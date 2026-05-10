MG 7 Seater Cars: मार्केटमध्ये खळबळ! MG ची 7-सीटर SUV बंपर ऑफरमध्ये; तब्बल 4 लाखांनी स्वस्त झाली कार

MG 7 Seater Cars News Marathi: जर तुम्ही फीचर्सने परिपूर्ण SUV खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर मे २०२६ ही एक उत्तम संधी असू शकते. JSW MG मोटर इंडियाने या महिन्यात त्यांच्या लोकप्रिय फुल-साईज SUV, MG ग्लॉस्टरवर एक मोठी सवलत ऑफर सादर केली आहे. कंपनी या मॉडेलवर ₹४ लाखांपर्यंतचे फायदे देत आहे, ज्यामुळे ही डील आणखी आकर्षक ठरत आहे.
या ऑफर्समध्ये कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस आणि इतर विशेष फायद्यांचा समावेश आहे. ग्राहकांना MY25 युनिट्सवर ₹३.५ लाखांपर्यंतची फ्लॅट डिस्काउंट मिळत आहे, तर जुनी कार एक्सचेंज केल्यावर ₹५०,००० पर्यंतचा अतिरिक्त बोनस उपलब्ध होईल. तथापि, या ऑफरमध्ये लॉयल्टी बोनस आणि कॉर्पोरेट बेनिफिट्सचा समावेश नाही.
भारतीय बाजारपेठेत MG ग्लॉस्टरची एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे ₹३८.३३ लाख पासून सुरू होते आणि ₹४२.४९ लाख पर्यंत जाते. ही एसयूव्ही टोयोटा फॉर्च्युनर, स्कोडा कोडियाक, फोक्सवॅगन टायरॉन आणि जीप मेरिडियन यांसारख्या प्रीमियम एसयूव्हीशी स्पर्धा करते.
वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, ग्लोस्टर २डब्ल्यूडी (2WD) आणि ४डब्ल्यूडी (4WD) या दोन्ही पर्यायांमध्ये खरेदी करता येते. या एसयूव्हीमध्ये ब्लॅक थीमसह एक प्रीमियम डिझाइन आहे, ज्यामध्ये स्मोक्ड ब्लॅक टेललाइट्स, स्टायलिश रूफ रेल्स आणि स्पोर्टी बाह्य घटकांचा समावेश आहे. याच्या केबिनमध्ये लाल रंगाच्या शिलाईसह प्रीमियम लेदरेट सीट्स आहेत, ज्यामुळे एक आलिशान अनुभव मिळतो.
आरामदायक वैशिष्ट्यांची यादी देखील विस्तृत आहे. यामध्ये ड्युअल पॅनोरॅमिक सनरूफ, १२-वे पॉवर ॲडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, सीट व्हेंटिलेशन आणि मसाज फंक्शन यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, ही एसयूव्ही स्नो, मड, सँड, स्पोर्ट आणि इको यांसारखे विविध ड्रायव्हिंग मोड्स देखील देते, जे सर्व प्रकारच्या भूप्रदेशांवर उत्तम ड्रायव्हिंगचा अनुभव देतात. ही एसयूव्ही सुरक्षेच्या बाबतीतही बरीच प्रगत मानली जाते. यात ADAS तंत्रज्ञानांतर्गत ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग, अॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आणि रिअर क्रॉस ट्रॅफिक अलर्ट यांसारखी अनेक आधुनिक वैशिष्ट्ये आहेत.
