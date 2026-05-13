Suna Yeti Ghara : जबरदस्त! मनोरंजनाचं वादळ; दोन घरांचा वाद मिटेल का? रक्ताचं नातं जिंकेल का? Promo Released

कौटुंबिक नातेसंबंध, वाद आणि भावनिक संघर्ष यावर आधारित असलेल्या या मालिकेत अनेक दिग्गज आणि नव्या कलाकारांचा अभिनय पाहायला मिळणार आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 06:25 PM
  • मालिका क्षेत्रातील अनेक दिग्गज झळकणार आहेत
  • नव्या आणि दिग्गज कलाकारांच्या अभिनयाचा संगम!
  • चाहते उत्सुक झाले आहेत
Suna Yeti Ghara : Star Pravah वाहिनी, प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी नवीन पाऊल टाकत आहेत. वाहिनेने ‘Suna Yeti Ghara’ या नव्या मालिकेचा Promo प्रदर्शित केला आहे. सोशल मीडियावर या Promo चे कौतुक होत आहे आणि मालिका पाहण्यासाठी मालिकाचाहते उत्सुक झाले आहेत. मुळात, या मालिकेत मालिका क्षेत्रातील अनेक दिग्गज झळकणार आहेत तसेच काही नवे चेहरे पाहायला मिळणार आहेत. नव्या आणि दिग्गज कलाकारांच्या अभिनयाचा संगम पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक झाले आहेत.

काय आहे promo?

Promo म्हणजे मालिकेच्या आशयाची झलक! ‘Suna Yeti Ghara’ या मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आला असून कौटुंबिक वादावर या मालिकेचा आशय राहणार आहे. दोन कुटुंब दाखवण्यात आले आहेत. गावातील दोन शेजारी घरातल्या एका मुलाने शेजारच्या मुलीशी कौटुंबिक संमतीशिवाय प्रेम विवाह केला. त्यानंतर त्या दोन्ही घरात वाद वाढू लागले. शेजारी आता नातेवाईक झाले परंतु बंध वाढण्याजोगी ते तुटू लागले. Promo मध्ये दाखवण्यात आले आहे की त्या प्रेमविवाही जोडप्याच्या अंगणातल्या झाडावरचा आंबा झाडावरून शेजारच्या घराच्या हद्दीत पोहचते. तेव्हा प्रेमविवाही जोडप्याचा मुलगा ते आंबा आणण्यासाठी त्या हद्दीवर जातो तेव्हा शेजारच्या घरातील एक माणूस त्याला अडवतो. नात्याने तो माणूस त्या मुलाचा मामा लागतो तरीही तो त्याला आंबा घेऊ देत नाही. त्यानंतर दोन्ही घरातले सदस्य एकमेकांना भिडतात. आंबा पळवणे या मुद्द्यावरून पेटलेला वाद आमच्या घरातली मुलगी पळवली, या मुद्द्यावर येतो. तेव्हा शेजारच्या घरातल्या मोठी मुलगी त्या प्रेमविवाही जोडप्याला श्राप देते की “तुम्ही आमचं घर तोडलंत, आता तुमच्या तिन्ही सुना तुमचा घर तोडतील.”

कौटुंबिक वादावर आधारित ही मालिका पाहण्यासाठी चाहते आतुर दिसत असले, तरी बहुतेक मालिकाचाहत्यांनी मालिका निर्मात्यांना सल्लाही दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की “वाद हा हवाच का?”

 

मालिकेत झळकणारी कलाकार मंडळी!

‘सुना येती घरा’ या मालिकेत Deepa Parab (Chaudhari), Ashok Shinde या मालिकेतील मुख्य भूमिका साकारत आहेत, तर Sharmishtha Raut मालिकेत खलनायकी पात्र साकारत आहे. नातेसंबंधांवर आधारित ही कौटुंबिक मालिका असून शिवनाथ आणि शिरोळे पाटील या कुटुंबांच्या कथेवर ही मालिका आधारित आहे.

Published On: May 13, 2026 | 06:24 PM

मुख्यमंत्र्याचां मोठा निर्णय! मंत्र्यांच्या ताफ्यांची संख्या निम्म्यावर; सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याच्या सूचना

