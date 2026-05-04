मिसिंग लिंकवर महागड्या गाडीचे स्टेअरिंग मुख्यमंत्र्यांच्या हाती; कारची किंमत वाचून हैराण व्हाल!

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या उद्घाटनावेळी फडणवीस हे उत्पादनातील सर्वात वेगवान एसयूव्हीपैकी एक असलेल्या मर्सिडीज-एएमजी जी63 चालवताना दिसले.

Updated On: May 04, 2026 | 02:12 PM
सौजन्य - सोशल मिडीया

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’चं उद्घाटन झालं असून, यामुळे दोन्ही शहरांमधील प्रवास आता अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मार्गाचं उद्घाटन केलं. २ मे रोजी सकाळपासून हा मार्ग सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्यात आला आहे. यामुळे ट्रॅफिक जाम, धोकादायक वळणं आणि पावसाळ्यातील अडचणींमधून मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. यावेळी मुंख्यमंत्र्यांनी Mercedes-AMG G63 ही महागडी एसयुव्ही चालवली.

उद्घाटनावेळी फडणवीस हे उत्पादनातील सर्वात वेगवान एसयूव्हीपैकी एक असलेल्या मर्सिडीज-एएमजी जी63 चालवताना दिसले. यावेळी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकाच गाडीतून प्रवास करत होते. अत्यंत आलिशानपणा आणि अतुलनीय कामगिरी यांचा मिलाफ साधण्यासाठी ओळखली जाणारी जी63, वेग, स्थिरता आणि आत्मविश्वासासाठी बनवलेल्या या मार्गावर अगदी सहजतेने चालते. या गाडीबद्दल आणखी एक रोमांचक गोष्ट म्हणजे, तिची नोंदणी २९ एप्रिल, २०२६ रोजी झाली आहे, म्हणजेच उद्घाटनाच्या वेळी ती फक्त २ दिवसांची होती.

या SUV मध्ये 4.0 लिटर V8 इंजिन आहे, जे 585 HP पॉवर आणि 850 Nm टॉर्क निर्माण करते. यामध्ये 48 व्होल्ट माइल्ड हायब्रिड सिस्टम देखील आहे. ही SUV फक्त 4.3 सेकंदांत 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठते. याची टॉप स्पीड 240 किमी/तास आहे. या SUV ची किंमत सुमारे 3.60 कोटी रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. ही देशातील सर्वात महाग आणि प्रीमियम गाड्यांपैकी एक आहे.

मिसिंग लिंकमुळे वाहनचालकांना मोठा दिलासा

महाराष्ट्र दिनानिमित्त बहुप्रतिक्षीत असलेल्या मिसिंग लिंक प्रकल्पाचं लोकापर्ण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते पार पडलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांनीही या मिसिंग लिंकचं उद्घाटन केलं. जवळपास 6695 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या मिसिंग लिंकमुळे 6 किमीचं अंतर कमी होणार असून प्रवाशांची 30 मिनिटांची बचतही होणार आहे. नव्या लिंकने मुंबई-पुणे मधील अंतर जवळपास 6 किमीने कमी होईल. सरळ आणि सोपा मार्ग मिळाल्याने प्रवाशांची जवळपास 30 मिनिटांचं वेळ वाचणार आहे. त्यामुळे इंधन बचतही होईल. या प्रकल्पात 23.5 ते 23.75 मीटर लांब बोगदा बनवण्यात आले आहेत. हे आशियातील सर्वात मोठ्या बोगद्यांच्या यादीत सामील झाले आहेत. हा प्रकल्प गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवला जाणार असल्याची चर्चा आहे.

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार 'Ghost' ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

Tilak Varma celebration: रोहित शर्मासाठी 'जिंकून घेतलं सारं…', चाहते झाले भावूक; तिलक वर्माचा Secret Message

St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या 'इस्तशहादी' पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

