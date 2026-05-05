Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Tata Altroz CNG खरेदी करण्याचा विचार करताय? 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती बसेल EMI, जाणून घ्या हिशोब

Tata Altroz CNG खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर दरमहा किती EMI भरावी लागेल याचा अंदाज जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. गाडीची किंमत, व्याजदर आणि कर्जाचा कालावधी यावर EMI ठरते.

Updated On: May 05, 2026 | 11:39 AM
Tata Altroz CNG खरेदी करण्याचा विचार करताय? 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती बसेल EMI, जाणून घ्या हिशोब

Tata Altroz CNG खरेदी करण्याचा विचार करताय? 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती बसेल EMI, जाणून घ्या हिशोब

Follow Us:
Follow Us:
  • Tata Altroz CNG खरेदी करण्याचा विचार करताय?
  • 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती बसेल EMI
  • हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये टाटा अल्ट्रोज सादर
भारतातील आघाडीच्या वाहन उत्पादकांपैकी एक असलेली टाटा मोटर्स, विविध सेगमेंटमध्ये वाहने उपलब्ध आहेत. ही कंपनी प्रीमियम हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये टाटा अल्ट्रोज सादर करते. जर तुम्हाला या कारचा सीएनजी व्हेरिएंट खरेदी करायचा असेल, तर ₹100,000 चे डाउन पेमेंट केल्यानंतर सात वर्षांसाठी दरमहा किती ईएमआय भरावा लागेल? जाणून घ्या सविस्तर बातमी…

टाटा अल्ट्रोजची किंमत

टाटा मोटर्स प्रीमियम हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये टाटा अल्ट्रोज सादर करते. सीएनजी व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत ₹7.30 लाख आहे. दिल्लीत खरेदी केल्यास, तुम्हाला ₹51,000 नोंदणी शुल्क आणि ₹39,000 विमा भरावा लागेल, ज्यामुळे ऑन-रोड किंमत ₹8.20 लाख होईल.

BMW ची लक्झरी कन्वर्टिबल कार भारतात लाँच; 250 टॉप स्पीड आणि जबरदस्त फीचर्स… किंमत वाचून डोक्याला लावाल हात

₹100,000 चे डाउन पेमेंट केल्यानंतर किती ईएमआय?

जर तुम्ही टाटा अल्ट्रोजचा सीएनजी व्हेरिएंट खरेदी केला, तर बँक एक्स-शोरूम किमतीवर कर्ज देईल. अशा परिस्थितीत, ₹१ लाखाचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर, तुम्हाला बँकेकडून अंदाजे ₹७.२० लाखांचे कर्ज घ्यावे लागेल. जर बँकेने तुम्हाला सात वर्षांसाठी ९% व्याजदराने ₹७.२० लाखांचे कर्ज दिले, तर तुम्हाला पुढील सात वर्षांसाठी दरमहा फक्त ₹११,५९६ चा ईएमआय भरावा लागेल.

गाडी किती महाग असेल?

जर तुम्ही बँकेकडून सात वर्षांसाठी ९% व्याजदराने ₹७.२० लाखांचे कार कर्ज घेतले, तर तुम्हाला सात वर्षांसाठी दरमहा ₹११,५९६ चा ईएमआय भरावा लागेल. अशाप्रकारे, सात वर्षांत, तुम्हाला टाटा अल्ट्रोजच्या बेस सीएनजी व्हेरिएंटसाठी व्याज म्हणून अंदाजे ₹२.५३ लाख भरावे लागतील. यानंतर, एक्स-शोरूम, ऑन-रोड आणि व्याजासह तुमच्या कारची एकूण किंमत अंदाजे ₹१०.७४ लाख असेल.

तसेच टाटा मोटर्सतर्फे अल्ट्रोज प्रीमियम हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये सादर केली जाते. या सेगमेंटमध्ये, तिची थेट स्पर्धा मारुती सुझुकी बलेनो, टोयोटा ग्लान्झा आणि ह्युंदाई आय२० सारख्या गाड्यांशी आहे. किमतीच्या बाबतीत तिला काही कॉम्पॅक्ट एसयूव्हींकडूनही स्पर्धेला सामोरे जावे लागते. तसेच Tata Altroz CNG साठी 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर तुम्हाला साधारण ₹17-18 हजार EMI भरावी लागू शकते. बजेट आणि वापर लक्षात घेऊन 5 वर्षांचा प्लॅन सर्वात बॅलन्स्ड पर्याय ठरतो.

भारतीय रस्ते आता ‘Honda’मय! एप्रिल महिन्यात तब्बल ‘इतक्या’ गाड्यांची विक्री, आता खेळणार हजारो कोटींचा डाव

Web Title: Tata altroz cng emi calculation 1 lakh down payment marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 11:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?
1

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Mumbai CNG Price Hike: मुंबईत सीएनजीचा भडका! सलग दुसऱ्यांदा दरात वाढ; आता ऑटो आणि टॅक्सीच्या भाड्यातही वाढ होणार?
2

Mumbai CNG Price Hike: मुंबईत सीएनजीचा भडका! सलग दुसऱ्यांदा दरात वाढ; आता ऑटो आणि टॅक्सीच्या भाड्यातही वाढ होणार?

Auto News: Tata Altroz चा बाजारात डंका! iCNG मध्‍ये AMT टेक्नॉलॉजी, प्रवाशांसाठी खुशखबर
3

Auto News: Tata Altroz चा बाजारात डंका! iCNG मध्‍ये AMT टेक्नॉलॉजी, प्रवाशांसाठी खुशखबर

Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते ‘ही’ गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका
4

Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते ‘ही’ गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
A1 And A2 Milk : तुम्ही कोणतं दुध पिता A1 की A2 ? हा प्रकार नेमका आहे तरी काय ?

A1 And A2 Milk : तुम्ही कोणतं दुध पिता A1 की A2 ? हा प्रकार नेमका आहे तरी काय ?

May 16, 2026 | 01:24 PM
Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

May 16, 2026 | 01:23 PM
LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड

LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड

May 16, 2026 | 01:22 PM
Decline of Mughal Empire: ३०० वर्षे राज्य करणारे मुघल साम्राज्य अचानक कसे पत्त्यासारखे कोसळले?जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Decline of Mughal Empire: ३०० वर्षे राज्य करणारे मुघल साम्राज्य अचानक कसे पत्त्यासारखे कोसळले?जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 16, 2026 | 01:22 PM
The Curse Of The Crimson Jinx: पंजाब तोडणार का चक्रव्यूह? की करणार इतिहासाची पुनरावृत्ती

The Curse Of The Crimson Jinx: पंजाब तोडणार का चक्रव्यूह? की करणार इतिहासाची पुनरावृत्ती

May 16, 2026 | 01:22 PM
Car Tyre Types : तुमच्या कारसाठी कोणता टायर योग्य? जाणून घ्या टायरचे प्रकार आणि फायदे

Car Tyre Types : तुमच्या कारसाठी कोणता टायर योग्य? जाणून घ्या टायरचे प्रकार आणि फायदे

May 16, 2026 | 01:15 PM
Jaishankar Diplomacy : जयशंकर-अराघची भेट ठरली गेमचेंजर! भारतासाठी इराणने खोलला समुद्राचा रस्ता; युद्धखोर देशांना कडक चपराक

Jaishankar Diplomacy : जयशंकर-अराघची भेट ठरली गेमचेंजर! भारतासाठी इराणने खोलला समुद्राचा रस्ता; युद्धखोर देशांना कडक चपराक

May 16, 2026 | 01:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM