नव्या अवतारात येतेय Renault Duster, 26 जानेवारीला होणार लाँच; फिचर्स आणि किंमत वाचून लगेच खरेदी कराल

रेनॉल्टने नवीन पिढीच्या डस्टरचा टीझर रिलीज केला आहे. ही आयकॉनिक SUV 26 जानेवारी, 2026 रोजी भारतात नवीन डिझाइन, प्रगत वैशिष्ट्ये आणि वाढीव सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह लाँच केली जाईल, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Updated On: Dec 30, 2025 | 10:20 AM
Renault Duster परत येतेय

  • रेनॉल्ट डस्टर लवकरच होणार लाँच 
  • तारीख ठरली
  • रेनॉल्ट डस्टरचे फिचर्स आणि किंमत घ्या जाणून 
कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंट हा सध्या भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेला सेगमेंट आहे. दरम्यान, रेनॉल्ट इंडियाने त्यांच्या आयकॉनिक SUV, Duster चा टीझर रिलीज केला आहे. ही तीच डस्टर आहे ज्याने २०१२ मध्ये भारतात कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटचा पाया घातला होता. आता, जवळजवळ एक दशकानंतर, रेनॉल्ट डस्टर एका नवीन अवतारात परत येणार आहे. कंपनीने त्याचे वर्णन “आयकॉनचे पुनरागमन” असे केले आहे आणि २६ जानेवारी २०२६ ही लाँच तारीख निश्चित केली आहे. आता या क्लासी कारचे वैशिष्ट्य काय आहे आणि त्याची किंमत किती असेल याची सर्वांना उत्सुकता लागून राहिली आहे. याबाबत अधिक माहिती आपण घेऊया. 

टीझरमध्ये काय दाखवले आहे? डिझाइनची पहिली झलक

रेनॉल्टने रिलीज केलेल्या टीझरमध्ये एसयूव्हीच्या मागील बाजूची झलक दिसते. हे स्पष्टपणे सूचित करते की नवीन डस्टरमध्ये अधिक आधुनिक आणि बोल्ड डिझाइन असेल. टीझरमध्ये कनेक्टेड टेललॅम्प दाखवले आहेत, जे ते आंतरराष्ट्रीय मॉडेलपेक्षा थोडे वेगळे बनवतात. एलईडी डीआरएल आणि हाय रूफ रेल देखील दृश्यमान आहेत. एकूणच, नवीन डस्टर त्याच्या मजबूत डीएनएला कायम ठेवत अधिक प्रीमियम आणि भविष्यवादी दिसेल.

रोजच्या प्रवासासाठी Best Car शोधताय? 5 लाखांच्या बजेटमध्ये एकापेक्षा एक पर्याय उपलब्ध

वैशिष्ट्यांमध्ये एक मोठा अपडेट 

नवीन रेनॉल्ट डस्टरमध्ये वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत मोठा बदल होण्याची अपेक्षा आहे. त्यात पूर्णपणे नवीन डॅशबोर्ड डिझाइन असेल. एसयूव्हीमध्ये वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay सपोर्टसह १०.१-इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम असण्याची अपेक्षा आहे. ७-इंचाचा डिजिटल ड्रायव्हर्स डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, ६-स्पीकर आर्कामिस साउंड सिस्टम, पॉवर ड्रायव्हर्स सीट आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ सारख्या वैशिष्ट्यांची देखील अपेक्षा आहे. व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बियंट लाइटिंग, कीलेस एंट्री आणि क्रूझ कंट्रोल सारख्या वैशिष्ट्यांमुळे त्याचा प्रीमियम अनुभव आणखी वाढेल.

सुरक्षा कशी असेल?

नवीन डस्टर सध्याच्या सुरक्षा मानकांना पूर्णपणे पूर्ण करेल अशी अपेक्षा आहे. सर्व प्रकारांमध्ये सहा एअरबॅग्ज मानक असण्याची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण, ३६०-डिग्री कॅमेरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स आणि ADAS सारख्या प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांची देखील अपेक्षा आहे. यामुळे डस्टर कुटुंब SUV म्हणून आणखी विश्वासार्ह होईल.

Renault साठी ‘ही’ कार ठरली भाग्यवान! झटपट बनली लोकप्रिय, विक्रीत 56 टक्के वाटा

इंजिन, किंमत आणि स्पर्धा

भारतात नवीन रेनॉल्ट डस्टरच्या इंजिन पर्यायांबद्दल अधिकृत माहिती अद्याप उघड झालेली नाही. तथापि, ही कार पेट्रोल इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध असण्याची अपेक्षा आहे. किंमत सुमारे ₹१० लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. लाँच झाल्यानंतर, ती Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Maruti Victoris, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq आणि Honda Elevate सारख्या SUVs शी स्पर्धा करेल.

Published On: Dec 30, 2025 | 10:20 AM

