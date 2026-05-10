Zeno 200 Smartphone : फक्त 9999 रुपयांत ZENO 200 स्मार्टफोन लॉन्च; स्टायलिश डिझाइनसोबत AI फीचर्सची धमाल

झेनो २०० स्मार्टफोनमध्ये AI असिस्टंट सोला, UltraLink कनेक्टिव्हिटी, IP65 रेटिंग आणि मिलिटरी ग्रेड ड्युरेबिलिटीसारखी आधुनिक फीचर्स देण्यात आली आहेत. लॉन्च ऑफरमध्ये हा फोन ९९९९ रुपयांत उपलब्ध आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 06:02 PM
मुंबई : स्टायलिश आणि इनोव्हेटिव्ह स्मार्टफोनसाठी ओळखली जाणारी झेनो सीरिज आता आपला नवीन स्मार्टफोन झेनो २०० (ZENO 200) घेऊन आली आहे. हा स्मार्टफोन खास अमेझॉनवर उपलब्ध असेल. पहिल्याच नजरेत लक्ष वेधून घेणाऱ्या डिझाइनसह आलेला झेनो २०० स्टाईल आणि मजबुतीचे भन्नाट कॉम्बिनेशन देतो. या स्मार्टफोनमध्ये एमआयएल-एसटीडी-८१०एच मिलिटरी ग्रेड ड्युरेबिलिटी देण्यात आली आहे. म्हणजेच हा फोन सामान्य बजेट स्मार्टफोनपेक्षा अधिक मजबूत आहे. तसेच आयपी६५ रेटिंगमुळे धूळ आणि पाण्यापासूनही फोन सुरक्षित राहतो.

झेनो २०० मध्ये आयटेलचा एआय असिस्टंट सोला देण्यात आला आहे, जो रोजच्या कामांना अधिक सोपे आणि जलद बनवतो. अल्ट्रालिंक फीचरमुळे नेटवर्क नसलेल्या भागातही कनेक्टिव्हिटी मिळते. हा स्मार्टफोन ४+८जीबी* रॅम आणि १२८जीबी स्टोरेजसह येतो. स्पेशल लॉन्च ऑफरमध्ये याची किंमत फक्त ९९९९ रुपये ठेवण्यात आली आहे. सध्या हा स्मार्टफोन अमेझॉनवर उपलब्ध आहे.

आयटेल इंडियाचे सीईओ श्री. अरिजीत तालापात्रा म्हणाले, “झेनो सीरिज म्हणजे फक्त स्मार्टफोन नाही, तर तो एक स्टाईल स्टेटमेंट आहे. ट्रेंडी लूकसोबत मजबूत बिल्ड हवी असणाऱ्या जेन झी यूजर्सना लक्षात घेऊन हा फोन तयार करण्यात आला आहे. आयपी६५ रेटिंग आणि मिलिटरी ग्रेड प्रोटेक्शनमुळे हा फोन आणखी खास बनतो. अल्ट्रालिंक आणि आयआर ब्लास्टरसारखे प्रीमियम फीचर्सही यात देण्यात आले आहेत. जागतिक स्तरावर मेमरीच्या किंमती वाढल्या असल्या तरी आम्ही हा फोन परवडणाऱ्या किंमतीत आणला आहे.”

झेनो २०० मध्ये ६.७५ इंचाचा १२० हर्ट्झ एचडी+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे. डीटीएस साउंड सपोर्टमुळे व्हिडिओ आणि म्युझिकचा अनुभव आणखी शानदार होतो. एआय असिस्टंट सोलामुळे समरी तयार करणे, डॉक्युमेंट मॅनेज करणे आणि प्रश्नांची त्वरित उत्तरे मिळवणे सोपे होते. रायटिंग असिस्टंटद्वारे टेक्स्ट री-राइट करणे, स्पेलिंग आणि ग्रामर दुरुस्त करणे शक्य होते. एआय वॉलपेपर जनरेटरच्या मदतीने फोटो आणि टेक्स्टपासून स्टायलिश वॉलपेपरही तयार करता येतात. डायनॅमिक बारमुळे बॅटरी, कॉल्स आणि नोटिफिकेशन अपडेट्स सहज पाहता येतात. कंपनीच्या मते हा फोन ४ वर्षांपर्यंत स्मूथ परफॉर्मन्स देईल. फोटोग्राफीसाठी १३ एमपी रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. तसेच आयआर ब्लास्टरमुळे टीव्ही, एसी आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणेही कंट्रोल करता येतात.

ऑक्टा-कोर युनिसोक टी७२५० प्रोसेसर आणि अँड्रॉइड १६ गोसह आलेला हा स्मार्टफोन गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी उत्तम अनुभव देतो. फेस अनलॉक आणि साईड फिंगरप्रिंट सेंसरची सुविधाही देण्यात आली आहे. ५००० एमएएचची मोठी बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंग सपोर्टमुळे हा फोन दिवसभर आरामात वापरता येतो. हा स्मार्टफोन कॉमेट ऑरेंज, मेटेओर टायटेनियम आणि नाइटली ब्ल्यू या आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

Published On: May 10, 2026 | 06:02 PM

May 17, 2026 | 10:15 PM
May 17, 2026 | 09:39 PM
May 17, 2026 | 09:23 PM
May 17, 2026 | 09:16 PM
May 17, 2026 | 08:38 PM
May 17, 2026 | 08:13 PM
May 17, 2026 | 08:05 PM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM