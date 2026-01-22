भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर उद्योगात आज एक नवीन गोष्ट जोडली आहे. MATTER कंपनीने Technology Day 3.0 या प्लॅटफॉर्मवर भारतातील पहिले AI-Defined Vehicle (AIDV) प्लॅटफॉर्म सादर केले आहे. हा लाँच केवळ नव्या तंत्रज्ञानाची घोषणा नसून, भविष्यात टू-व्हीलर वाहने फक्त इलेक्ट्रिक न राहता अधिक उत्तम आणि स्मार्ट सिस्टिमने सुसज्ज असतील, याचे स्पष्ट संकेत देतो.
या प्लॅटफॉर्मद्वारे MATTER ने स्वतःला केवळ एक EV उत्पादक न ठेवता, डीप-टेक कंपनी म्हणून उभे केले आहे. कंपनीच्या मते, येत्या काळात टू-व्हीलर वाहनांची खरी ओळख त्यांच्या बुद्धिमत्तेवर ठरणार आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने वाहन स्वतःची परफॉर्मन्स, कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वेळोवेळी सुधारत राहील, ज्यामुळे रायडिंगचा अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे.
AI-Defined Vehicle ही पारंपरिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या संकल्पनेवर आधारित असणार आहे. या तंत्रज्ञानात वाहनाचे वर्तन AI सिस्टम रिअल-टाइम डेटाच्या आधारे मोटर, बॅटरी आणि थर्मल मॅनेजमेंटचे नियंत्रण करते. यामुळे प्रत्येक परिस्थितीत वाहन उत्तम परफॉर्मन्स देते आणि त्यातील घटकांचे आयुष्यही वाढते.
MATTER चे फ्लॅगशिप मॉडेल AERA हे आधीच Software-Defined Vehicle तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. सॉफ्टवेअर अपडेट्सच्या माध्यमातून हार्डवेअर न बदलता परफॉर्मन्स आणि फीचर्समध्ये सातत्याने सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हाच अनुभव आता AI-Defined प्लॅटफॉर्मचा पाया ठरला असून, भविष्यातील मोबिलिटी अधिक स्मार्ट बनवण्याची दिशा दाखवतो.
MATTER ने पुढील 36 ते 48 महिन्यांत विविध टू-व्हीलर सेगमेंटमध्ये नवे प्रॉडक्ट्स लाँच करण्याची माहिती दिली आहे. ही सर्व वाहने एकाच AI-Defined टेक्नोलॉजी प्लॅटफॉर्मवर आधारित असतील, ज्यामुळे प्रत्येक सेगमेंटमध्ये समान स्मार्ट, सुरक्षित आणि प्रगत रायडिंग अनुभव मिळणार आहे.