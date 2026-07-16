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E20 Petrol Engine Damage Case : E20 पेट्रोलवर मोठा निर्णय! ग्राहकाच्या बाजूने न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

Updated On: Jul 16, 2026 | 01:31 PM IST
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सारांश

E20 Petrol Engine Damage Case : छत्तीसगडमधील रायपूर येथे राहणाऱ्या एका वाहनमालकाने आपल्या गाडीबाबत ग्राहक आयोगात धाव घेतली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, E20 पेट्रोल वापरण्यास सुरुवात केल्यानंतर वाहनात एकामागोमाग एक तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ लागल्या

E20 Petrol Engine (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

E20 Petrol Engine (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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देशभरात इथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोलचा वापर वाढत असताना अनेक वाहनचालकांच्या मनात अजूनही शंका कायम आहेत. काही जणांना या इंधनामुळे गाडीच्या कामगिरीवर परिणाम होत असल्याचा अनुभव येत आहे, तर काहींना मायलेज कमी झाल्याची तक्रार आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्राहक न्यायालयाने दिलेला एक महत्त्वाचा निर्णय वाहनधारकांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो.

छत्तीसगडमधील रायपूर येथे राहणाऱ्या एका वाहनमालकाने आपल्या गाडीबाबत ग्राहक आयोगात धाव घेतली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, E20 पेट्रोल वापरण्यास सुरुवात केल्यानंतर वाहनात एकामागोमाग एक तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ लागल्या. इंजिन सुरळीत चालत नव्हते, गाडी अचानक बंद पडत होती आणि इंधनाचा वापरही वाढल्याचे त्यांना जाणवले. वारंवार अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये गाडी दाखवूनही समस्या कायम राहिल्याने अखेर इंजिन दुरुस्तीसाठी त्यांना स्वतःच्या खिशातून मोठा खर्च करावा लागला.

वाहन उत्पादक कंपनी आणि डीलर यांनी ग्राहकाचे आरोप मान्य…

प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर वाहन उत्पादक कंपनी आणि डीलर यांनी ग्राहकाचे आरोप मान्य केले नाहीत. संबंधित मॉडेल E20 पेट्रोलसाठी योग्य असल्याचे कंपनीने सांगितले. तसेच वाहनाच्या देखभालीत झालेल्या त्रुटी किंवा वापरण्याच्या पद्धतीमुळेच इंजिनमध्ये बिघाड झाला असावा, असा युक्तिवादही करण्यात आला.

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मात्र ग्राहक आयोगाने या दाव्यांशी सहमती दर्शवली नाही. ग्राहकाने वेळोवेळी अधिकृत सेवा केंद्रात वाहनाची तपासणी आणि दुरुस्ती करून घेतल्याचे पुरावे सादर केले होते. तरीही दोष कायम राहिल्याने कंपनी योग्य तो तोडगा काढण्यात अपयशी ठरल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे संपूर्ण जबाबदारी ग्राहकावर टाकता येणार नाही, असे स्पष्ट मत आयोगाने नोंदवले.

अनेक पेट्रोल पंपांवर E20 पेट्रोलच सहज उपलब्ध…

या प्रकरणात आयोगाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. सध्या देशातील अनेक पेट्रोल पंपांवर E20 पेट्रोलच सहज उपलब्ध आहे. त्यामुळे ग्राहकांसमोर इतर इंधनाचा पर्याय फारसा उरलेला नाही. अशा परिस्थितीत “हे पेट्रोल वापरू नका” असे सांगणे व्यवहार्य ठरत नाही. ग्राहकाकडे पर्याय नसताना त्यालाच दोष देणे योग्य ठरणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले.

या सर्व बाबींचा विचार करून आयोगाने वाहन कंपनी आणि संबंधित डीलरला ग्राहकाचा इंजिन दुरुस्तीवरील संपूर्ण खर्च परत करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय झालेल्या मानसिक त्रासासाठी आर्थिक भरपाई देण्यासही सांगितले. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कायदेशीर खर्चाची जबाबदारीदेखील कंपनीवर टाकण्यात आली आहे.

E20 Petrol: इथेनॉलयुक्त पेट्रोल वापरल्याने इंजिनचे नुकसान होते का? IIT …

वाहनात गंभीर तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्यास अधिकृत सर्व्हिस सेंटरचे रेकॉर्ड…

आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार ठराविक कालावधीत ही रक्कम अदा केली नाही, तर त्यावर व्याजासह पैसे द्यावे लागतील. त्यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निकालामुळे वाहनधारकांना एक स्पष्ट संदेश मिळाला आहे. वाहनात गंभीर तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्यास अधिकृत सर्व्हिस सेंटरचे रेकॉर्ड, बिल आणि इतर कागदपत्रे जपून ठेवणे आवश्यक आहे. योग्य पुरावे असल्यास ग्राहक न्यायालयात आपली बाजू प्रभावीपणे मांडता येते आणि न्याय मिळण्याची शक्यता अधिक वाढते. भविष्यात अशाच प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये हा निर्णय एक महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो.

Web Title: Major decision on e20 petrol court delivers historic verdict in favor of the consumer

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Published On: Jul 16, 2026 | 01:31 PM

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