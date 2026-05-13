मुलाच्या दहावी ९२ टक्के निकालाचा आनंद क्षणात विरला! साक्षी सोनावणे यांच्या अवयवदानातून अनेकांना नवजीवन

मुलगा शर्मदने दहावीच्या परीक्षेत ९२.०४ टक्के गुण मिळवत संस्कृत विषयात १०० पैकी १०० गुण मिळवले, पण हा आनंद साजरा करत असतानाच आई साक्षी सोनावणे यांचे अचानक निधन झाले.

Updated On: May 13, 2026 | 06:01 PM
  • मुलाच्या दहावी ९२ टक्के निकालाचा आनंद क्षणात विरला!
  • अवयवदानातून सात जणांना जीवनदान
  • आई साक्षी सोनावणे यांचे अचानक निधन
राम खांदारे, मुंबई : मुलगा शर्मदने दहावीच्या परीक्षेत ९२.०४ टक्के गुण मिळवत संस्कृत विषयात पैकीच्या पैकी १०० गुण मिळवले. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण होते. मात्र आई साक्षी शिरीष सोनावणे या आनंदाश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर ऑफिसमधूनच शेअर करत होत्या. मात्र काही मिनिटांतच काळाने घाला घातला आणि त्या कुटुंबासोबत हा आनंद साजरा करू शकल्या नाहीत. त्यांच्या निधनानंतर कुटुंबाने घेतलेल्या अवयवदानाच्या निर्णयामुळे अनेकांना नवजीवन मिळाले. यावेळी हृदय, यकृत, फुफुस, मूत्रपिंड, डोळे आणि ऊती दान करण्यात आले.

पूर्वाश्रमीच्या दीपज्योती पालशेतकर असलेल्या साक्षी सोनावणे या फार्मा कंपनीत कार्यरत होत्या. एमएससी ऑरगॅनिक केमिस्ट्रीचे शिक्षण घेतल्यामुळे त्या जबाबदारीच्या पदावर काम करत होत्या. निकालाच्या दिवशी त्या नेहमीप्रमाणे ऑफिसला गेल्या होत्या. मुलगा शर्मद कोल्हापूर येथे शिक्षण घेत असून संस्कृतमध्ये १०० पैकी १०० गुण मिळवणारा तो पहिला विद्यार्थी ठरला. त्यामुळे आई साक्षी यांना प्रचंड आनंद झाला होता. ऑफिसमध्ये त्या वॉशरूममध्ये गेल्या आणि अचानक चक्कर येऊन कोसळल्या.

सहकाऱ्यांनी तातडीने त्यांना बाहेर आणत फोर्टिस रुग्णालयात दाखल केले. मात्र दोन दिवस उपचार सुरू असूनही त्या कोणताही प्रतिसाद देत नव्हत्या. डॉक्टरांनी त्यांना ब्रेन डेड घोषित केले. साक्षी आणि त्यांचे पती शिरीष सोनावणे यांनी तीन वर्षांपूर्वीच अवयवदानाची ऑनलाइन नोंदणी केली होती. त्यामुळे डॉक्टरांनी माहिती दिल्यानंतर शिरीष सोनावणे यांनी मुलगा शर्मद आणि मुलगी राज्ञी यांच्याशी चर्चा करून अवयवदानाचा निर्णय घेतला.

“तिला उपचारातून वाचवता आलं नाही, पण अवयवदानातून तरी ती जिवंत राहावी, हीच आमची इच्छा होती. खंत एवढीच कि मुलगा दहावीत ९२ टक्के मिळवून आणि संस्कृत मध्ये पैकीच्या पैकी मिळवले याचा आनंद आम्ही एकत्र कुटुंबात साजरा करू शकलो नाही’, अशी माहिती अवयदात्रीचे पती शिरीष सोनवणे यांनी दिली.

Published On: May 13, 2026 | 06:01 PM

