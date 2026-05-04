काय सांगता! अमेज, एलीवेट आणि सिटी कार्सवर बंपर ऑफर; 2 लाखांहून अधिक सवलत

अमेज, एलीवेट आणि सिटी या लोकप्रिय कार्सवर सध्या मोठ्या प्रमाणात सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. ग्राहकांना 2 लाखांहून अधिक सूट मिळत असून ही ऑफर मर्यादित कालावधीसाठी लागू आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 01:48 PM
जपानी कार कंपनी होंडाने मे २०२६ पासून आपल्या ग्राहकांसाठी मोठ्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. होंडाने आपल्या गाड्यांवर सवलती जाहीर केल्या आहेत. या महिन्यात, होंडाच्या तीन लोकप्रिय गाड्यांवर होंडा एलिव्हेट, होंडा सिटी आणि होंडा अमेझ मोठी सवलत आणि फायदे मिळत आहेत. या ऑफर्सद्वारे ग्राहक ₹२.१२ लाखांपर्यंत बचत करू शकतात.

होंडा एलिव्हेटवरील ऑफर्स

कंपनीची प्रमुख एसयूव्ही, एलिव्हेट, सध्या सर्वाधिक फायदे देत आहे. एकूण फायदा ₹२.१२ लाखांपर्यंत आहे, ज्यामध्ये ₹४०,००० च्या थेट रोख सवलतीचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, जुनी गाडी एक्सचेंज केल्यावर ₹३०,००० पर्यंतचा बोनस मिळू शकतो. इतकेच नाही, तर कंपनी कॉर्पोरेट आणि लॉयल्टी फायदे देखील देत आहे, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी किंमत आणखी कमी होत आहे. ही एसयूव्ही १.५-लिटर पेट्रोल इंजिनद्वारे चालते, जे ११९ बीएचपी आणि १४५ एनएम टॉर्क निर्माण करते. मॅन्युअल आणि सीव्हीटी ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. याची सुरुवातीची किंमत ₹११.५९ लाख (एक्स-शोरूम) आहे.

होंडा सिटीवरील ऑफर्स

होंडा सिटी ही भारतात दीर्घकाळापासून लोकप्रिय असलेली सेडान कार आहे. सध्या ही तिच्या पाचव्या पिढीत आहे. मे २०२६ पर्यंत या कारवर ₹१.८० लाख पर्यंतचे फायदे उपलब्ध आहेत. यामध्ये हायब्रीड मॉडेलचाही समावेश आहे. या ऑफरमध्ये कमी किमतीत ७ वर्षांची विस्तारित वॉरंटी समाविष्ट आहे, जी ग्राहकांना दीर्घकालीन संरक्षण प्रदान करते. पेट्रोल व्हर्जनवरील एकूण फायदा ₹१.५६ लाख पर्यंत आहे, ज्यामध्ये ₹४०,००० ची रोख सवलत, ₹६०,००० चा एक्सचेंज बोनस आणि काही लॉयल्टी किंवा कॉर्पोरेट फायदे समाविष्ट आहेत. विशेष म्हणजे, होंडा सिटीचे नवीन फेसलिफ्ट मॉडेल २२ मे रोजी लॉन्च होणार असून, त्यात इंटिरियर आणि एक्सटीरियरमध्ये किरकोळ बदल असू शकतात.

होंडा अमेझवर ऑफर्स

होंडा अमेझ, कंपनीच्या सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या कॉम्पॅक्ट सेडानपैकी एक, या महिन्यात ₹67,000 पर्यंतच्या फायद्यांसह उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये ₹15,000 ची कॅश डिस्काउंट आणि ₹15,000 चा एक्सचेंज बोनस समाविष्ट आहे. जुन्या मॉडेलवर थोडी कमी ऑफर आहे, ज्यामध्ये ₹10,000 ची कॅश डिस्काउंट आणि ₹10,000 चा एक्सचेंज बोनस दिला जात आहे. ग्राहकांना लॉयल्टी बेनिफिट्स आणि 7 वर्षांची विस्तारित वॉरंटी देखील कमी किमतीत मिळत आहे, ज्यामुळे ही डील आणखी आकर्षक ठरते.

