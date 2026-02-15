Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

फक्त Ola, TVS, Ather नव्हे तर ‘या’ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सही देतात रंपाट रेंज

जर तुम्ही चांगली आणि विश्वासार्ह इलेक्ट्रिक स्कूटर शोधत असाल, तर आज आपण काही खास पर्यायांबद्दल जाणून घेऊयात ज्यांची किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 06:12 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटरला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद
  • जाणून घ्या बेस्ट आणि दुर्लक्षति इलेक्ट्रिक स्कूटरबद्दल
  • हे स्कूटर देतात दमदार रेंज
जर तुम्ही चांगल्या आणि विश्वासार्ह Electric Scooter च्या शोधात असाल, तर आज आपण काही बेस्ट स्कूटरबद्दल जाणून घेऊयात. या स्कूटर्सची किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांची रेंज सुमारे 120 किमी आहे. या इलेक्ट्रिक स्कूटर शहरात फिरण्यासाठी एकदम परफेक्ट आहेत. हे स्कूटर केवळ बजेट-फ्रेंडली नाहीत तर आरामदायी, स्टायलिश आणि स्मार्ट फीचर्सनी परिपूर्ण आहेत. चला त्यांच्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

Okinawa PraisePro

ओकिनावा प्रेज प्रो ही शहरी वापरासाठी डिझाइन केलेली इलेक्ट्रिक स्कूटर असून स्टाइल आणि परफॉर्मन्सचा उत्तम कॉम्बिनेशन आहे. यात 2.7 kW क्षमतेचा BLDC मोटर देण्यात आले आहे, जे 2.08 kWh डिटॅचेबल लिथियम-आयन बॅटरीवर चालते. ही स्कूटर 56 किमी/ता. टॉप स्पीड देते आणि एका चार्जवर सुमारे 81 किमीपर्यंत रेंज देते. हे स्कूटर पूर्ण चार्ज होण्यासाठी अंदाजे 2 ते 3 तास लागतात. याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 84,443 रुपये आहे.

Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार

Bajaj Chetak 3001

बजाज चेतक 3001 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 99,990 रुपये आहे. यात 3 kWh लिथियम-आयन बॅटरी देण्यात आली असून ती एका चार्जमध्ये 127 किमीपर्यंत रेंज देते. आयकॉनिक रेट्रो चेतक डिझाइनला आधुनिक टच देत अलॉय व्हील्स, LED लाईटिंग आणि कलर TFT डिस्प्ले यांसारखी फीचर्स यात मिळतात. याशिवाय स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, हिल-होल्ड असिस्ट, रिव्हर्स मोड आणि कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टममुळे सुरक्षितता अधिक वाढते.

Kinetic Green Zing Big B

कायनेटिक ग्रीन जिंग बिग बी ही शहरातील रोजच्या वापरासाठी उपयुक्त आणि आकर्षक इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 75,990 रुपये आहे. 1.7 kWh लिथियम-आयन बॅटरीमुळे ती 100 किमीपर्यंत रेंज देते. ही स्कूटर मॅजिक ब्लू, रोमँटिक रेड आणि रॉयल व्हाईट रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

Zelio X Men 2.0

जेलिओ एक्स मेन 2.0 ही किफायतशीर, आरामदायी आणि पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे. यात 74V 45Ah लिथियम-आयन बॅटरी देण्यात आली असून ती एका चार्जमध्ये सुमारे 120 किमीपर्यंत चालते. याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 92,000 रुपये आहे. हलक्या वजनामुळे ट्रॅफिकमध्ये चालवणे सोपे जाते.

Pulsar Lovers साठी आनंदाची बातमी! May 2026 पर्यंत येऊ शकतात 8 नवीन आणि अपडेटेड बाईक्स

Ampere Magnus EX

एम्पीयर मॅग्नस EX ही स्मार्ट आणि विश्वासार्ह इलेक्ट्रिक स्कूटर असून शहरातील दैनंदिन वापरासाठी योग्य आहे. ही एकाच व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध असून 80 ते 100 किमीपर्यंत रेंज देते. यात 2.3 kWh लिथियम आयर्न फॉस्फेट (LFP) बॅटरी देण्यात आली आहे, जी सुरक्षित आणि टिकाऊ मानली जाते. याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 84,900 रुपये आहे. आरामदायी आणि दमदार परफॉर्मन्स हवे असणाऱ्यांसाठी ही चांगली निवड ठरते.

Web Title: Not ola tvs ather these best electric scooters in india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 06:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार
1

Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार

मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच
2

मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच

अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…
3

अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…

Pulsar Lovers साठी आनंदाची बातमी! May 2026 पर्यंत येऊ शकतात 8 नवीन आणि अपडेटेड बाईक्स
4

Pulsar Lovers साठी आनंदाची बातमी! May 2026 पर्यंत येऊ शकतात 8 नवीन आणि अपडेटेड बाईक्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SL vs AUS : T20 World Cup 2026 मध्ये स्टीव्ह स्मिथची वाईल्ड कार्ड एन्ट्री होणार? ऑस्ट्रेलियाला एकामागून एक धक्का

SL vs AUS : T20 World Cup 2026 मध्ये स्टीव्ह स्मिथची वाईल्ड कार्ड एन्ट्री होणार? ऑस्ट्रेलियाला एकामागून एक धक्का

Feb 15, 2026 | 06:12 PM
फक्त Ola, TVS, Ather नव्हे तर ‘या’ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सही देतात रंपाट रेंज

फक्त Ola, TVS, Ather नव्हे तर ‘या’ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सही देतात रंपाट रेंज

Feb 15, 2026 | 06:12 PM
महाराष्ट्र जमीन धोरणामध्ये मोठा बदल! NA घेण्याची आवश्यकता नाही; कृषी क्षेत्रावर होणार विपरित परिणाम?

महाराष्ट्र जमीन धोरणामध्ये मोठा बदल! NA घेण्याची आवश्यकता नाही; कृषी क्षेत्रावर होणार विपरित परिणाम?

Feb 15, 2026 | 06:00 PM
‘Heer Ranjha’ची स्टारकास्ट ठरली? रांझाच्या भूमिकेत दिसणार ‘हा’ अभिनेता, Imtiaz Ali–Ekta Kapoor यांचा चित्रपट चर्चेत

‘Heer Ranjha’ची स्टारकास्ट ठरली? रांझाच्या भूमिकेत दिसणार ‘हा’ अभिनेता, Imtiaz Ali–Ekta Kapoor यांचा चित्रपट चर्चेत

Feb 15, 2026 | 06:00 PM
Tariq Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व, परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती

Tariq Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व, परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती

Feb 15, 2026 | 05:58 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
महाशिवरात्रीला हरिचंद्रगडावर दुर्घटना; दगड कोसळून भाविकाचा दुर्दैवी मृत्यू

महाशिवरात्रीला हरिचंद्रगडावर दुर्घटना; दगड कोसळून भाविकाचा दुर्दैवी मृत्यू

Feb 15, 2026 | 05:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM