‘E20’ इंधनामुळे गाड्यांचे मायलेज घटणार? पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्टच सांगितले; ‘हे’ मोठे फायदे वाचून व्हाल थक्क…

“E20 साठी अधिक कठोर प्रक्रिया राबवण्यात आली,” असे मंत्रालयाने सांगितले. “वाहन उत्पादक, सुटे भाग पुरवठादार, चाचणी संस्था आणि संशोधन संस्था यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आंतर-मंत्रालयीन समितीचा (IMC) रोडमॅप २०२१ पासूनच सार्वजनिक होता, ज्यामध्ये E20 सुसंगतता साध्य करण्याचा पद्धतशीर मार्ग स्पष्ट करण्यात आला होता.” मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, साहित्याची सुसंगतता, इंजिन कॅलिब्रेशन, इंधन प्रणाली, चालवण्यातील सुलभता, टिकाऊपणा, उत्सर्जन आणि इंधन कार्यक्षमता यांसारख्या प्रत्येक पैलूचे सखोल मूल्यांकन करण्यात आले. निवेदनानुसार, E20 सुरू करण्यापूर्वी, संपूर्ण यंत्रणेत तयारी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने वाहन उत्पादक, तांत्रिक तज्ञ, चाचणी संस्था आणि इतर संबंधित घटकांशी अनेक फेऱ्यांमध्ये सविस्तर चर्चा केली.
“जर वाहन उत्पादक निकालांबाबत पूर्णपणे समाधानी नसते, तर त्यांनी या उत्पादनाला कधीच मान्यता दिली नसती किंवा वाहनांवर वॉरंटी दिली नसती,” असे निवेदनात नमूद केले आहे. “आज, जवळपास प्रत्येक कंपनी सर्व वाहनांसाठी (जुनी आणि नवीन दोन्ही) वॉरंटी देते कारण ते या चर्चांचा एक अविभाज्य भाग होते.” मारुती सुझुकीने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २.८४ कोटी वाहनांची सर्व्हिसिंग केली, ज्यामध्ये १.५ कोटी जुन्या आणि E20 प्रमाणित नसलेल्या वाहनांचा समावेश होता. कंपनीला E20 इंधनामुळे गंजणे, असामान्य झीज किंवा सुटे भाग निकामी होणे यांसारख्या कोणत्याही समस्या आढळल्या नाहीत. हिरो मोटोकॉर्पलाही प्रत्यक्ष वापरात (field) असाच अनुभव आला आहे. केवळ ऐकीव माहितीपेक्षा हे प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित पुरावे अधिक विश्वसनीय आहेत.
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मंत्रालयाने सांगितले की, E20 इंधनामुळे सूक्ष्म कणांचे उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी होते आणि संपूर्ण जीवनचक्रातील कार्बन उत्सर्जन सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी होते. मंत्रालयाने पुढे असेही नमूद केले की, “थोडक्यात सांगायचे तर, E10 किंवा शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत हे अधिक स्वच्छ, उच्च दर्जाचे आणि अधिक कार्यक्षम इंधन आहे.” लोक अनेकदा ‘प्रीमियम पेट्रोल’शी याची तुलना करतात; मात्र, ही तुलना योग्य नाही. एका अधिकृत निवेदनानुसार, प्रीमियम इंधने ही विशिष्ट उत्पादने आहेत जी मर्यादित प्रमाणात आणि अधिक दराने विकली जातात, कारण त्यांमध्ये कार्यक्षमता वाढवणारे विशिष्ट घटक (ॲडिटिव्ह्ज) मिसळलेले असतात.
मंत्रालयाने नमूद केले की, शुद्ध पेट्रोल, E10 आणि E20 यांच्यासाठी देशभरात स्वतंत्र पुरवठा साखळ्या (सप्लाय चेन्स) राखणे ही एक पूर्णपणे वेगळी आणि आव्हानात्मक बाब ठरेल. गेल्या काही वर्षांत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी इथेनॉल उत्पादन आणि संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये दरवर्षी सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, भारताची इथेनॉल मिश्रणाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी विशेष इथेनॉल प्रकल्प, डिस्टिलरीज, साठवणूक सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क उभारण्यात आले आहेत.
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