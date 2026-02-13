Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nissan Gravite लवकरच होणार लाँच! पहिल्यांदाच मिळाली 'या' खास फीचर्सची माहिती

निसान त्यांची नवीन एमपीव्ही मार्केटमध्ये आणायच्या तयारीत दिसत आहे. Nissan Gravite असे या कारचे नाव असून सध्या तिच्या फीचर्सची माहिती मिळाली आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 13, 2026 | 06:39 PM
  • भारतात Nissan त्यांची नवीन एमपीव्ही आणणार
  • Nissan Gravite असे या एमपीव्हीचे नाव
  • जाणून घ्या फीचर्स
भारतीय ऑटो बाजाराची व्याप्ती लक्षात घेत अनेक विदेशी ऑटो कंपन्या मार्केटमध्ये दमदार कार्स ऑफर करत असतात. बाजारात विविध सेगमेंटमधील कार्स उपलब्ध आहेत. यात एसयूव्हीसोबतच एमपीव्ही वाहनांना सुद्धा ग्राहक चांगला प्रतिसाद देत असतात. ग्राहकांच्या याच मागणीकडे लक्ष देत, Nissan त्यांची नवीन MPV भारतात लाँच करणार आहे.

भारतात Nissan कडून एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Nissan Magnite ची विक्री केली जाते. आता कंपनी लवकरच नवीन एमपीव्ही म्हणून Nissan Gravite लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. अधिकृत लाँचपूर्वीच या कारच्या काही फीचर्सची माहिती समोर आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार या एमपीव्हीमध्ये कोणत्या सुविधा मिळू शकतात आणि ती कधी लाँच होणार आहे, याचा आढावा घेऊया.

January 2026 मध्ये ‘या’ 7 सीटर गाडयांची मागणी वाढली? जाणून घ्या टॉप 5 कार्स

लवकरच होणार लाँच

निसानकडून ग्रेवाइट ही नवीन एमपीव्ही बजेट सेगमेंटमध्ये सादर केली जाणार आहे. किफायतशीर दरात जास्त जागा आणि उपयुक्त फीचर्स देण्यावर कंपनीचा भर असणार आहे.

संभाव्य फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार या एमपीव्हीमध्ये 8 इंचांचा इन्फोटेनमेंट सिस्टीम दिला जाऊ शकतो. तसेच तिसऱ्या रांगेतील सीट्स गरजेनुसार फोल्ड किंवा काढता येण्याची सुविधा असू शकते. याशिवाय ड्युअल-टोन इंटिरियर डिझाइनमुळे केबिन अधिक आकर्षक दिसेल.

इंजिन आणि ट्रान्समिशन

निसान ग्रेवाइटमध्ये 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन दिले जाऊ शकते. हेच इंजिन Renault Triber मध्येही वापरले जाते. या इंजिनमधून सुमारे 72 हॉर्सपॉवर आणि 96 न्यूटन मीटर टॉर्क मिळू शकतो. ट्रान्समिशनसाठी 5-स्पीड मॅन्युअल आणि 5-स्पीड एएमटी असे दोन पर्याय दिले जाण्याची शक्यता आहे.

Nashik News: ट्रॅफिक सिग्नलवरील ही चूक पडेल महागात, एका क्षणात ऑनलाईन चालान कापलं जाणार

लाँच तारीख

पूर्वी ही एमपीव्ही जानेवारीत लाँच होणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, आता ती 17 फेब्रुवारी रोजी भारतीय बाजारात सादर केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

कोणाशी होणार स्पर्धा?

बजेट एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये लाँच होणाऱ्या या कारची थेट स्पर्धा Maruti Ertiga आणि रेनॉ ट्रायबरसारख्या लोकप्रिय मॉडेल्ससोबत होणार आहे.

एकूणच, कमी किमतीत जास्त जागा आणि आवश्यक फीचर्स देण्यावर लक्ष केंद्रित करत निसान ग्रेवाइट भारतीय ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

Published On: Feb 13, 2026 | 06:39 PM

