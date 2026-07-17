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Triumph: लिमिटेड एडिशन ‘Triumph Speed Twin 1200 TFC’  भारतात दाखल; जगभरात फक्त ७५० बाइक्सची होणार विक्री!

Updated On: Jul 17, 2026 | 07:11 PM IST
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सारांश

ब्रिटीश बाईक उत्पादक कंपनी 'ट्रायम्फ'ने भारतात आपली लिमिटेड एडिशनअसलेली 'स्पीड ट्विन १२०० टीएफसी' ही सुपरबाईक २१ लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत लाँच केली आहे. संपूर्ण जगात या बाईकचे केवळ ७५० युनिट्सच विकले जाणार आहेत.

Triumph: लिमिटेड एडिशन ‘Triumph Speed Twin 1200 TFC’  भारतात दाखल; जगभरात फक्त ७५० बाइक्सची होणार विक्री!
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विस्तार

ब्रिटीश बाईक उत्पादक कंपनी ‘ट्रायम्फ’ने आपली अत्यंत खास आणि मर्यादित संख्येत उपलब्ध असणारी ‘स्पीड ट्विन १२०० टीएफसी’ ही मोटरसायकल भारतात लाँच केली आहे. या देखण्या बाईकची भारतात एक्स-शोरूम किंमत तब्बल २१ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर सादर झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात ही बाईक भारतीय बाजारात आणली गेली आहे. संपूर्ण जगात या बाईकचे केवळ ७५० युनिट्सच विकले जाणार असून, प्रत्येक बाईकवर तिचा एक विशेष अनुक्रमांक दिला जाणार आहे. या अतिशय महागड्या आणि वेगवान बाईकची डिलिव्हरी ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू होणार आहे.

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दमदार इंजिन आणि हायटेक तंत्रज्ञान

या बाईकमध्ये १,२०० सीसी क्षमतेचे, लिक्विड-कॉलिंग तंत्रज्ञानावर आधारित दोन सिलेंडरचे इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन वाहनाला १०५ हॉर्सपॉवरची प्रचंड ताकद देते. गाडीचा आवाज अधिक दमदार व्हावा यासाठी खास डिझाईन केलेले सायलेन्सर बसवण्यात आले आहेत. गिअर बदलणे सुलभ व्हावे म्हणून क्लचचा वापर न करता गिअर बदलण्याची सोय यात आहे. या बाईकचे वजन सर्वसाधारण मॉडेलपेक्षा २ किलोने कमी म्हणजेच २१४ किलो आहे. सुरक्षिततेसाठी यामध्ये कॉर्नरिंग एबीएस आणि ट्रॅक्शन कंट्रोलसारखे आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत.

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आकर्षक डिझाईन आणि लूक

ही बाईक दिसायला अत्यंत देखणी आणि राजेशाही थाटाची आहे. या मॉडेलसाठी केवळ काळा आणि सोनेरी रंगाचा खास पर्याय देण्यात आला आहे, जो लाईटमध्ये आपले शेड्स बदलतो. बाईकचे मडगार्ड आणि बाजूचे पॅनेल्स वजनाने हलक्या आणि मजबूत कार्बन-फायबरपासून बनवले आहेत. सोन्याचा मुलामा दिल्यासारखी साखळी आणि इतर सुटे भाग या बाईकला अधिक आकर्षक बनवतात. याची सीट हाताने शिवलेली असून त्यासाठी उच्च दर्जाच्या लेदरचा वापर केला गेला आहे.

खास ग्राहकांसाठी विशेष भेट

या बाईकच्या मर्यादित संख्येमुळे ही खरेदी करणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला एक विशेष ओळखपत्र दिले जाईल. यासोबतच गाडी झाकण्यासाठी एक ब्रँडेड कव्हर आणि वॉटरप्रूफ सीट कव्हर मोफत दिले जाणार आहे. अतिशय मर्यादित संख्या आणि वेगळे डिझाईन यामुळे ही बाईक खरेदी करणे हा दुचाकीप्रेमींसाठी एक अभिमानाचा क्षण असेल.

Web Title: Triumph speed twin 1200 tfc price features india

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Published On: Jul 17, 2026 | 07:11 PM

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