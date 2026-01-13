Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

डिसेंबर 2025 मध्ये Best Selling Car ठरलेली ‘ही’ एका झटक्यात होईल तुमची! फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI

डिसेंबरमध्ये मारुती सुझुकी बलेनोचे 22,108 युनिट्स विकले गेले. ज्यामुळे ही कार भारतात लोकप्रिय ठरली आहे. चला या कारच्या फुल फायनान्सबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 13, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात अनेक कार लोकप्रिय
  • Maruti Suzuki Baleno ग्राहकांची आवडती कार
  • दोन लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? जाणून घ्या
भारतीय ग्राहक कार खरेदी करताना नेहमीच कारची किंमत आणि मायलेजकडे लक्ष देत असतात. यातही जी कार सर्वाधिक मायलेज देते त्या कारला नेहमीच ग्राहक भरभरून प्रतिसाद देत असतात. जर तुम्हीही अशा एका बजेट फ्रेंडली आणि उत्तम मायलेज देणाऱ्या कारच्या शोधात असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे.

Maruti Suzuki ही देशातील एक आघाडीची कार उत्पादक कंपनी. या कंपनीच्या अनेक कार बाजारात लोकप्रिय आहेत. अशीच एक कार म्हणजे Maruti Baleno. जर तुम्ही ही प्रीमियम हॅचबॅक कार खरेदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. चला जाणून घेऊयात, या कारसाठी जर तुम्ही 2 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला दरमहा किती EMI द्यावा लागेल?

भारताच्या लोकप्रिय EV वर जानेवारी 2026 मध्ये अफलातून डिस्काउंट! होणार हजारो रुपयांची बचत

Maruti Baleno ची किंमत किती?

मारुतीने बलेनोचा बेस व्हेरिएंट म्हणून सिग्मा सादर केली आहे. कंपनी या प्रीमियम हॅचबॅकचा बेस व्हेरिएंट म्हणून 5.99 लाख या एक्स-शोरूम किमतीत विकते. जर ही खरेदी केली गेली तर 5.99 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत रजिस्ट्रेशन आणि विमा शुल्क समाविष्ट असेल. या कारसाठी अंदाजे 24000 रुपयांच्या रजिस्ट्रेशन टॅक्स आणि अंदाजे 35000 रुपयांचे विमा शुल्क आकारले जाईल. या कारची ऑन-रोड किंमत 6.58 लाख रुपये आहे.

2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?

जर तुम्ही Maruti Baleno चा बेस व्हेरिएंट Sigma खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून कारची एक्स-शोरूम किंमत गृहीत धरूनच कर्ज दिले जाते. अशा परिस्थितीत 2 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर सुमारे 4.58 लाख रुपयांचे कर्ज बँकेकडून घ्यावे लागेल. जर बँकेकडून 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी 4.58 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले, तर तुम्हाला पुढील सात वर्षे दरमहा सुमारे 7,363 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

30 KM ची मायलेज देणाऱ्या ‘या’ कारसमोर Nexon-Scorpio नेहमीच होतात फेल! किंमत 5.99 लाख रुपये

कार किती महाग होईल?

9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 4.57 लाख रुपयांचे कार लोन घेतल्यास, दरमहा 7,363 रुपयांचा EMI सात वर्षे भरावी लागेल. या कालावधीत तुम्हाला सुमारे 1.60 लाख रुपये केवळ व्याजाच्या स्वरूपात भरावे लागतील. परिणामी, एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज धरून पाहिले तर Maruti Baleno च्या बेस व्हेरिएंट Sigma ची एकूण किंमत सुमारे 8.18 लाख रुपयांपर्यंत जाईल.

 

Web Title: Maruti suzuki baleno emi after 2 lakh rupees down payment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 06:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात
1

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?
2

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश
3

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री
4

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

Jan 21, 2026 | 12:35 PM
Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 12:22 PM
NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

Jan 21, 2026 | 12:21 PM
‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन

‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन

Jan 21, 2026 | 12:20 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Jan 21, 2026 | 12:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM