध्याच्या काळातील गरजांनुसार अधिक प्रॅक्टिकल ठरते.

डिझाइनच्या बाबतीत, आधीप्रमाणेच फ्युएल टँक, क्लिप-ऑन हँडलबार, स्प्लिट सीट, अलॉय व्हील्स आणि एग्झॉस्ट कायम ठेवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे Pulsar 150 ची ओळख जशीच्या तशी राहते.

नवीन LED लाइटिंगमुळे बाईक अधिक मॉडर्न दिसतेच, पण रात्रीच्या राइडिंगदरम्यान अधिक चांगली व्हिजिबिलिटी देखील मिळते. यासोबतच, बाइकला नवे कलर ऑप्शन्स आणि रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स देण्यात आले असून, त्यामुळे तिला एक फ्रेश लूक मिळतो.

Year Ender 2025: Tata Sierra ते Maruti Victoris, या वर्षी लाँच झाल्या एकापेक्षा एक SUVs

इंजिनमध्ये कोणताही बदल नाही

Bajaj Pulsar 150 मध्ये कोणताही मेकॅनिकल बदल करण्यात आलेला नाही. यात आधीप्रमाणेच 149.5cc, सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 13.8 bhp पॉवर आणि 13.4 Nm टॉर्क निर्माण करते. इंजिनला 5-स्पीड गिअरबॉक्स जोडण्यात आला आहे.

किती आहे किंमत?

नवीन Bajaj Pulsar 150 ची एक्स-शोरूम किंमत 1.08 लाख रुपयांपासून सुरू होते. वेगवेगळ्या व्हेरिएंट्सनुसार किंमतीत थोडा फरक असला, तरीही ही बाईक आपल्या कोअर ऑडियन्सच्या बजेटमध्ये बसणारीच आहे.

Published On: Dec 24, 2025 | 10:01 PM

