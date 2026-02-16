Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 मधून तीन संघ बाहेर, भारतासह हे 2 संघ सुपर 8! नजर टाका गुणतालिकेवर

भारतीय संघाने पाकिस्तानला हरवून सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले, तर दोन वेळा गतविजेता राहिलेला वेस्ट इंडिजही सुपर ८ मध्ये पात्र ठरला. स्पर्धेतून बाहेर पडलेल्या संघांमध्ये ओमान, नेपाळ आणि नामिबिया यांचा समावेश आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 09:52 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

T20 World Cup 2026 Points Table after IND vs PAK Match : भारत आणि श्रीलंकेत सुरू असलेल्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आतापर्यंत २७ लीग सामने खेळले गेले आहेत. २७ वा लीग सामना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात खेळला गेला. एकूण तीन संघांना स्पर्धेतून अधिकृतपणे बाहेर काढण्यात आले आहे, कारण त्यांचे सामने संपले आहेत किंवा ते पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरू शकणार नाहीत. दरम्यान, दोन संघ सुपर ८ साठी पात्र ठरले आहेत.

भारतीय संघाने पाकिस्तानला हरवून सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले, तर दोन वेळा गतविजेता राहिलेला वेस्ट इंडिजही सुपर ८ मध्ये पात्र ठरला. स्पर्धेतून बाहेर पडलेल्या संघांमध्ये ओमान, नेपाळ आणि नामिबिया यांचा समावेश आहे, हे सर्व संघ वेगवेगळ्या गटातून आले आहेत. अद्याप कोणताही संघ गट डी मधून बाहेर पडलेला नाही किंवा कोणत्याही संघाने सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवलेले नाही.

T20 World Cup 2026 मधून पाकिस्तानला बाहेर पडण्याचा धोका! कसे आहे IND vs PAK सामन्यानंतर गुणतालिकेचे गणित?

ग्रुप अ बद्दल बोलायचे झाले तर, टीम इंडियाने पहिले तीन सामने जिंकून सुपर ८ मध्ये प्रवेश केला आहे आणि ग्रुपमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्याने चारपैकी दोन सामने जिंकले आहेत. पाकिस्तान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्याने तीनपैकी दोन सामने जिंकले आहेत. नेदरलँड्सने तीनपैकी एक सामना जिंकला आहे आणि नामिबियाने पहिले तीन सामने गमावले आहेत. नामिबिया स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.

ए गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
भारत 3 3 0 0 6 +3.050
यूएस 4 2 2 0 4 +0.788
पाकिस्तान 3 2 1 0 4 -0.403
नेदरलॅंड 3 1 2 0 2 -1.352
नामिबिया 3 0 2 0 0 -2.443

गट ब मध्ये, श्रीलंका दोन सामने जिंकून गुणतालिकेत आघाडीवर आहे. पहिले दोन सामने जिंकणारा झिम्बाब्वे दुसऱ्या स्थानावर आहे. दोन सामन्यांपैकी एक सामना गमावलेला ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या स्थानावर आहे. तीनपैकी एक सामना जिंकणारा आयर्लंड चौथ्या स्थानावर आहे. पहिल्या तीन सामन्यांपैकी सर्व तीन सामने गमावलेला ओमान टेबलमध्ये शेवटचा आहे आणि स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.

बी गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
श्रीलंका 2 2 0 0 4 +3.125
झिम्बाव्बे 2 2 0 0 4 +1984
ऑस्ट्रेलिया 2 1 1 0 2 +1..100
आयर्लंड 2 0 2 0 0 -0.150
ओमान 1 0 1 0 0 -4.546

वेस्ट इंडिजने ग्रुप सी पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे आणि सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले आहे. संघाने त्यांचे तीन सामने जिंकले आहेत. इंग्लंड त्यांच्या तीनपैकी दोन सामने जिंकून दुसऱ्या स्थानावर आहे. स्कॉटलंड त्यांच्या तीनपैकी एक सामना जिंकून तिसऱ्या स्थानावर आहे. इटली त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक सामना जिंकून चौथ्या स्थानावर आहे. नेपाळ त्यांचे पहिले तीन सामने गमावून बाहेर पडला.

सी गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
वेस्टइंडिज 3 3 0 0 6 +1.820
इंग्लड 3 2 1 0 4 -0.143
स्काॅटलंड 3 1 2 0 2 +0.359
इटली 2 1 1 0 2 -0.352
नेपाळ 3 0 3 0 0 -1.942

तीन सामने जिंकून दक्षिण आफ्रिका सहा गुणांसह गट ड च्या पॉइंट टेबलमध्ये आघाडीवर आहे, परंतु पात्रता अनिश्चित आहे कारण आणखी दोन संघ सहा गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात. तथापि, नेट रन रेटच्या आधारे दक्षिण आफ्रिकेचा सुपर ८ मध्ये प्रवेश जवळजवळ निश्चित आहे. न्यूझीलंड तीनपैकी दोन सामने जिंकून दुसऱ्या स्थानावर आहे. युएईने दोनपैकी एक जिंकला आहे, तर अफगाणिस्तान आणि कॅनडा यांनी प्रत्येकी दोन सामने गमावले आहेत आणि ते अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत.

डी गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
दक्षिण आफ्रिका 3 3 0 0 6 +1.477
न्यूझीलंड 3 2 1 0 4 +0.701
यूएई 2 1 1 0 2 -1.030
अफगाणिस्तान 2 0 2 0 0 -0.555
कॅनडा 2 0 2 0 0 -1.526

