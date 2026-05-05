Tata Altroz CNG खरेदी करण्याचा विचार करताय? 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती बसेल EMI, जाणून घ्या हिशोब

टाटा मोटर्स प्रीमियम हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये टाटा अल्ट्रोज सादर करते. सीएनजी व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत ₹7.30 लाख आहे. दिल्लीत खरेदी केल्यास, तुम्हाला ₹51,000 नोंदणी शुल्क आणि ₹39,000 विमा भरावा लागेल, ज्यामुळे ऑन-रोड किंमत ₹8.20 लाख होईल.
जर तुम्ही टाटा अल्ट्रोजचा सीएनजी व्हेरिएंट खरेदी केला, तर बँक एक्स-शोरूम किमतीवर कर्ज देईल. अशा परिस्थितीत, ₹१ लाखाचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर, तुम्हाला बँकेकडून अंदाजे ₹७.२० लाखांचे कर्ज घ्यावे लागेल. जर बँकेने तुम्हाला सात वर्षांसाठी ९% व्याजदराने ₹७.२० लाखांचे कर्ज दिले, तर तुम्हाला पुढील सात वर्षांसाठी दरमहा फक्त ₹११,५९६ चा ईएमआय भरावा लागेल.
जर तुम्ही बँकेकडून सात वर्षांसाठी ९% व्याजदराने ₹७.२० लाखांचे कार कर्ज घेतले, तर तुम्हाला सात वर्षांसाठी दरमहा ₹११,५९६ चा ईएमआय भरावा लागेल. अशाप्रकारे, सात वर्षांत, तुम्हाला टाटा अल्ट्रोजच्या बेस सीएनजी व्हेरिएंटसाठी व्याज म्हणून अंदाजे ₹२.५३ लाख भरावे लागतील. यानंतर, एक्स-शोरूम, ऑन-रोड आणि व्याजासह तुमच्या कारची एकूण किंमत अंदाजे ₹१०.७४ लाख असेल.
तसेच टाटा मोटर्सतर्फे अल्ट्रोज प्रीमियम हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये सादर केली जाते. या सेगमेंटमध्ये, तिची थेट स्पर्धा मारुती सुझुकी बलेनो, टोयोटा ग्लान्झा आणि ह्युंदाई आय२० सारख्या गाड्यांशी आहे. किमतीच्या बाबतीत तिला काही कॉम्पॅक्ट एसयूव्हींकडूनही स्पर्धेला सामोरे जावे लागते. तसेच Tata Altroz CNG साठी 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर तुम्हाला साधारण ₹17-18 हजार EMI भरावी लागू शकते. बजेट आणि वापर लक्षात घेऊन 5 वर्षांचा प्लॅन सर्वात बॅलन्स्ड पर्याय ठरतो.
