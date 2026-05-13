Fuel Saving : जुन्या कारमध्ये CNG Kit बसवताय? मग थांबा ‘हा’ एक नियम माहीत नसेल तर होईल मोठे नुकसान

CNG Kit: लोक वाढत्या संख्येने सीएनजी गाड्यांकडे वळत आहेत. बरेच जण नवीन सीएनजी गाड्या खरेदी करत आहेत आणि त्यांच्या जुन्या पेट्रोल गाड्यांमध्ये सीएनजी किट बसवत आहेत, परंतु काही गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.

Updated On: May 13, 2026 | 06:30 PM
पेट्रोल गाडीमध्ये सीएनजी किट बसवण्यापूर्वी हा महत्त्वाचा नियम जाणून घ्या, अन्यथा ते महागात पडू शकते ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • सरकारी नियमांचे पालन अनिवार्य
  • बचत आणि पर्यावरणाचे रक्षण
  • खर्च आणि सुरक्षा

CNG Kit installation cost India 2026 : भारतात सध्या पेट्रोलच्या किमती ज्या प्रकारे गगनाला भिडल्या आहेत, त्या बघता मध्यमवर्गीय वाहनधारकांच्या खिशाला मोठी कात्री लागली आहे. अशा परिस्थितीत, इंधनाचा वाढता खर्च कमी करण्यासाठी अनेकजण आपल्या जुन्या पेट्रोल गाड्यांमध्ये सीएनजी (CNG – Compressed Natural Gas) किट बसवण्याला पसंती देत आहेत. बाजारात नवीन सीएनजी गाड्या उपलब्ध असल्या तरी, जुन्या गाडीत किट बसवणे हा एक स्वस्त पर्याय वाटतो. मात्र, हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारचे नियम, सुरक्षेचे निकष आणि तांत्रिक बाबी समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, अन्यथा तुमची थोडीशी बचत तुम्हाला महागात पडू शकते.

सीएनजी किट बसवण्यापूर्वीचे महत्त्वाचे नियम

प्रत्येक गाडीत सीएनजी किट बसवता येत नाही, हे सर्वात आधी लक्षात घेतले पाहिजे. भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, ज्या वाहनांचे एकूण वजन ३.५ टनांपेक्षा कमी आहे, केवळ अशाच वाहनांमध्ये सीएनजी किट बसवण्याची परवानगी दिली जाते. याव्यतिरिक्त, तुम्ही जे किट बसवत आहात ते आरटीओ (RTO) द्वारे प्रमाणित आणि मंजूर असावे लागते. अनेकजण स्वस्त मिळतात म्हणून स्थानिक किंवा अनधिकृत कंपन्यांचे किट बसवतात, परंतु यामुळे आरटीओ पासिंगमध्ये समस्या तर येतेच, पण इन्शुरन्स क्लेम मिळतानाही अडथळे निर्माण होतात.

खर्चाचे गणित आणि गुंतवणुकीचा परतावा

जर तुम्ही तुमच्या कारमध्ये सीएनजी किट बसवण्याचा विचार करत असाल, तर साधारणपणे तुम्हाला ३५,००० ते ८०,००० रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागू शकतो. हा खर्च तुमच्या गाडीचे मॉडेल, इंजिनची क्षमता आणि तुम्ही निवडलेल्या किटच्या कंपनीवर अवलंबून असतो. या खर्चात केवळ किटचाच समावेश नसून, आरटीओची मंजुरी मिळवणे, गाडीच्या आरसी (Registration Certificate) वर इंधन बदलल्याची नोंद करणे आणि विमा कंपनीला कळवणे या प्रक्रियेचाही समावेश असतो. तज्ज्ञांच्या मते, हा खर्च सुरुवातीला मोठा वाटला तरी, दररोजच्या प्रवासात होणारी बचत पाहता, साधारण दीड ते दोन वर्षांत तुमची ही गुंतवणूक वसूल होते.

सीएनजी का ठरतेय लोकप्रिय?

सीएनजीच्या लोकप्रियतेचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्याचे मायलेज आणि स्वस्त दर. पेट्रोलच्या तुलनेत सीएनजीचा वापर केल्यास इंधनाचा खर्च जवळपास ४० ते ५० टक्क्यांनी कमी होतो. तसेच, सीएनजी हे पेट्रोलपेक्षा स्वच्छ इंधन मानले जाते. यात कार्बन मोनोऑक्साइड आणि हायड्रोकार्बन्सचे उत्सर्जन खूपच कमी होते, ज्यामुळे पर्यावरणाचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते. ज्यांचे दररोजचे धावणे ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी सीएनजी हा सर्वोत्तम आणि सर्वात फायदेशीर पर्याय ठरतो.

सुरक्षा आणि देखभाल: या चुका टाळाच!

अनेक वेळा अनधिकृत केंद्रातून किट बसवल्यामुळे गाडीमध्ये गॅस गळती किंवा शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागण्याच्या घटना घडतात. म्हणूनच, नेहमी अधिकृत ‘रिट्रोफिटमेंट सेंटर’ मधूनच किट बसवून घ्यावे. निकृष्ट दर्जाचे किट बसवल्यामुळे इंजिनच्या वॉल्व्हवर आणि परफॉर्मन्सवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. दरवर्षी सीएनजी सिलेंडरची गळती तपासणे (Hydro-testing) कायद्याने बंधनकारक आहे. जर तुम्ही या तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष केले, तर भविष्यात गाडीचे इंजिन लवकर खराब होऊ शकते किंवा मोठा अपघात होऊ शकतो. तुमच्या पेट्रोल कारला सीएनजीमध्ये रूपांतरित करणे हा एक स्मार्ट निर्णय असू शकतो, पण तो पूर्ण माहिती घेऊनच घेतला पाहिजे. आरटीओचे नियम पाळून आणि प्रमाणित किट बसवून तुम्ही केवळ पैसेच वाचवणार नाही, तर तुमचा प्रवासही सुरक्षित करणार आहात. त्यामुळे स्वस्त पर्यायांच्या मागे न लागता गुणवत्तेला प्राधान्य द्या.

Published On: May 13, 2026 | 06:30 PM

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत 'असा' महाकारार, भारताला मिळालं कवच

May 16, 2026 | 11:51 AM
May 16, 2026 | 11:34 AM
May 16, 2026 | 11:30 AM
May 16, 2026 | 11:28 AM
May 16, 2026 | 11:27 AM
May 16, 2026 | 11:21 AM
May 16, 2026 | 11:15 AM

May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM