Tata Nexon चे नवे सरप्राइज! ‘Pure PS’ व्हेरिएंटचे दमदार लॉंच; १० लाखांत मिळणार लक्झरी फीचर्स

या लॉचप्रसंगी टाटा पैसेंजर इलेवट्रिक मोबिलिटी लिमिटेडचे चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्स म्हणाले की, “आर्थिक वर्ष २०२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत भारतातील सर्वाधिक विक्री होणारी कार आणि आर्थिक वर्ष २०२६ मधील नंबर १ एसयूव्ही म्हणून नेक्सॉनने ग्राहकांची पहिली पसंती कायम राखली आहे, आता १० लाख रुपयांच्या आत पॅनोरामिक सनरूफसह प्युअर + पीएस व्हेरिएंट सादर केल्यामुळे ग्राहकांना अधिक मूल्य मिळणार आहे.
टाटा नेक्सॉन ही तिच्या कूप-स्टाइल डिझाइन, उच्च सुरक्षा मानांकन आणि आधुनिक फीचर्समुळे भारतीय ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय ठरली आहे. आता नेक्सॉन प्युअर + पीएस व्हेरिएंटमुळे ही लोकप्रियता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आरामदायी प्रवास, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ग्राहकांच्या गरजांचा विचार करून तयार करण्यात आलेली ही एसयूव्ही दैनदिन वापरासाठी आकर्षक आणि फायदेशीर पर्याय ठरणार आहे.
नेक्सानच्या प्युअर पीएस व्हेरिएंटमध्ये ५-स्टार ग्लोबल एनसीएपी सुरक्षा रेटिंगही आहे. यामध्ये सहा एअरबॅग्स, इलेक्ट्रिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल यांसारखी महत्त्वाचे फिचर्स देण्यात आले आहेत.
याशिवाय ही नवीन आवृत्ती केवळ डिझानपुरती मर्यादित नसून पेट्रोल, डिझेल आणि आयसीएनजी अशा तिन्ही पर्यांयामध्ये उपलब्ध आहे. टाटाचटे ट्विन सिलेंडर सीएनजी तंत्रज्ञान ग्राहकांना डिक्रीमध्ये पुरेशा जागा देण्यात आली आहे.यामध्ये १.२ लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आणि १.६ लीटर रेटोटार्क डिझेल इंजिनचाही पर्याय ग्राहकांसाठी आहे.
