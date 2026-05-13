Tata Nexon चे नवे सरप्राइज! ‘Pure PS’ व्हेरिएंटचे दमदार लॉंच; १० लाखांत मिळणार लक्झरी फीचर्स

Tata Nexon Pure PS Launch : टाटा नेक्सॉनच्या १० लाख वाहनांचा ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण झाला आहे. याच्या आनंदात टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल्सने नेक्सॉन प्युअर पीएस हे नवीन व्हेरिएंट मार्केमध्ये लॉंच केले आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 05:46 PM
Tata Nexon Pure PS Launch

Tata Nexon Pure PS Launch

Tata Nexon Pure PS Launch : भारतातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या टाटा नेक्सॉनच्या १० लाख वाहनांचा ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण झाल्याचा आनंद साजरा करत टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल्सने नेक्सॉन प्युअर पीएस हे नवीन व्हेरिएंट बाजारात दाखल केले आहे. या नव्या व्हेरिएंटची सुरुवातीची किंमत ९.५९ लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) ठेवण्यात आली आहे. या नव्या मॉडेलमुळे १० लाख रुपयांच्या आत पॅनोरामिक सनरूफ देणारी भारतातील नेक्सॉन ही एकमेव कार ठरली आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या पसंतीचे प्रगत आणि प्रीमियम फीचर्स आता अधिक परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध झाले आहेत.

हे देखील वाचा : Electric Car : 683 किमी रेंज, 5-स्टार सेफ्टी अन् दमदार लूक; ‘ही’ इलेक्ट्रिक कार तब्बल 2 लाखांनी स्वस्त

नेक्सॉनला ग्राहकांची पहिली पसंती कायम

या लॉचप्रसंगी टाटा पैसेंजर इलेवट्रिक मोबिलिटी लिमिटेडचे चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्स म्हणाले की, “आर्थिक वर्ष २०२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत भारतातील सर्वाधिक विक्री होणारी कार आणि आर्थिक वर्ष २०२६ मधील नंबर १ एसयूव्ही म्हणून नेक्सॉनने ग्राहकांची पहिली पसंती कायम राखली आहे, आता १० लाख रुपयांच्या आत पॅनोरामिक सनरूफसह प्युअर + पीएस व्हेरिएंट सादर केल्यामुळे ग्राहकांना अधिक मूल्य मिळणार आहे.

टाटा नेक्सॉन ही तिच्या कूप-स्टाइल डिझाइन, उच्च सुरक्षा मानांकन आणि आधुनिक फीचर्समुळे भारतीय ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय ठरली आहे. आता नेक्सॉन प्युअर + पीएस व्हेरिएंटमुळे ही लोकप्रियता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आरामदायी प्रवास, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ग्राहकांच्या गरजांचा विचार करून तयार करण्यात आलेली ही एसयूव्ही दैनदिन वापरासाठी आकर्षक आणि फायदेशीर पर्याय ठरणार आहे.

सुरक्षा आणि वैशिष्ट्ये

नेक्सानच्या प्युअर पीएस व्हेरिएंटमध्ये ५-स्टार ग्लोबल एनसीएपी सुरक्षा रेटिंगही आहे. यामध्ये सहा एअरबॅग्स, इलेक्ट्रिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल यांसारखी महत्त्वाचे फिचर्स देण्यात आले आहेत.

याशिवाय ही नवीन आवृत्ती केवळ डिझानपुरती मर्यादित नसून पेट्रोल, डिझेल आणि आयसीएनजी अशा तिन्ही पर्यांयामध्ये उपलब्ध आहे. टाटाचटे ट्विन सिलेंडर सीएनजी तंत्रज्ञान ग्राहकांना डिक्रीमध्ये पुरेशा जागा देण्यात आली आहे.यामध्ये १.२ लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आणि १.६ लीटर रेटोटार्क डिझेल इंजिनचाही पर्याय ग्राहकांसाठी आहे.

हे देखील वाचा : गायक Jubin Nautiyal ने खरेदी केली सेकंड हँड BMW i7! लक्झरी फीचर्स पाहून व्हाल थक्क… किंमत 2 कोटींच्या घरात

Published On: May 13, 2026 | 05:46 PM

