नव्या अवतारात येतेय Renault Duster, 26 जानेवारीला होणार लाँच; फिचर्स आणि किंमत वाचून लगेच खरेदी कराल

टीझरमध्ये काय दाखवले आहे? डिझाइनची पहिली झलक
रेनॉल्टने रिलीज केलेल्या टीझरमध्ये एसयूव्हीच्या मागील बाजूची झलक दिसते. हे स्पष्टपणे सूचित करते की नवीन डस्टरमध्ये अधिक आधुनिक आणि बोल्ड डिझाइन असेल. टीझरमध्ये कनेक्टेड टेललॅम्प दाखवले आहेत, जे ते आंतरराष्ट्रीय मॉडेलपेक्षा थोडे वेगळे बनवतात. एलईडी डीआरएल आणि हाय रूफ रेल देखील दृश्यमान आहेत. एकूणच, नवीन डस्टर त्याच्या मजबूत डीएनएला कायम ठेवत अधिक प्रीमियम आणि भविष्यवादी दिसेल.
वैशिष्ट्यांमध्ये एक मोठा अपडेट
नवीन रेनॉल्ट डस्टरमध्ये वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत मोठा बदल होण्याची अपेक्षा आहे. त्यात पूर्णपणे नवीन डॅशबोर्ड डिझाइन असेल. एसयूव्हीमध्ये वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay सपोर्टसह १०.१-इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम असण्याची अपेक्षा आहे. ७-इंचाचा डिजिटल ड्रायव्हर्स डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, ६-स्पीकर आर्कामिस साउंड सिस्टम, पॉवर ड्रायव्हर्स सीट आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ सारख्या वैशिष्ट्यांची देखील अपेक्षा आहे. व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बियंट लाइटिंग, कीलेस एंट्री आणि क्रूझ कंट्रोल सारख्या वैशिष्ट्यांमुळे त्याचा प्रीमियम अनुभव आणखी वाढेल.
सुरक्षा कशी असेल?
नवीन डस्टर सध्याच्या सुरक्षा मानकांना पूर्णपणे पूर्ण करेल अशी अपेक्षा आहे. सर्व प्रकारांमध्ये सहा एअरबॅग्ज मानक असण्याची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण, ३६०-डिग्री कॅमेरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स आणि ADAS सारख्या प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांची देखील अपेक्षा आहे. यामुळे डस्टर कुटुंब SUV म्हणून आणखी विश्वासार्ह होईल.
इंजिन, किंमत आणि स्पर्धा
भारतात नवीन रेनॉल्ट डस्टरच्या इंजिन पर्यायांबद्दल अधिकृत माहिती अद्याप उघड झालेली नाही. तथापि, ही कार पेट्रोल इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध असण्याची अपेक्षा आहे. किंमत सुमारे ₹१० लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. लाँच झाल्यानंतर, ती Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Maruti Victoris, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq आणि Honda Elevate सारख्या SUVs शी स्पर्धा करेल.