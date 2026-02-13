Nissan Gravite लवकरच होणार लाँच! पहिल्यांदाच मिळाली ‘या’ खास फीचर्सची माहिती

भारतात Nissan कडून एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Nissan Magnite ची विक्री केली जाते. आता कंपनी लवकरच नवीन एमपीव्ही म्हणून Nissan Gravite लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. अधिकृत लाँचपूर्वीच या कारच्या काही फीचर्सची माहिती समोर आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार या एमपीव्हीमध्ये कोणत्या सुविधा मिळू शकतात आणि ती कधी लाँच होणार आहे, याचा आढावा घेऊया.
निसानकडून ग्रेवाइट ही नवीन एमपीव्ही बजेट सेगमेंटमध्ये सादर केली जाणार आहे. किफायतशीर दरात जास्त जागा आणि उपयुक्त फीचर्स देण्यावर कंपनीचा भर असणार आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार या एमपीव्हीमध्ये 8 इंचांचा इन्फोटेनमेंट सिस्टीम दिला जाऊ शकतो. तसेच तिसऱ्या रांगेतील सीट्स गरजेनुसार फोल्ड किंवा काढता येण्याची सुविधा असू शकते. याशिवाय ड्युअल-टोन इंटिरियर डिझाइनमुळे केबिन अधिक आकर्षक दिसेल.
निसान ग्रेवाइटमध्ये 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन दिले जाऊ शकते. हेच इंजिन Renault Triber मध्येही वापरले जाते. या इंजिनमधून सुमारे 72 हॉर्सपॉवर आणि 96 न्यूटन मीटर टॉर्क मिळू शकतो. ट्रान्समिशनसाठी 5-स्पीड मॅन्युअल आणि 5-स्पीड एएमटी असे दोन पर्याय दिले जाण्याची शक्यता आहे.
पूर्वी ही एमपीव्ही जानेवारीत लाँच होणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, आता ती 17 फेब्रुवारी रोजी भारतीय बाजारात सादर केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
बजेट एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये लाँच होणाऱ्या या कारची थेट स्पर्धा Maruti Ertiga आणि रेनॉ ट्रायबरसारख्या लोकप्रिय मॉडेल्ससोबत होणार आहे.
एकूणच, कमी किमतीत जास्त जागा आणि आवश्यक फीचर्स देण्यावर लक्ष केंद्रित करत निसान ग्रेवाइट भारतीय ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.