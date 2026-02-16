T20 World Cup 2026 मधून तीन संघ बाहेर, भारतासह हे 2 संघ सुपर 8! नजर टाका गुणतालिकेवर

T20 World Cup 2026 Points Table after IND vs PAK Match : भारत आणि श्रीलंकेत सुरू असलेल्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आतापर्यंत २७ लीग सामने खेळले गेले आहेत. २७ वा लीग सामना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात खेळला गेला. एकूण तीन संघांना स्पर्धेतून अधिकृतपणे बाहेर काढण्यात आले आहे, कारण त्यांचे सामने संपले आहेत किंवा ते पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरू शकणार नाहीत. दरम्यान, दोन संघ सुपर ८ साठी पात्र ठरले आहेत.
भारतीय संघाने पाकिस्तानला हरवून सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले, तर दोन वेळा गतविजेता राहिलेला वेस्ट इंडिजही सुपर ८ मध्ये पात्र ठरला. स्पर्धेतून बाहेर पडलेल्या संघांमध्ये ओमान, नेपाळ आणि नामिबिया यांचा समावेश आहे, हे सर्व संघ वेगवेगळ्या गटातून आले आहेत. अद्याप कोणताही संघ गट डी मधून बाहेर पडलेला नाही किंवा कोणत्याही संघाने सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवलेले नाही.
T20 World Cup 2026 मधून पाकिस्तानला बाहेर पडण्याचा धोका! कसे आहे IND vs PAK सामन्यानंतर गुणतालिकेचे गणित?
ग्रुप अ बद्दल बोलायचे झाले तर, टीम इंडियाने पहिले तीन सामने जिंकून सुपर ८ मध्ये प्रवेश केला आहे आणि ग्रुपमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्याने चारपैकी दोन सामने जिंकले आहेत. पाकिस्तान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्याने तीनपैकी दोन सामने जिंकले आहेत. नेदरलँड्सने तीनपैकी एक सामना जिंकला आहे आणि नामिबियाने पहिले तीन सामने गमावले आहेत. नामिबिया स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|भारत
|3
|3
|0
|0
|6
|+3.050
|यूएस
|4
|2
|2
|0
|4
|+0.788
|पाकिस्तान
|3
|2
|1
|0
|4
|-0.403
|नेदरलॅंड
|3
|1
|2
|0
|2
|-1.352
|नामिबिया
|3
|0
|2
|0
|0
|-2.443
गट ब मध्ये, श्रीलंका दोन सामने जिंकून गुणतालिकेत आघाडीवर आहे. पहिले दोन सामने जिंकणारा झिम्बाब्वे दुसऱ्या स्थानावर आहे. दोन सामन्यांपैकी एक सामना गमावलेला ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या स्थानावर आहे. तीनपैकी एक सामना जिंकणारा आयर्लंड चौथ्या स्थानावर आहे. पहिल्या तीन सामन्यांपैकी सर्व तीन सामने गमावलेला ओमान टेबलमध्ये शेवटचा आहे आणि स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|0
|4
|+3.125
|झिम्बाव्बे
|2
|2
|0
|0
|4
|+1984
|ऑस्ट्रेलिया
|2
|1
|1
|0
|2
|+1..100
|आयर्लंड
|2
|0
|2
|0
|0
|-0.150
|ओमान
|1
|0
|1
|0
|0
|-4.546
वेस्ट इंडिजने ग्रुप सी पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे आणि सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले आहे. संघाने त्यांचे तीन सामने जिंकले आहेत. इंग्लंड त्यांच्या तीनपैकी दोन सामने जिंकून दुसऱ्या स्थानावर आहे. स्कॉटलंड त्यांच्या तीनपैकी एक सामना जिंकून तिसऱ्या स्थानावर आहे. इटली त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक सामना जिंकून चौथ्या स्थानावर आहे. नेपाळ त्यांचे पहिले तीन सामने गमावून बाहेर पडला.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|वेस्टइंडिज
|3
|3
|0
|0
|6
|+1.820
|इंग्लड
|3
|2
|1
|0
|4
|-0.143
|स्काॅटलंड
|3
|1
|2
|0
|2
|+0.359
|इटली
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.352
|नेपाळ
|3
|0
|3
|0
|0
|-1.942
तीन सामने जिंकून दक्षिण आफ्रिका सहा गुणांसह गट ड च्या पॉइंट टेबलमध्ये आघाडीवर आहे, परंतु पात्रता अनिश्चित आहे कारण आणखी दोन संघ सहा गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात. तथापि, नेट रन रेटच्या आधारे दक्षिण आफ्रिकेचा सुपर ८ मध्ये प्रवेश जवळजवळ निश्चित आहे. न्यूझीलंड तीनपैकी दोन सामने जिंकून दुसऱ्या स्थानावर आहे. युएईने दोनपैकी एक जिंकला आहे, तर अफगाणिस्तान आणि कॅनडा यांनी प्रत्येकी दोन सामने गमावले आहेत आणि ते अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|दक्षिण आफ्रिका
|3
|3
|0
|0
|6
|+1.477
|न्यूझीलंड
|3
|2
|1
|0
|4
|+0.701
|यूएई
|2
|1
|1
|0
|2
|-1.030
|अफगाणिस्तान
|2
|0
|2
|0
|0
|-0.555
|कॅनडा
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.526