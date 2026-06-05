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या आहेत जगातल्या सर्वात महागड्या नंबर प्लेट्स! किंमत ऐकून व्हाल थक्क!

Updated On: Jun 05, 2026 | 09:21 PM IST
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सारांश

वाहनांच्या जगात आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आपण बऱ्याच लक्झरी कार किंवा सुपरबाईक्स बद्दल ऐकतो. मात्र जगात असेही काही शौकीन लोक राहतात जे केवळ वाहनांच्या नंबर प्लेट्ससाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करतील. नंबर प्लेट्ससाठी विशेष किंवा लकी नंबर मिळवण्यासाठी जगभरातील श्रीमंत व्यक्तींमध्ये बरीच चुरस पाहायला मिळते.

या आहेत जगातल्या सर्वात महागड्या नंबर प्लेट्स! किंमत ऐकून व्हाल थक्क!
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विस्तार

वाहनांच्या जगात आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आपण बऱ्याच लक्झरी कार किंवा सुपरबाईक्स बद्दल ऐकतो. मात्र जगात असेही काही शौकीन लोक राहतात जे केवळ वाहनांच्या नंबर प्लेट्ससाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करतील. नंबर प्लेट्ससाठी विशेष किंवा लकी नंबर मिळवण्यासाठी जगभरातील श्रीमंत व्यक्तींमध्ये बरीच चुरस पाहायला मिळते.

सध्या जगातील सर्वात महाग नंबर प्लेटचा विश्वविक्रम UAE मधील “P7” या नंबरच्या नावावर आहे. 2023 मध्ये दुबई येथे झालेल्या लिलावात ही प्लेट तब्बल 55 दशलक्ष दिरहॅम (सुमारे 122 कोटी रुपये) किंमतीला विकली गेली. या लिलावातून मिळालेली रक्कम सामाजिक उपक्रमांसाठी देण्यात आली होती.

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याआधी “1” आणि “AA8” सारख्या नंबर प्लेट्सनीही विक्रमी किंमती गाठल्या आहेत. विशेषतः Dubai मध्ये एक अंकी किंवा दुर्मिळ नंबर हे प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जातात. त्यामुळे अशा नंबरसाठी करोडो रुपयांच्या बोली लावल्या जातात.

युनायटेड किंगडम मध्येही वैयक्तिकृत नंबर प्लेट्सची मोठी क्रेझ आहे. “25 O” ही प्लेट सुमारे 5.2 लाख पाउंडांना विकली गेली होती. तसेच “F1” ही नंबर प्लेट जगातील सर्वात मौल्यवान प्लेट्सपैकी एक मानली जाते. तिची अंदाजित किंमत 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जाते.

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भारतातही VIP आणि आकर्षक नंबरची मागणी वाढत आहे. “0001”, “0007”, “9999” किंवा “0786” यांसारख्या नंबरसाठी वाहनमालक लाखो रुपये खर्च करतात. काही राज्यांमध्ये अशा नंबरसाठी विशेष ई-लिलावही आयोजित केले जातात.

एक साधी धातूची प्लेट इतकी महाग का असते? कारण ती केवळ नंबर नसून प्रतिष्ठा, ओळख आणि वैयक्तिक ब्रँडिंगचे प्रतीक बनली आहे. त्यामुळे जगातील अनेक श्रीमंतांसाठी नंबर प्लेट हीसुद्धा एक लक्झरी गुंतवणूक ठरली आहे.

Web Title: Most expensive number plates in world

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Published On: Jun 05, 2026 | 09:20 PM

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